Бишкек, Кыргызстан. Президент страны объявил во вторник, что возглавляемая Россией военная коалиция начнет вывод своих войск из Казахстана в течение двух дней, заявив, что они достигли своей основной цели — помочь стабилизировать центральноазиатскую страну, пережившую самые тяжелые политические кризис в стране. Это история.

В своем выступлении перед высокопоставленными правительственными чиновниками и членами парламента президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод войск «займет не более 10 дней».

В Москве министр обороны России Сергей К. Шойгу не упомянул о конкретных планах вывода войск, оставив неясным, когда они действительно вернутся домой. говоря в встреча Что касается старших офицеров, он сказал, что солдаты под командованием России «продолжат свою миссию до тех пор, пока ситуация не будет полностью стабилизирована», но что «решит руководство Казахстана», когда это произойдет.

Пока военная операция рассматривается как геополитическая победа президента России Владимира Путина, который может вновь представить себя эффективным кризисным менеджером в странах, которые Москва считает входящими в сферу своего влияния.