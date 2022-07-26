Кайс Саид Референдум по конституции может привести к демонтажу тунисской демократии

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ТУНИС. Вскоре после избрания президентом Туниса в конце 2019 года Кайс Саид отправился в свое обычное кафе в столице, как будто ничего не изменилось. Фарук аль-Шехави, который подает кальян или кальян в кафе, не мог поверить своим глазам. Это был парень, который до недавнего времени преподавал юридические курсы в университете, всегда припарковывался снаружи в старом Peugeot, платил по счетам и «прямо как люди».

Только теперь, в сопровождении охраны и принимая толпу народа, был их начальник. «Я сделал селфи как друг. Честно говоря, это было так необычно».

Для Эль-Шихави эта конфронтация укрепила его веру, которую разделяли многие сторонники президента, в то, что Саид был одним из них. В понедельник он проголосует «за» на спорном референдуме по новой конституции, которая, как настаивает Саид, приведет Тунис к более процветающему будущему.

Многие другие тунисцы считают, что произойдет обратное. Они говорят, что последний год Саид провел в длительном захвате власти, и что предложенная им конституция, опубликованная всего несколько недель назад, была разработана в результате незаконного процесса. Они говорят, что референдум только укрепит единоначалие и подорвет прогресс, достигнутый в стране после революции 2011 года. сверг диктатора Журнал Эль Абидин Бен Али запустил «арабскую весну» на Ближнем Востоке.

Ожидается, что референдум пройдет без минимального требования к участию и из-за того, что многие противники Саида бойкотируют процесс, чтобы не придавать ему доверия. Его оппоненты раскритиковали его решение публично рассказать о референдуме в понедельник, что они назвали вопиющим нарушением правил молчания во время выборов. К позднему вечеру понедельника официальные лица на выборах заявили, что явка составила более 27 процентов, что выше, чем ожидали многие наблюдатели.

Голосование проводится через год после дня смерти Саида. Распущенный парламент Он уволил своего премьер-министра, резко разделив страну между теми, кто воспринял его решение как необходимое для прекращения продолжающегося политического кризиса, и теми, кто осудил его как переворот, угрожающий выживанию единственной демократии, возникшей в результате «арабской весны». READ Мальчик, на которого напала собака в Бостоне, выздоравливает

Этот шаг, который был предпринят на фоне смертоносной волны случаев коронавируса и политического тупика между президентом и расколотым парламентом, первоначально широко отмечался в Тунисе и бросил Саида, человека, который когда-то казался маловероятным кандидатом на обладание такой огромной политической властью, в прожектор. .

Его уравновешенная манера говорить и его настойчивость в использовании стандартного арабского языка вместо тунисского диалекта принесли ему прозвище «Робокоп». Даже некоторые из его сторонников, в том числе Эль-Шихави, признают, что ему не хватает образцовой харизмы и социальной группировки, которые часто присущи успешному политическому деятелю.

Тем не менее, он баллотировался в президенты в то время, когда тунисцы, сытые по горло десятилетием неудач в улучшении экономики и политиками, которые не выполнили своих обещаний, приветствовали его место как относительного аутсайдера в политической системе и восприятие ее авторитета. . Он получил 73% голосов.

Прошлым летом он был популярен среди тех, кто считал его жесткие шаги по приостановке работы парламента необходимыми для отсеивания коррумпированных или неэффективных чиновников, в том числе в умеренной исламистской партии Эн-Нахда, которая когда-то была доминирующей силой в правительстве.

Но для некоторых из этих сторонников популярность была недолгой. И теперь страна, погрязшая в углубляющемся экономическом кризисе и столкнувшаяся с широкомасштабным политическим расколом, борется с тем, что многие из его сторонников когда-то считали последствиями своего прежнего непонимания.

«Он прошел у всех на глазах. Он погрузил страну в кризис», — сказал Абдул Рауф Батаиб, дипломат в отставке, который знал Саида десятилетиями и был частью его ближайшего окружения до того, как ушел в отставку в 2020 году.

Юрист и политик Самия Аббоу никогда не была очарована Саидом, но она была среди тех, кто приветствовал его неортодоксальное вмешательство в июле прошлого года, надеясь, что оно ознаменовало собой новое начало демократии в стране. READ Барбадос избирает своего первого президента, который заменит королеву Соединенного Королевства в качестве главы государства

Но к сентябрю, когда Саид объявил о продлении чрезвычайного положения и расширении своих полномочий, я почувствовал, что он слишком далеко отклонился от текста. Затем, в декабре, он объявил, что работа парламента будет приостановлена ​​до окончания июльского референдума. Наконец в марте он Парламент сказал Он был распущен и с тех пор заменил членов НИК членами, назначенными им.

Теперь, по ее словам, она уверена, что новая конституция закладывает основу для «диктатуры». «Я не могу сожалеть о том, что должно было случиться», — сказала она о своей поддержке его первоначального решения в июле прошлого года. Но то, что произошло дальше, «было сделано недобросовестно. Это было неискренне».

«Ему удалось разделить людей на две части, — сказала она. Ссылаясь на свергнутого диктатора в 2011 году: «У нас никогда не было такого опыта, даже при режиме Бен Али». «Мы стали фанатиками и за, и против. Люди больше не улыбаются вместе, даже в одной семье».

Даже эксперт Саид, которому было поручено написать новую конституцию, входит в число тех, кто сейчас открыто критикует президента и бойкотирует выборы в понедельник, утверждая, что его участие было бы моральной «изменой».

Садик Белаид, бывший декан юридического факультета Тунисского университета, который обучал Саида в молодости, этой весной согласился возглавить консультативный комитет, ответственный за разработку нового юридического документа. Он сказал, что знает Саида десятилетиями, назвав его «очень дружелюбным, очень добрым и очень скромным».

Белаид помнит, как несколько недель без устали работал над проектом. Он сказал, что на следующий день после того, как представил свою полную копию новой конституции, его госпитализировали из-за операции, которую он отложил, чтобы написать документ.

Позже в тот же день, на больничной койке, все еще под действием седативных средств, он сказал, что Саид посетил его и вручил ему стопку бумаг, которые он описал как модифицированную версию своей работы.

Белаид, которому за 80, только после ухода президента понял, что он держит в руках совершенно другую версию конституции, которую Саид, по-видимому, написал в основном сам. Новая версия дает Саиду дополнительные полномочия и снижает влияние парламента, среди прочих изменений, широко осуждаемых его противниками. READ Боевики атакуют главную военную базу в Мали, ситуация «под контролем»

«Это настоящая комедия с плохим концом», — сказал Белаид. «Дело в том, что президент использовал этот авторитет в глазах населения, чтобы принять текст, отвечающий не нуждам и запросам людей, а их намерениям».

Вернувшись в кафе, Аль-Шихави сказал, что именно репутация Саида как «интеллектуального» человека подтолкнула его к выдвижению своей кандидатуры. Однако в Тунисе, где царит политическая борьба, «я думал, что это сон». Он сказал: Человек из народа становится президентом? Это просто не имело особого смысла». Теперь, когда он был счастлив у власти, сказал он, он поддерживает любое решение, которое может принять президент. «Все, что он делает, он делает для народа».

Возле кафе 42-летний Сами Бин Мохаммед, продавец, выразил менее оптимистичное мнение. Выкуривая сигарету, он посетовал на ухудшение экономической ситуации и заявил, что будет бойкотировать референдум. Он сказал: «Любой президент работает на свое благо». Он добавил: «В трущобах все планируют уйти нелегально. Я не думаю, что здесь можно что-то исправить».

В центре города в субботу собралась небольшая толпа, чтобы выразить протест против референдума и выразить свою поддержку партии Ennahda. «Мы здесь, потому что г-н Кайс Сайед совершает переворот в Тунисе. Он меняет все», — сказал 63-летний Фатиа Азиз. «Президент самоизолируется, а не демократ».