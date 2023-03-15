Казахстан конфисковал российскую собственность на космодроме Байконур — EURACTIV.com

Власти Казахстана наложили арест на имущество основного российского оператора космодромов Байконур в южной части Кызылординской области среднеазиатской страны.

The Moscow Times сообщила 14 марта, что казахстанская служба судебных приставов не позволила российскому центру космической инфраструктуры вывезти свои активы и имущество из страны и приказала командиру объекта оставаться в Казахстане.

Решение Казахстана об аресте имущества космической компании было принято через несколько дней после того, как глава российского космического агентства «Роскосмос» Юрий Борисов публично раскритиковал министра связи Казахстана Бегдата Мусина за решение его команды отложить строительство новой стартовой зоны космических кораблей на Байконуре.

Мусин назвал критику Борисова «дипломатическим просчетом».

сайт KZ24 По словам Мусина, решение об аресте имущества находится в ведении Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), чей суд основывается на правилах и принципах английского права.

Он также уточнил, что зарезервированное имущество распространяется не на имущество всего комплекса Байконур, а на одно из предприятий, именуемое ЦЭНКИ (Центр управления наземной космической инфраструктурой). Сообщается, что есть два судебных дела, одно по ЦЕНКИ, другое по Байтерек.

Байтерек был создан в 2005 году для обеспечения постепенного перехода запусков на экологически безопасные ракеты с отказом от протонных ракет, использующих высокотоксичное гептиловое топливо.

Мусин сообщил, что ЦЭНКИ был создан под эгидой Роскосмоса в 1994 году согласно соответствующему постановлению, связанному с соглашением между Казахстаном и Россией о принципах и условиях использования космодрома Байконур.

Руководство ЦЭНКИ на данный момент находится в Казахстане и разбирательство должно продолжаться на уровне суда МФЦА», — сказал Мусин.

Космодром Байконур был построен в 1950-х годах как испытательный полигон для первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Позже испытательный полигон был преобразован в космодром, так как 4 октября 1957 года с него был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

Первый в мире пилотируемый космический полет был запущен Юрием Гагариным с Байконура 12 апреля 1961 года.

После распада Советского Союза в 1991 году Россия продолжала использовать космический комплекс Байконур, а с 1994 года арендовала его у Казахстана.

Стремясь уменьшить свою зависимость от космодрома Байконур для запуска пилотируемых ракет, Россия начала строительство космодрома Восточный в Дальневосточном Приамурье недалеко от границы с Китаем в 2012 году.

Но этот проект преследовали сообщения о коррупции: в последние годы десятки людей, участвовавших в планировании и строительстве объекта, были арестованы по обвинению в растрате и мошенничестве.

(Под редакцией Георгия Гутева)