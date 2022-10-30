Кайри Ирвинг защищает теорию заговора и антисемитский фильм

«Я не очень противоречивый человек, когда дело доходит до религии», — сказал Ирвинг. «Я принимаю все сферы жизни».

Когда Ирвинга спросили о возможных последствиях публикации антисемитского документального фильма среди миллионов его подписчиков в социальных сетях, он дал, казалось бы, противоречивые ответы о его влиянии.

«У меня уникальная возможность оказывать определенное влияние на мое сообщество, — сказал Ирвинг. «То, что я публикую, не означает, что я поддерживаю все, что говорится».

Позже он сказал: «Каждый день что-то публикуется. Я ничем не отличаюсь от обычного человека, так что не относитесь ко мне иначе».

Ирвинга также спросили о его поддержке Джонса, который заказал платеж в этом месяце. Ущерб почти $1 млрд в судебном процессе по поводу его ложных утверждений о том, что стрельба в Сэнди Хук в 2012 году, в результате которой погибли 26 человек, была мистификацией. Ирвинг сказал, что он не поддерживает утверждение Джонса о том, что Сэнди Хук была мистификацией, но Джонс был прав в видео 2002 года о теории Нового мирового порядка, которым Ирвинг поделился в Instagram в прошлом месяце.

«Правильно», — сказал Ирвинг, добавив: «Это действительно забавно, потому что из всего, что я опубликовал в тот день, это был единственный пост, который все хотели увидеть».

В видео Джонс сказал: «Факты и здравый смысл налицо. Да, коррумпированные империи были. Да, они манипулируют. Да, есть тайные общества. Да, олигархи были на протяжении всей истории. в 2002 году появляется тоталитарная организация, которая называет себя «Новым мировым порядком» и настаивает на создании мирового правительства.

Была негативная реакция на поддержку Ирвингом Джонса и документального фильма, но в субботу он твердо стоял на своем.