Казахстанцы поддерживают масштабные реформы в обход эпохи Назарбаева | Новости

Почти 80 процентов голосов проголосовали за конституционные изменения, поскольку президент Токаев стремится выйти из тени своего бывшего наставника и лидера-основателя Нурсултана Назарбаева.

Избиратели в Казахстане подавляющим большинством голосов поддержали конституционные поправки на референдуме, дав политический капитал президенту Касым-Жомарту Токаеву, который стремится выйти из тени своего бывшего наставника и лидера-основателя Нурсултана Назарбаева.

69-летний Токаев продвигал реформы как основу для нового общественного договора в богатой нефтью центральноазиатской стране, союзной России, и аналитики говорят, что голосование можно рассматривать как репетицию его попытки победить на второй президентский срок.

«Референдум можно считать состоявшимся», — заявил в понедельник председатель Национальной избирательной комиссии Нурлан Абдров, заявив, что 77 процентов избирателей поддержали это решение.

Официальный уровень участия составлял чуть более 68 процентов.

Токаев предложил пакет реформ после подавления попытки государственного переворота на фоне кровавых беспорядков в январе и смещения своего 81-летнего бывшего покровителя Назарбаева и его родственников с важных постов в государственном секторе.

В воскресенье Токаев заявил, что референдум — это только начало его реформ.

После голосования он сказал: «Модель отношений между государством и обществом меняется, и на первый план выдвигаются права человека».

До январского кризиса Токаева многие считали правителем при Назарбаеве и его очень богатых родственниках.

Даже после ухода с поста президента Назарбаев сохранил за собой конституционный титул «элбаси» или «лидер нации» — роль, которая давала ему влияние на формирование политики независимо от его официального положения.

Новая конституция исключит такую ​​ситуацию.

А поскольку новая конституция не признает это положение, «можно с уверенностью сказать, что эпоха «Альбуса»

«Все кончено», — сказал AFP политолог Гизез Абишев.

Еще одна поправка запрещает родственникам президента занимать государственные посты — явная ссылка на влияние семьи Назарбаева и его родственников, которые потеряли влиятельные должности в результате жестоких уличных протестов в начале января.

Стремление к «новому Казахстану» возникло после насилия со стороны человека, которого Назарбаев выбрал вместо себя на посту президента в 2019 году, Токаева.

69-летний Токаев назвал внезапный референдум отходом от «суперпрезидентского» правления.

Январское кровопролитие, спровоцированное мирными протестами против повышения цен на бензин, унесло жизни более 230 человек и побудило власти вызвать силы возглавляемого Россией блока безопасности.

Токаев обвинил в насилии «террористов», стремящихся захватить власть, и отдал приказ «стрелять на поражение» казахстанским силам.

Но арест за измену союзника Назарбаева, который в то время был главой национальной безопасности, породил слухи о том, что в основе насилия лежит борьба за лидерство.

Два нынешнего и бывшего президента являются союзниками соседней России, а прибытие более 2000 миротворческих отрядов возглавляемого Москвой силового блока укрепило позиции Токаева в январе.

Кремль заявил, что вмешательство, запрошенное Токаевым, не распространяется на какое-либо политическое урегулирование, которое является «внутренним делом Казахстана».