Каковы перспективы успешного космического запуска?

Они захватывают заголовки, конечно, когда что-то идет не так.

Starship One стал крупнейшим запуском SpaceX на сегодняшний день. С тестовой моделью своего будущего космического корабля, установленной на массивной сверхтяжелой ракете, первый запуск Starship стал предметом всеобщего ожидания. Когда ракета стартовала в огромном облаке дыма и пыли со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас, 20 апреля 2023 года, она открыла новую эру освоения космоса.

Но не на долго.

При первом запуске Starship ракета должна была совершить один оборот вокруг Земли, прежде чем войти в контролируемый повторный вход в атмосферу Земли и приземлиться в теплых водах Мексиканского залива. Но три из такой тяжелый 33 разгонных двигателя не сработали при запуске, и еще больше отказало, когда они поднялись выше в воздух. Примерно через четыре минуты после первоначального старта ракета начала сильно падать, и это было преднамеренно. Он взорвался над заливом.

Неудача первого полета Starship One стала очень громкой жертвой новой космической гонки 21 века. SpaceX заявила, что ее неудача преподнесла несколько ключевых уроков для следующего запуска, который не произойдет до тех пор. Недели очистки на сильно поврежденном участке Бока-Чика. SpaceX считает это не провалом, а ступенькой к нему Решить проблемы до следующего запуска.

Но неудачи — громкие, взрывоопасные — часто делают новостные кадры и истории лучше, чем рутинные успехи, и они часто получают более широкое освещение. Спустя более 75 лет с тех пор, как человечество начало всерьез отправлять ракеты в космос, насколько вероятна вероятность успешного запуска ракеты?

Дэвид Уэйд — один из тех, кто только оценивает возможные ставки. Уэйд является гарантом в Обеспечение атриумного пространстваСтраховое агентство, которое поддерживает коммерческие космические запуски. «В прошлом году (2022) было произведено 186 пусков, — говорит он. Они вывели на орбиту 2509 спутников, большинство из которых принадлежат Starlink, спутниковой интернет-группировке SpaceX. Одновременно запускается до 60 спутников [SpaceX] Falcon 9 говорит: «Широкий. Но из 186 запусков было только восемь неудач».

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Процент отказов составляет около 4% — один раз на каждые 25 пусков. Но Уэйд говорит, что 2022 год был аномалией. Прошлый год побил рекорды по количеству запусков ракет — чтобы дать представление о том, как быстро растет космический трафик, В 2022 году их было на 40 больше, чем в 2021 году. и удвоение этого числа пять лет назад в 2017 году. Но с этим увеличением трафика ставки также выросли.

«Я бы сказал, что в прошлом году мы видели больше неудач, чем за несколько лет, потому что мы начинаем проходить этап, когда мы видим довольно много новых ракет-носителей», — говорит Уэйд. А ранние запуски ракет-носителей всегда более проблематичны».

подобные Starship One и Программа НАСА Артемида — которая впервые успешно запущена в ноябре 2022 года — является самой привлекательной из этих новых ракет-носителей. Но они лишь верхушка айсберга. С новыми ракетами-носителями появляется больше неопределенности, особенно в первых нескольких полетах.