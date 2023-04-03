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10 марта 2023 г.
Местное СМИ KZ24 сообщило 7 марта со ссылкой на службу судебных приставов страны, что Казахстан взял под свой контроль российские активы на космодроме Байконур. Объект принадлежит Центру эксплуатации наземно-космической инфраструктуры ЦЭНКИ, который является дочерней структурой Госкорпорации «Роскосмос».
Казахстан захватывает российские активы на космодроме Байконур Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.
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