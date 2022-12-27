Рамзан Кадыров — военачальник Чеченской Республики, обвиняемый в чудовищных нарушениях прав человека, — пытается купить один из старейших российских бойцовских промоушенов, чтобы расширить свою империю смешанных единоборств.

BloodyElbow.com подтвердил, что кадыровский Абсолютный чемпионат Ахмата (ACA) в настоящее время ведет переговоры о покупке ветеранской российской организации ММА AMC Fight Nights. Сделка еще не завершена, но ожидается, что она будет заключена в ближайшие недели.

В случае успеха это поглощение укрепит ACA как крупнейшую организацию ММА в России, а Кадырова превратит в одну из самых влиятельных фигур в спорте.

За 12 лет своего существования AMC Fight Nights (ранее Fight Night Global) была одной из самых успешных организаций в России наряду с ныне несуществующей M-1 Global. В период своего расцвета AMC Fight Night проводила бои, в которых участвовали легенда тяжелого веса Федор Емельяненко и такие таланты UFC, как Сергей Павлович.

В течение многих лет AMC Fight Nights финансировался Зиявудином Магомедовым, дагестанским олигархом, который когда-то был одним из самых богатых людей в России с состоянием в 1,2 миллиарда долларов в 2018 году. Он спонсировал многих местных бойцов ММА, включая бывшего чемпиона UFC. Хабиб Нурмагомедов. Магомедов также основал ныне несуществующую боевую команду Eagles MMA Fighting Team, президентом которой был Нурмагомедов.

Однако Магомедов был арестован в 2018 году по обвинению в хищении государственных средств и организации преступной группы. Ему было 54 года Он был признан виновным в начале этого месяца Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

После смерти Магомедова AMC Fight Nights пошла по нисходящей спирали. В организации больше нет лучших спортивных талантов, вместо этого выделяются лайки. Неонацист Григорий Пономарев.

Хотя объем переговоров остается неясным, маловероятно, что ACA продолжит разрешать AMC Fight Nights работать в качестве дочерней организации. Вместо этого чеченская боевая пропаганда, скорее всего, поглотит активы своих конкурентов и спортсменов, чтобы укрепить свою собственную сущность и усилить влияние Кадырова на спорт в России.

С приходом к власти в 2007 году Кадыров управляет полуавтономной республикой Чечня как своей вотчиной. Его регулярно обвиняют в организации нарушений прав человека, включая убийства, похищения людей, пытки, внесудебные казни и чистки, направленные против местного сообщества ЛГБТ+.

Несмотря на его ужасную репутацию в области прав человека, сфера влияния Кадырова в спорте продолжает расширяться. Помимо создания собственной организации ММА и тренажерных залов, он также посещал различные мероприятия UFC и общался с некоторыми из самых известных личностей в этом виде спорта, включая бывших чемпионов UFC, таких как Камару Усман, Джастин Гэтжи, Генри Сехудо, Фрэнк Мир, Крис Вайдман. , Фабрицио Вердум, Фрэнки Эдгар и Нурмагомедов.

В декабре 2020 года Министерство финансов США запрещен Люди ведут бизнес в США через взаимодействие с несколькими компаниями, принадлежащими Кадырову, включая зал смешанных единоборств, «Ахмат ММА» и бойцовскую организацию ACA.