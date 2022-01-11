Казахстан заявил, что российские войска могут начать вывод войск на этой неделе

Бишкек, Кыргызстан. Президент страны объявил во вторник, что возглавляемая Россией военная коалиция начнет вывод своих войск из Казахстана в течение двух дней, заявив, что они достигли своей основной цели — помочь стабилизировать центральноазиатскую страну, пережившую самые тяжелые политические кризис в стране. Это история.
В своем выступлении перед высокопоставленными правительственными чиновниками и членами парламента президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод войск «займет не более 10 дней».
В Москве министр обороны России Сергей К. Шойгу не упомянул о конкретных планах вывода войск, оставив неясным, когда они действительно вернутся домой. говоря в встреча Что касается старших офицеров, он сказал, что солдаты под командованием России «продолжат свою миссию до тех пор, пока ситуация не будет полностью стабилизирована», но что «решит руководство Казахстана», когда это произойдет.
Пока военная операция рассматривается как геополитическая победа президента России Владимира Путина, который может вновь представить себя эффективным кризисным менеджером в странах, которые Москва считает входящими в сферу своего влияния.
Однако медленный вывод 2500 солдат во главе с Россией может подорвать это, учитывая послужной список России по отправке «миротворцев» в соседние страны, которые не уходят. Войска, которые вы отправили три десятилетия назад, например, в ренегатский регион Молдовы и Абхазский регион Грузии, все еще там.
Казахстан является частью экономического союза с Россией, но из-за своего нефтяного богатства он гордился тем, что сохранил большую степень автономии, чем многие другие бывшие советские страны. Быстрый уход солдат, вероятно, укрепит имидж г-на Токаева, даже если он обнажит слабость лидеров могущественных постсоветских лидеров, которым пришлось обратиться к Москве, когда их правлению угрожала опасность.
Пригласив войска в Токаев, «он сделал Путину настоящий подарок», — сказал Даниил Кислов, эксперт по Центральной Азии и редактор веб-сайта «Фергана», освещающего этот регион.
«Путин с радостью использует любую возможность куда-то расшириться, будь то Украина или любая другая нестабильная страна, где может понадобиться хорошая помощь Москвы», — сказал он.
Для г-на Токаева быстрая отправка войск укрепила его власть в то время, когда она была очень шаткой.
В своем выступлении г-н Токаев также объявил о шагах, направленных на то, чтобы попытаться подавить гнев по поводу безудержного экономического неравенства, которое, по крайней мере, частично послужило толчком для протестов. объявить Замораживание зарплат высокопоставленным государственным чиновникам на пять лет и обещание уничтожить коррупционные схемы, которые, по широко распространенному мнению, приносили пользу олигархии страны.
Кризис разразился в Казахстане на прошлой неделе после того, как мирные протесты на западе страны из-за внезапного роста цен на топливо распространились на остальную часть страны. Беспорядки превратили Алматы, крупнейший и самый густонаселенный город страны, в зону боевых действий, где были подожжены правительственные здания.
По данным правительства, на сегодняшний день более 2000 человек получили ранения, а министерство здравоохранения опубликовало, а затем отозвало заявление в воскресенье, в котором говорится, что в результате насилия погибло не менее 164 человек. По данным правительства, арестовано около 10 000 человек.
Г-н Токаев сказал, что принял решение обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемой Кремлем версии НАТО для группы бывших советских государств, в то время, когда правительство Казахстана может полностью потерять контроль над Алматы.
Г-н Токаев провел большую часть своей карьеры на службе у государства, созданного Нурсултаном Назарбаевым, многолетним бывшим президентом, который ушел в отставку в 2019 году и выбрал его своим преемником. Но в своем выступлении г-н Токаев как будто возложил вину за беспорядки в своей стране прямо на плечи своего наставника.
Не называя г-на Назарбаева по имени, он осудил характерное для страны кумовство и неравенство в доходах и сказал, что благодаря «первому президенту» появилась группа людей, «богатых даже по международным стандартам».
«Думаю, пришло время отдать долг казахстанцам и помогать им на систематической и регулярной основе», — сказал он.
Разберитесь с протестами в Казахстане
В Казахстане мало серьезной политической оппозиции, протестующие и активисты сталкиваются с постоянными преследованиями или изгнанием из страны. Но редкий упрек г-на Токаева своему предшественнику свидетельствовал о продолжающейся политической борьбе на самом высоком уровне власти.
За последнюю неделю г-н Токаев произвел перестановки в руководстве казахстанских силовых структур. Карим Масимов, глава Главной службы безопасности, которого многие считали близким соратником г-на Назарбаева, был уволен в разгар кризиса, а затем арестован по подозрению в государственной измене. Местные СМИ со ссылкой на госорганы сообщили, что были уволены еще несколько высокопоставленных чиновников.
Согласно недавнему отчету бухгалтерской фирмы KPMG, только 162 человека контролируют половину богатства Казахстана.
«Казахстан имеет фасад так называемого современного государства, но если вы коснетесь поверхности, то увидите ужасное экономическое неравенство и недовольство, которые назревали десятилетиями», — сказала Эльмира Сатыбалдева, чьи исследования в Кентском университете сосредоточены на неравенстве и трудовые права в Средней Азии.
По данным Управления энергетической информации США, Казахстан, самая процветающая страна Центральной Азии, обладает одной двенадцатой доказанных запасов нефти в мире. Он также производит около 40 процентов урана в мире.
Однако безудержное неравенство означает, что только 3,5 процента взрослого населения имеют годовой доход более 10 000 долларов. Минимальная месячная заработная плата в стране составляет около 100 долларов. Г-жа Сатыбалдиева сказала, что восемьдесят процентов экономического населения имеют «значительные долги» и не могут позволить себе достаточное жилье.
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