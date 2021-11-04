Какая русская песня захватила Тик Ток? Объяснение вирусного пути

Вирусный танец с острым соусом в TikTok захватывает приложение – как и русская песня, связанная с ним. Но как называется трек и почему он так популярен?

TikTok – это улей для всех видов вирусного контента, порождающий все, от популярных рецептов до танцевальных тенденций, мемов, фильтров и многого другого.

Тем не менее, одна из самых популярных тенденций приложения – улыбающийся канадский джентльмен, танцующий под русскую трэп-песню … и TikTokers по всему миру одержимы этим.

Какова тенденция танцев с острым соусом в TikTok?

Пользователь TikTok JohnMcginnis36 стал вирусным в сети благодаря своим видео, в которых разные продукты поливают горячим соусом, превращая их в русский бит.

кликните сюда Если TikTok не загружается.

Эта тенденция стала сенсацией, так как несколько громких имен с подиума запрыгнули в корзину, в том числе ToTouchAnEmu, которая помогла всем представить танцевальную тенденцию «Stay» на странице For You.

Какая русская песня звучит в Тик Ток?

Не только танцевальные движения МакГинниса делают эту тенденцию вирусной; Многим участникам TikToker интересно, какие песни они используют в своих видео, и нетрудно понять, почему.

Трек очень привлекательный и, кажется, вызывает интерес слушателей во всем мире, даже если они не говорят по-русски.

Песня “Я буду ебать” от российского исполнителя Moreart.

Английский перевод трека немного расплывчат, но песня и ее название не совсем подходят для написания здесь, что делает разделение ее смысла и исполнителя, танцующего под песню, еще более забавным.

Трек увидел рост аудитории YouTube через официальную ветку Морарта в результате распространения песни в TikTok.

Глядя на его страницы в социальных сетях, кажется, что Мореарт Выпущено немало других оригиналов Песни из острой колбасы. для него На странице темы YouTube есть еще три темы. Аудиоклипы от исполнителя, выполненные в схожем стиле, На его странице Spotify перечислены только два трека. С другой стороны, Его официальный канал на YouTube У него всего 6 подписчиков и 2 песни.

Кто такой Морерт?

Moreart – это больше, чем просто вирусный рэпер TikTok; Он также является давним музыкальным продюсером, рэпером и писателем-призраком для нескольких известных российских музыкальных исполнителей, как было показано в интервью YouTuber Тимуром Балымбетовым в ноябре 2020 года.

К сожалению для фанатов, на момент написания интервью для интервью не было закрытых комментариев на английском языке, но этот парень явно знает свое дело, когда дело касается хитов.

На данный момент популярность Мореарта, похоже, растет из-за его вирусной песни, но еще неизвестно, увидим ли мы в результате, что артист выпустит больше треков.