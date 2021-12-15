Казахстан обращается к России за коммерческими поставками электроэнергии — Бизнес и экономика

Москва, 14 декабря. Казахстан обратился к Российской Федерации с просьбой о коммерческой поставке электроэнергии из-за проблем с ее генерацией и прогнозируемого дефицита электроэнергии, заявил во вторник генеральный директор российской генерирующей компании Интер РАО (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. .

«Из-за проблем с генерирующими объектами и внеплановыми ремонтами, а также роста майнинговых ферм Казахстан впервые за долгое время обратился к Российской Федерации за коммерческими поставками», — отметил Ковальчук.

В конце ноября глава Интер РАО сообщил журналистам, что компания завершает процесс создания коммерческого филиала в Казахстане, где Интер РАО будет владеть 51% акций, а его казахстанским партнерам — 49%.

Александра Панина, временный президент ТРЦ и член правления Интер РАО, ранее заявила, что компания может начать поставки коммерческой электроэнергии в Казахстан на фоне возможного дефицита электроэнергии в этой среднеазиатской стране в ноябре и декабре. В идеале, добавила она, компания была бы готова поставить в Казахстан 600 мегаватт электроэнергии.