Оккупированный грузинский регион Абхазия эффективно отреагировал на требования Кремля о частной собственности, что еще больше осложнило хрупкие отношения.

Абхазия сепаратист Де-факто руководство согласилось передать 186 га (460 акров) Бичвинта (Пицунда). Где когда-то советские лидеры проводили летоИ и его морской курорт, для Россиин сторона.

Резолюция является частью а Соглашение тайно переговоры в начало 2022 г. между Кремль И местные лидеры.И Что, в свою очередь, основывается на программе 2020 года, направленной на координацию Абхазский—Русский Ссылка на сайт. ян реальностьг, сделка прокладывает путь к де-факто отколовшемуся региону аннексия.

Расположенная между Россией и Грузией (юридически являющаяся частью последней), Абхазия представляет собой небольшой регион, граничащий с Черным морем, с населением около 200 000 человек. Она вела войну с Грузией с 1992 по 2003 год и с тех пор неподконтрольна Грузии. Фактически это протекторат Российской Федерации, хотя местные лидеры претендуют на определенную степень автономии.

Но последнее поведение России вызывает вопросы по этому поводу. Абхазский Население выступает против курортной доставки, Позвоните, чтобы остановить процесс. Хотя окончательное решение До нынешнего момента Областным парламентом в целом Чувство он один из императив Около окончательное решение. оВерсияширокая публика Чувства предательства абхазских чиновников Из Стремление к независимости региона.

Направление движения понятно. Это произошло после решения передать разрушенный сухумский аэропорт российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Аэропорт был предметом интенсивных переговоров между двумя сторонами, поскольку представители Абхазии настаивали на инвестициях со стороны России, в то время как последняя, ​​похоже, не желала брать на себя обязательства из-за твердой поддержки международным сообществом территориальной целостности Грузии, что делает невозможным это для международных авиакомпаний. Используйте аэропорт. Экстрадиция выглядит не как инвестиция, а как очередная уступка с абхазской стороны Чтобы подавить аппетит неоколониальной России.

У России есть стратегия Он основан на развитии и эксплуатации страхов в Абхазии. и с почти 10ИТысяча российских солдат в сепаратистской зоне, чтобы проверить стремление Грузии в НАТО, Абхазию маленькое пространство мне Выдерживает Русское мародерство. Любой шаг по ограничению сотрудничества с Москвой будет встречен экономическим и политическим возмездием со стороны России. Мизс Возрождение замороженных отношений с Грузией вызовет протесты абхазских оппозиционных сил, Часто поддерживается Россиейкоторые в прошлом нередко заканчивались общественным насилием и захватом административных зданий.

Россия ловко использует ситуацию с новыми требованиями лидеров сепаратистов. К ним обычно относятся права россиян на покупку земли и квартир. Пожалуй, самое главное — продать Существующий Абхазская инфраструктура Такие как Электрические сети, системы водоснабжения и другие инженерные коммуникации. Инвестиции имеют решающее значение для абхазской экономики, которая традиционно полностью зависела от российского туризма. Однако разрешение иностранцам покупать землю (право, запрещенное конституцией Абхазии) а Очень болезненный отказ.

Абхазы религиозны в своем стремлении к суверенитету. Разрешение россиянам владеть частной собственностью подрывает эту финансовую чувствительность. Общее понимание состоит в том, что доставка Бичвинта Для России он вряд ли будет временным, но станет постоянным.

Аслан журнальныйИ Лидер абхазских сепаратистов Шантаж жителей, говоря, что просьба о передаче имения исходила непосредственно от российский лидер Владимир Путин, который хочет поймать официальный встречи там. Абхазская сторонаутверждала прелюбодейка, Его нельзя игнорировать, потому что Россия является гарантом безопасности, без которого Грузия осмелилась бы навязать его территориальной целостности.

Шантаж идет из Россиин сторона тоже. Михаил Чоргалин, посол России в СухумиИ Во время встречи с абхазскими неправительственными организациями (НПО) он утверждал, что отказ выполнить запрос России может привести к в Россия Пересмотр финансовой и военной поддержки Абхазии.

Будущее Абхазии выглядит мрачно. С агрессией России против Украины в феврале В настоящее время Он требует абсолютной солидарности своих союзников, без ограничений Абхазиях Простор для маневра.

Кроме того, война на Украине подтолкнула Запад к сепаратистской борьбе. В более широком черноморском регионе С точки зрения пагубной геополитической политики России. Всякая надежда на международное признание упала ниже точки схода.

Это соответствует тому, что Россия делает в Абхазии. Кремль шаблон Откровенно имперское поведение. Подобно советскому и романовскому лидерам, нынешнее российское руководство открыто стремится к территориальной аннексии. Но поведение России также указывает на растущие проблемы в это Сепаратистская империя.

На фоне поражений на Украине и отсутствия поддержки на международной арене шантаж теперь является предпочтительным инструментом России, когда речь идет о ее верных партнерах и союзниках. В этом браке нет любви.

Эмиль Авдалиани — профессор Европейского университета и директор по ближневосточным исследованиям фонда «Грузинская мысль» «Геокейс».