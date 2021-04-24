Казахстан и Россия выиграли по два золота в мужском финале молодежного мира

Казахстан и Россия завоевали по две золотые медали в мужском финале молодежного чемпионата мира Международной боксерской ассоциации (AIBA) в Кильсе, Польша.

Было завоевано десять золотых медалей, и ни одна страна не могла сравниться с преобладанием Индии среди женщин в финале предыдущего дня, в то время как Казахстан и Россия взяли по две, выиграв семь золотых медалей.

Первый финал состоялся в легком весе: казахстанец Санжар Ташкент победил российского Роберта Батальона со счетом 4: 1 и выиграл вердикт ташкентских судей.

Следующий финал, наилегчайший вес, победил Шокота Музаффарова из Узбекистана и Евгения Зоро из России, одержав победу над Музаффаровым со счетом 3: 2.

Казахстанские боксеры играли в семи финалах, следующий шанс на золото был получен в весовой категории Pandemweight, но в результате победы Индии над казахстанцем Ерболатом Сабри по набранным очкам Тендулкар выиграл со счетом 4: 1.

Казахстан также принял участие в финале в легком весе, но золото досталось японцу Рито Суцуми по очкам против Ельнора Суюнбе, который сказал, что судья принял решение 4: 1.

Казахстан выиграл второе золото дня в финале полусреднего веса, когда Сабиршан Акаликов единогласно выиграл очки на всех судейских карточках у украинца Посербоя Мадхьякуба.

Золото в полусреднем весе досталось украинцу Юрию Закариеву, который по очкам выиграл у россиянина Сирава Ашлева, которого Закариев выиграл у судей со счетом 4: 1.

В среднем весе Михаил Усов выиграл первое золото дня России, выиграв 30-27 по протоколам всех пяти судей, набрав решающее очко, победив украинца Илью Дохобицкого.

Василий Кавеер победил Петера Лиешевича из Черногории со счетом 4: 1 в финале второго золота России – полутяжелого веса.

В супертяжелом весе Хорхе Луи Фелимон Лобина из Кубы стал решающим победителем по набранным очкам, выиграв с разницей от трех до пяти очков по всем пяти карточкам судей, когда он победил польского Якобса Стравски 5: 0.

Мало того, что финальный матч дня достался судьям, узбекистанец Джаконгир Сокиров заблокировал армянина Ованнаса Бабасяна.

За полторы минуты до конца третьего раунда Жогиров требовал победы.