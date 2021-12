Какие игры 2021 года станут самыми популярными? Resident Evil и Metroid

рисунок : Capcom / Nintendo / Kotaku

Resident Evil Village Отличная игра! Это одна из моих любимых игр 2021 года. Но это также игра, которая временами может быть пугающей или сложной. Поэтому я был удивлен, увидев, что статистика показывает, что это самая полная видеоигра, выпущенная в 2021 году.

Как я это заметил Axios Gaming, вы можете посмотреть самые полные игры 2021 года по мнению пользователей на сайте HowLongToBeat.com. Это сайт, который в основном отслеживает, сколько времени требуется нескольким игрокам для завершения игры, позволяя людям быстро узнать, сколько времени требуется, чтобы закончить игру, прежде чем ее запустить. (Я часто использую этот сайт, чтобы помочь спланировать игры, в которые собираюсь сыграть в следующий раз, поэтому я не прыгаю на слишком много больших игр подряд.)

Согласно статистике сайта, вот пятерка лучших игр, выпущенных в 2021 году:

1. Resident Evil Village 2. Metroid Dread 3. Ratchet & Clank: раскол 4. Требуется два 5. Super Mario 3D World + Bowser Fury

Мне интересно, что большая часть завершенных игр в некоторой степени ориентирована на семью, пока вы не достигнете вершины и M RE. Деревня Это номер один.

Еще одна интересная информация — это самые популярные игры, в которые пользователи перестают играть по какой-либо причине. Вверху этого списка Вальхейм, 12 минутИ И кольцо героя. Сайт также отслеживает, какие игры находятся в наибольшем количестве игроков, поэтому многие люди хотели бы, наконец, победить в играх… однажды. Вверху этого списка Реплика NieR 1.22474487139 … с последующим Resident Evil Village И Легендарное издание Mass Effect.

О, и, пожалуй, самые странные данные, которые я нашел во время копания HowLongToBeat.com И вся ее статистика Это была самая полная игра по мнению всех ее пользователей..

Wanna take a guess?

Well, then I’ll ramble for a bit so you don’t see the answer right away and so you don’t accidentally see it and okay that’s enough let’s get to the answer. Portal! Yup, Valve’s first-person puzzle-platformer, and its sequel are the top two most completed games according to the site’s stats. At number three? 2013 г. Расхититель гробниц Перезагрузить. Чем больше узнаешь!

Конечно, имейте в виду, что вся эта статистика — хотя она очень интересна и интересна для просмотра — но представляет собой лишь небольшую выборку из миллионов людей, которые играют в игры каждый год. Однако это хорошее представление о том, с чем люди играют.