Какие лучшие фильмы о боксе?

Есть ли какой-либо вид спорта лучше, чем бокс, для большого экрана? Рассказы об отчаянии и горе, когда персонажи используют кольцо, чтобы спасти свою жизнь, часто хорошо зарекомендовали себя в кино.

Здесь DAZN рассматривает одни из лучших фильмов о боксе.

Рокки, 1976 год.

Великолепный фильм о боксе, ставший чрезвычайно успешной франшизой и положивший начало карьере Сильвестра Сталлоне. Давнее желание борющегося актера, Сталлоне отказался отказаться от своей мечты снять этот фильм, и конечным результатом стала замечательная картина, которая вдохновила целое поколение заниматься спортом.

Рокки Бальбоа рассказывает историю о путешественнике из Филадельфии, который по совместительству занимается сборщиком долгов и получает шанс всей жизни, когда его выбирают сразиться с Аполло Кридом, чемпионом в супертяжелом весе. Невероятная история проигравшего разворачивается, когда, несмотря ни на что, Рокки демонстрирует невероятное выступление, доводя своего соперника до предела.

Бешеный бык, 1980 год.

В биографическом фильме о Джейке ЛаМотте, одном из величайших чемпионов по боксу всех времен, Роберт Де Ниро получил «Оскар» за лучшую мужскую роль после еще одного успешного сотрудничества с Мартином Скорсезе. Помимо сосредоточения внимания на карьере Ламотты на ринге, «Бешеный бык» также рассмотрел проблемную личную жизнь бойца, которая включала семейные проблемы, а также встречи с мафией.

Крид, 2015 г.

Creed рассказывает историю успеха Адониса Крида, сына Аполлона, который мечтает пойти по стопам своего отца и стать чемпионом мира. Под руководством Рокки, тренера бойцов, Крид должен преодолеть множество препятствий, пытаясь избежать подавляющей тени своего отца.

Ураган 1999

Блестящее изображение Рубена Картера Дензелом Вашингтоном принесло ему огромное признание, поскольку несправедливое предубеждение в среднем весе воплотилось в жизнь на большом экране. Когда-то грозный диссидент, карьера Картера резко остановилась, когда он был приговорен к пожизненному заключению за убийство, которого он не совершал. Несмотря на то, что главная особенность его многочисленных тяжелых боев, его битва с американской системой правосудия — это то, что освещает его фильм.

Боец, 2010 г.

На боксерском ринге Микки Уорд наиболее известен своим невероятным тройным боем с Артуро Гатти, но это многое говорит о его карьере, когда ни один из этих боев не появляется в его фильме. Сосредоточив внимание на его отношениях со своим сводным братом и бывшим бойцом Диком Эклундом, «Боец» показывает, как Уорд преодолел невероятные трудности, чтобы стать одной из самых популярных фигур в боксе.