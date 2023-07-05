Каковы риски для Запорожской АЭС в зоне боевых действий?

Атомные электростанции (АЭС) — сложные, сложные объекты с несколькими уровнями мер безопасности, но в мире нет атомных электростанций, рассчитанных на то, чтобы выдержать военный конфликт — и все же это как раз та опасность, которая постигла Запорожскую АЭС в Украине. . В мае 2022 года он был захвачен российскими войсками, и с тех пор ему приходилось работать в угрожающих безопасности условиях на объекте.

В июне литовская неправительственная организация запустила фонд «Беллона». Опубликовать отчетсозданный советником по атомной энергии Дмитрием Горчаковым, для анализа рисков, связанных с боевыми действиями вокруг, вблизи или на территории Запорожской АЭС, с учетом конструкции объекта, мер безопасности и географии местности.

Запорожье сравнимо с Чернобылем?

Всякий раз, когда Запорожской АЭС угрожает опасность, различные СМИ часто проводят сравнения с Чернобыльской АЭС и печально известной аварией на ней в 1986 году. Однако главный вывод отчета Беллоны заключается в том, что Запорожской АЭС вряд ли будет нанесен такой же ущерб. или в той же шкале диапазона.

Главное отличие Чернобыля от Запорожья в том, что в первом были реакторы РБМК, во втором — реакторы ВВЭР-1000. (Это такая же конструкция реактора, установленная на АЭС «Куданкулам» в Индии.) Как также отмечается в отчете «Беллоны», Запорожье также пользуется проверенными мерами безопасности после Чернобыльской и Фукусимской катастроф.

Какова конструкция реактора в Запорожье?

Запорожская АЭС расположена к юго-западу от города Запорожье, вдоль реки Днепр. Он имеет шесть реакторов ВВЭР-1000 общей мощностью 6 ГВт.

Коллектор реактора состоит из корпуса реактора, в котором твэлы окружают воду. Сверху вставлены управляющие стержни. Вода действует как охлаждающее и успокаивающее средство. Напорное устройство держит воду под высоким, но постоянным давлением — около 150 атм — для предотвращения ее кипения. Это первичный контур охлаждения.

Когда вода нагревается, тепло передается во вторичный холодильный контур, где происходит преобразование отдельного ресурса из воды в пар. Этот пар подается на турбины, вырабатывающие электроэнергию.

В этой конструкции теплоноситель первого контура и замедлитель являются одним и тем же веществом (водой) и никогда не покидают корпус реактора.

В реакторах типа РБМК типа Чернобыль, напротив, теплоноситель и замедлитель (легкая вода и ядерный графит соответственно) другие и теплоноситель — радиоактивный для воздействия на ядерное топливо — вытекает из корпуса реактора. Одна из причин, по которой Чернобыль был таким плохим, заключалась в том, что при пробоине реактора супергидрофобный графит загорался при контакте с воздухом.

В отличие от Чернобыля, реактор ВВЭР-1000 и его энергоблоки в Запорожье также размещены внутри большой герметичной камеры, называемой защитной оболочкой. Его стены толщиной 120 см выполнены из предварительно напряженного бетона.

Какие опасности сегодня в Запорожье?

В отчете «Беллоны» оценивались риски различных типов аварий на объекте в зависимости от различных типов полученных повреждений. В худшем случае защитная оболочка полностью повреждена, и снаряд попадает в реактор во время выработки энергии.

Основная опасность здесь заключается в том, что вода первого контура может разгерметизироваться в виде пара и просочиться в воздух вместе с радиоактивными и другими летучими веществами. Эта смесь будет содержать изотоп йода-131, который легко рассеивается ветром, накапливается и повреждает щитовидную железу человека. Он имеет период полураспада около восьми дней и поэтому, согласно отчету, «будет представлять угрозу только в течение нескольких недель».

Взлом и декомпрессия также привели к выбросу цезия-137, период полураспада которого составляет 30 лет и который стал причиной загрязнения большей части окрестностей Чернобыля после аварии.

То, как рассеивается тот или иной изотоп, зависит от непосредственной погоды, особенно от силы и направления ветра. При этом из-за различий в конструкции то, что стабильно выпускалось в Чернобыле в течение недели, скорее всего, будет выпущено одной короткой партией в Запорожье. Это, в свою очередь, может удерживать радиоактивные осадки в пределах нескольких сотен километров, согласно одной оценке, приведенной в отчете.

Какие еще угрозы для Запорожья?

Наихудшие сценарии отделяются от наилучших в зависимости от рабочего состояния реакторов. Если реакторы будут остановлены на несколько месяцев, йод-131 почти полностью разложится, устранив серьезную угрозу. Если реактор находится в режиме холодного останова, то есть остановлен, а начальный контур находится примерно при атмосферном давлении, шансы на взрывную утечку также снижаются.

С 10 сентября 2022 года шесть реакторов в Запорожье остановлены. В конце 2022 года два из них были переведены в полугорячий останов, что означает, что первоначальный контур поддерживался при 200 градусах Цельсия за счет тепла разлагающегося ядерного топлива. Это требовалось для обеспечения теплом объекта и близлежащего города Энергодара.

По состоянию на май 2023 года все реакторы, кроме шестого, находились в холодном останове.

В отчете «Беллоны» обсуждалось несколько возможностей, основанных на ряде условий. Одним из них был «сценарий Фукусимы» — когда АЭС отключают от внешней электросети. Это опасно, потому что, когда в реакторе не идут ядерные реакции, ядерное топливо должно охлаждаться, а значит должны работать охлаждающие насосы. Если они этого не сделают, топливо может стать достаточно горячим, чтобы расплавиться на дне реактора, где оно загрязнит почву, воздух и воду.

Основная проблема доклада? Условия труда примерно 3000 человек на заводе, большинство из которых отказались подписывать новые трудовые договоры со своими новыми российскими работодателями, среди прочего, на фоне подозрений руководства, нарушений протокола и «подозрений в нелояльности».

Что рекомендует отчет?

6 июня 2023 года произошло прорыв Каховской плотины, расположенной ниже по течению от Запорожской АЭС и в водохранилище которой находится станция. Хотя уровень воды в водохранилище позже снизился, Запорожская АЭС не пострадала, поскольку пруд-охладитель, из которого забирается вода, изолирован от воды в водохранилище. Единственный способ, которым вода может войти или выйти из пруда, — это управляемые шлюзовые ворота. В отчете «Беллоны» указано, что стены пруда были построены так, чтобы выдерживать перепад уровня воды в 6 метров.

Рассмотрев возможность возникновения этого нарушения, в отчете были сделаны следующие рекомендации (перефразированные):

* Все реакторы должны быть в закрытом состоянии или в состоянии холодного останова.

* Не предпринимать усилий по транспортировке топлива во время боевых действий вокруг станции

* Боевые действия должны продолжаться за пределами собственной территории завода

* Если/когда российские войска уйдут с завода, персонал станции должен быть реабилитирован.

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