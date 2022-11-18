Кадры из фильма WILD HEARTS «Сила Каракури»

издатель Электронные искусства И Текмо Кои студия Омега Форс Они выпустили первый охотничий рекламный сериал «Monogatari Episode» (повествовательный эпизод). экшн-игра дикие сердца. Первая называется «Сила Каракури».

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Monogatari Episode 1 рассказывает об уникальной системе Каракури, передовой механике, созданной на основе древних утраченных технологий; Каракури разработан, чтобы быть универсальным и многофункциональным, давая игрокам преимущество в бою, а также при сборе ресурсов и путешествии по охотничьим угодьям.

В видео показано, как каракури дает игрокам творческое и динамичное преимущество во время боя — по мере изучения новых форм и комбинаций игроки могут лучше подготовить охотничьи угодья и создать благоприятные условия для битвы с гигантскими монстрами Кемоно. Благодаря настойчивому характеру Каракури игроки, которые вступают в бой или получают помощь от союзников, могут продолжать использовать свой предыдущий охотничий опыт, чтобы устанавливать новые ловушки и способы путешествовать более эффективно и стратегически. Создание предметов меняет представление игроков об охоте — им нужно научиться адаптироваться к новой сложности, открывая различные колоды каракури и объединяясь с союзниками для создания более сильных систем каракури.