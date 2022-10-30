Кайри Ирвинг защищает теорию заговора и антисемитский фильм

Вратарь Кери Ирвинг удвоил свою поддержку антисемитского документального фильма и теории заговора «Новый мировой порядок» о тайных обществах во время шумной пресс-конференции в субботу вечером, на следующий день после того, как его товарищ по команде сделал ему выговор за поддержку фильма.
Теория заговора, продвигаемая Алексом Джонсом, ведущим Infowars, ошибочно предполагает, что люди в правительстве работают на человеческое порабощение Путем, среди прочего, выпуска вирусов.
«История не должна ни от кого скрывать», — сказал Ирвинг, защищая себя за публикацию в Твиттере ссылки на документальный фильм 2018 года «От иудеев к неграм: разбуди черную Америку», в котором используется множество антисемитских метафор.
— Я сделал что-то противозаконное? — сказал Ирвинг. «Я кого-нибудь обидел? Я кого-нибудь обидел? Выхожу ли я и говорю, что ненавижу определенную группу людей?»
На прошлой неделе Ирвинг разместил документальный фильм в Твиттере и Инстаграме, и владелец сети Джо Цай сделал ему выговор в заявлении в пятницу, заявив, что он «разочарован».
«Я хочу сесть и убедиться, что он понимает, что это причиняет боль всем нам, и как священнослужителю неправильно поощрять ненависть на основе расы, этнической принадлежности или религии», — написала Цай в своем посте в Twitter.
Распространение дезинформации и лжи
В субботу днем Ирвинг сказал в своем посте в Твиттере, что он «целостный» человек, поддерживающий все религии. Он сказал: «Ярлык« антисемитский », который навязывают мне, неоправдан и не отражает реальность или реальность, с которой я живу каждый день».
На субботней пресс-конференции, после поражения «Нетс» от «Индиана Пэйсерс», Ирвинг поспорил с репортером, который сказал, что он «продвигал» документальный фильм, и повторил, что он не был антисемитским.
«Я не очень противоречивый человек, когда дело доходит до религии», — сказал Ирвинг. «Я принимаю все сферы жизни».
Когда Ирвинга спросили о возможных последствиях публикации антисемитского документального фильма среди миллионов его подписчиков в социальных сетях, он дал, казалось бы, противоречивые ответы о его влиянии.
«У меня уникальная возможность оказывать определенное влияние на мое сообщество, — сказал Ирвинг. «То, что я публикую, не означает, что я поддерживаю все, что говорится».
Позже он сказал: «Каждый день что-то публикуется. Я ничем не отличаюсь от обычного человека, так что не относитесь ко мне иначе».
Ирвинга также спросили о его поддержке Джонса, который заказал платеж в этом месяце. Ущерб почти $1 млрд в судебном процессе по поводу его ложных утверждений о том, что стрельба в Сэнди Хук в 2012 году, в результате которой погибли 26 человек, была мистификацией. Ирвинг сказал, что он не поддерживает утверждение Джонса о том, что Сэнди Хук была мистификацией, но Джонс был прав в видео 2002 года о теории Нового мирового порядка, которым Ирвинг поделился в Instagram в прошлом месяце.
«Правильно», — сказал Ирвинг, добавив: «Это действительно забавно, потому что из всего, что я опубликовал в тот день, это был единственный пост, который все хотели увидеть».
В видео Джонс сказал: «Факты и здравый смысл налицо. Да, коррумпированные империи были. Да, они манипулируют. Да, есть тайные общества. Да, олигархи были на протяжении всей истории. в 2002 году появляется тоталитарная организация, которая называет себя «Новым мировым порядком» и настаивает на создании мирового правительства.
Была негативная реакция на поддержку Ирвингом Джонса и документального фильма, но в субботу он твердо стоял на своем.
«Я не собираюсь отказываться от всего, во что верю», — сказал Ирвинг. «Я стану только сильнее, потому что я не одинок. Меня окружает целая армия».
После того, как Ирвинг обвинил репортера ESPN в попытке «дегуманизировать» его и отрицал, что он продвигал документальный фильм, размещая о нем сообщения, Nets внезапно прекратили пресс-конференцию.
Семикратный участник Матча звезд, Ирвинг в последние годы стал магнитом для критики. Он пропустил большую часть сезона 2021/22 из-за отказа от вакцинации от коронавируса, а в 2018 г. Предположите, что Земля может быть плоской.
Ни Nets, ни НБА, ни представитель Цая не ответили на запросы о комментариях.
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