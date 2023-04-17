Какие лучшие фильмы о футболе?

В своей самой базовой форме спорт — это самая чистая форма драмы.

Поэтому имеет смысл, что самый популярный вид спорта в мире был показан в сотнях фильмов на протяжении многих лет. Как и команды, которые играют в футбол, фильмы о футболе охватывают весь спектр хороших, плохих и даже уродливых.

Здесь DAZN более подробно рассматривает некоторые из лучших фильмов, посвященных «Прекрасной игре».

Играй как Бекхэм (2002)

Благодаря заметным выступлениям Парминды Нагры и Киры Найтли, Играй как Бекхем Британский комедийный триллер о двух девушках, которые делают все возможное, чтобы заниматься любимым видом спорта. Комментарий о социальных нормах и нарушении семейных ожиданий, фильм стал хитом по обе стороны Атлантики.

Триумф (1981)

В этом фильме есть все: огромные звезды как на корте, так и на киноэкране, декорации Второй мировой войны и битва «сделай или умри», в которой наши герои сражаются со злыми злодеями. Он был выпущен всего через пять лет после того, как Сильвестр Сталлоне прославился в кино. скалистыйИ победа Это помещает Слая в еще один фильм на спортивную тематику, который определенно не следует воспринимать всерьез, несмотря на его статус тяжеловеса.

Цель! Мечта начинается (2005)

Еще один для поклонников сырной культовой классики, Цель! В нем рассказывается история молодого мексиканца, который не зарегистрирован в США и преследует свою мечту стать профессиональным футболистом. В частности, тогдашние звезды «Реала» Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Рауль напоминают всем нам, что большинству спортсменов не следует быть актерами.

Фильм также породил два продолжения, которые, возможно, никогда не покинут монтажную.

Проклятый Юнайтед (2009)

Фильмы о спорте, основанные на реальных событиях, являются одними из лучших драм в мире. Проклятый Юнайтед Это, безусловно, соответствует этому счету. С Мартином Шином в роли легендарного менеджера Брайана Клафа фильм блестяще переносит зрителей через злополучный 44-дневный период Клафа в кулуарах «Лидс Юнайтед».

Лихорадка (1997)

Не путать с одноименным фильмом Джимми Фэллона «Дрю Бэрримор» 1997 года. степень лихорадки является точной адаптацией романа Ника Хорнсби о романтике, жизни и вечной любви главного героя к «Арсеналу». Колин Ферт привносит в главную роль уникальное сочетание обаяния и неловкости, поскольку его персонаж пытается сбалансировать романтические отношения с отношениями своей возлюбленной из «Канониров».