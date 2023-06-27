Каково будущее Вагнера в Африке после неудавшегося восстания?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что войска Группы Вагнера продолжат действовать в Мали и Центральноафриканской Республике после повстанческого движения, которое в минувшие выходные возглавил их командир Евгений Пригожин. Слова Лаврова прозвучали на фоне вопросов о роли частных ополченцев в Африке после более чем пятилетнего пребывания на континенте.

Мятеж группы Вагнера против Москвы в минувшие выходные поднял вопрос о присутствии частных ополченцев в Африке.

За более чем пять лет тысячи военнослужащих группы Вагнера были переброшены в Африку. В 2018 году их отправили поддержать президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Тудеру, поскольку он участвовал в вооруженном мятеже. В декабре 2021 года они были переброшены в Мали после переворота и действуют в Судане с конца 2017 года. Войска Вагнера также были замечены в Ливии и Мозамбике.

А вот Лавров в понедельник пообещал «событиям» минувших выходных Не влияет Действия боевиков на континенте.

Российские «инструкторы» и «частники» в Мали и ЦАР продолжат свою работу, заявил Лавров в интервью Russia Today.

Бунт Пригожина ничего не изменит в отношениях России с ее союзниками, добавил Лавров. «Президент (Владимир) Путин получил много звонков (от иностранных партнеров)… чтобы выразить свою поддержку», — сказал он.

Нет африканского правительства Официально прокомментировал события минувших выходных. Но по словам старшего корреспондента Кирилла Баяна 24 для Франции, Россия, несомненно, стала чуть более надежным партнером после восстания Пригожина.

«Можно поспорить, что люди в Банги и Бамако задаются вопросом, что их ждет в будущем», — добавил Баян.

«Правительство Мали сейчас находится в двойном партнерстве с российским правительством — лагерем Путина — и группой Вагнера — лагерем Пригожина. Пока это не имеет большого значения, но все может измениться, если два лагеря не примирятся для долгое время», — сказал юрист и политолог Омар Берде. В интервью сестринской радиостанции France 24, Radio France Internationale.

Совпадающие интересы

Однако высокопоставленный чиновник в правительстве Центральноафриканской Республики сообщил AFP, что Россия будет продолжать действовать в центральноафриканской стране с Вагнером или без него.

«Центральноафриканская Республика (в 2018 году, прим. ред.) подписала соглашение о безопасности с Российской Федерацией, а не с Вагнером», — заявил специальный советник президента Тутера Фидель Кунхика.

«У России субконтракт с Вагнером. Если Россия больше не будет соглашаться с Вагнером, она пришлет нам новую группу».

Являясь плацдармом российских амбиций на континенте, Центральноафриканская Республика особо зависит от России. бойцы, люди которого также служат частными охранниками Тутеры.

С 2021 года в Мали было переброшено около 1500 военнослужащих Вагнера. Военизированная группировка развивает тесные связи с находящейся у власти военной группировкой, обучает солдат и участвует в операциях по борьбе с террористическими группировками.

Люди Пригожина тоже были там Я видел В Ливии, Судане и Мозамбике. С тех пор как группа Вагнера прибыла в Африку, ООН, международные НПО и французские власти продолжают обвинять военизированную группировку в злоупотреблениях и преступлениях против гражданского населения.

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Вагнер использует одну и ту же стратегию каждый раз, когда продвигается вперед: кампании по дезинформации (основанные на неприятии бывших колониальных держав) и предложение безопасности служить военному сундуку Пригожина и служить интересам Кремля в обмен на эксплуатацию природных ресурсов.

В Судане партнерство между Вагнером и Силами оперативной поддержки (RSF), возглавляемыми номером два в хунте генералом Мохамедом Хамданом Дагло, позволило военизированной группировке получать прибыль от незаконной контрабанды золота. Это позволило российскому правительству организовать транспортировку металла прямо в свою казну, увеличить свой золотой запас и обойти западные санкции.

«Вагнер — это организация, которая защищает частные и криминальные интересы и продвигает повестку дня российского государства. Они неразрывно связаны», — сказал Ньягале Багайоко, глава Африканской сети сектора безопасности, в интервью FRANCE 24.

«Кремлевская креатура»

«Напряженность в отношениях с Кремлем возникла на украинском фронте, а не в Африке, где интересы Вагнера совпали с интересами российского правительства», — сказал Тьерри Веркулон, африканский эксперт Французского института международных отношений (IFRI). «Военизированная группировка является стратегическим достоянием России, и было бы неправильно вмешиваться в ее деятельность, когда она является ключевым инструментом ее дипломатии».

Если это не похоже на отъезд Вагнера из Африки Сегодняшний выборА Реставрация Его операции кажутся неизбежными. По словам Виркулона, есть несколько вероятных сценариев, в том числе разделение функций группы. «Если на фото Пригожин, то видно, что группа будет заниматься только внешними операциями и будет удалена от украинского конфликта в тылу».

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Другая возможность состоит в том, что Вагнер может быть передан Министерству обороны России, которое недавно объявило о своем намерении подписать контракт со всеми частными бойцами. Это способ восстановить контроль Африканские операции боевиков.

Западные правительства с осторожностью наблюдают за последними событиями в России и их геополитическими последствиями. «Эти события вызывают много вопросов, и мы должны быть осторожны. Есть много серых зон, но они показывают трещины, трещины и изъяны в российской системе», — заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Пригожин нарушил свое молчание в аудиообращении в понедельник, подчеркнув, что он никогда не хотел свергать правительство. Он не раскрыл, откуда говорил, хотя президент Лукашенко подтвердил свой приезд в Беларусь во вторник.

По данным российских информационных агентств, Пригожин до сих пор находится под следствием за «призыв к вооруженному мятежу».

Эта статья была переведена с французского.