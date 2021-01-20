Кадиллак Чернение

рисунок : Кадиллак

Долгожданные Cadillac CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing дебютируют в следующем месяце, обеспечивая большую мощность и большие возможности на трассах линейки Cadillac. Управление General Motors В нем сообщается, что вы можете забронировать одну из своих первых 500 единиц (250 CT4 и 250 CT5) за 1000 долларов. После разговора о первых 500 автомобилях дилеры могут следить за заказом (и кодированием) самих автомобилей.

рисунок : Кадиллак

Конечно, 500 машин будут личными. Власть GM говорит, что если вы будете первым в классе, то получите несколько особых подарков:

Каждый автомобиль, указанный в 500 бронированиях Cadillac Blackening, будет иметь один из первых серийных номеров автомобиля, а также сертификат подлинности и сеанс в Cadillac V-Performance Academy на гоночной трассе Spring Mountain Resort в Неваде, а также еще неуказанный «подарок».

В то время как CT4 и CT5 используют Blackwing в своих названиях, Blackwing будет вершиной эффективности бренда, по словам Кадиллак – Ни то, ни другое Он будет оснащен двигателем Blackwing, снятый с производства. Мы не можем сказать наверняка, но ожидается, что CT4-V Blackwing получит модернизированную версию твин-турбо V6 от ATS-V. Ожидается, что CT5-V Blackwing получит 6,2-литровый двигатель V8 LT4 с нагнетателем от Camaro ZL1.

Новые версии V будут анонсированы 30 января в течение 24 часов Daytona, а официальное начало – 1 февраля с возможностью бронирования в тот же день.