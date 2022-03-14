Казахстанский каскадер Ultimate Fighting Championship Шавкат Рахмонов пригрозил чушью от россиянина Хамазата Шемаева

Шавкат Рахмонов — перспективный игрок полусреднего дивизиона UFC с непобежденной серией из 15 побед. По этой причине его часто противопоставляют химерам Шемаева. Как мы знаем, Чемаев является доминирующим противником и добился значительного роста в классе. Оба горных бойца на данный момент непобедимы в UFC, и болельщики хотели бы увидеть возможный бой между ними в будущем.

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В недавнем интервью казахстанский боец ​​поделился своими мыслями о Хамееве Шемаеве как о своем потенциальном сопернике. Судя по всему, Кочевник не видит в бурах угрозы.

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«Шемаев сильный соперник, но я не думаю, что он представляет для меня угрозу. Бой покажет, кто силен, а кто нет». — сказал Рахманов.

Рахмонов не верит в разговоры о мусоре и театре. Он опытный боец, который просто хочет показать свое превосходство в октагоне. «Я не хочу говорить «высокие» слова в его сторону, как будто я его сломаю, и я его разобью», — сказал Рахманов.

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Шавката Рахмонова «возмущают» вопросы об ударах Шемаева

Рахмонов признался, что был разочарован, когда его неоднократно спрашивали, что он думает о Чимаеве. Он сказал, «Это просто раздражает, когда мне все время напоминают об определенном человеке. Я говорю, подожди. Посмотрим, когда придет время. Он выиграет несколько боев, я выиграю несколько».

На вопрос, кто из них, по его мнению, победит, Рахмонов ответил: «Время покажет. Рано или поздно мы будем делить клетку, потому что мы оба в одном дивизионе. Тогда посмотрим».

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Однако, хотя Чимаев в настоящее время нацелен на то, чтобы получить титульный бой как можно скорее, он должен сначала обойти Гилберта Бернса в UFC 273. В то время как Рахмонов неуклонно пробивается к вершине рейтинга полусреднего веса в UFC и теперь нацелен на бой с Мишель Перейра.

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Хамеев и Шаукат Рахмонов имеют любопытное сходство. Интересно, что им обоим по 27 лет, и пока они имеют стопроцентный показатель финиша в UFC. При этом у обоих сильная удушающая борьба и сдаточная игра. Вот почему фанаты и СМИ сравнивают их таким образом.

Что вы думаете о том, что Шавкат Рахманов сказал о Хамзе Шемаеве? Как вы думаете, они встретятся друг с другом в UFC?