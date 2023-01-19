Как активировать Bluetooth на консоли Stadia

Google прекратил работу своего облачного сервиса потоковой передачи игр Stadia, но дает беспроводному контроллеру Stadia второй шанс в качестве контроллера Bluetooth, который может подключаться к ПК, Mac, телефонам и, предположительно, другим устройствам. Изменение не произойдет автоматически; Это ручной процесс, который нельзя отменить. Более того, у вас есть только время до 31 декабря 2023 года, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth. После этой даты любой непеределанный контроллер Stadia по-прежнему будет функционировать как проводной USB-геймпад, но будет заблокирован для беспроводных игр.

Я собираюсь провести вас через процесс преобразования вашей консоли Stadia с помощью браузерного инструмента Google.

Зарядите консоль, подключите ее и откройте инструмент

Убедитесь, что ваша консоль заряжена выше 10 процентов. (Он не позволит вам продолжить, пока не будет достаточно заряжен.)

Открывает Инструмент обновления консоли Google Stadia в Chrome или Microsoft Edge. (Вход в свою учетную запись Google не требуется или даже невозможен для завершения этого процесса.)

Нажмите кнопку запуска на файле Переключиться в режим Bluetooth делить. Вам будет предложено согласиться Условия использования Google. (Согласиться — единственный вариант, позволяющий продолжить.)

Первый шаг — выбрать Start, чтобы переключить контроллер в режим Bluetooth.

Разрешить браузеру проверять консоль

Далее вам нужно разрешить браузеру проверять консоль. нажмите на Разрешить Chrome проверить кнопка.

кнопка. Это вызовет небольшое раскрывающееся окно в верхнем левом углу вашего браузера. Консоль Stadia должна быть видна. Выберите общаться Выбор.

В вашем браузере появится раскрывающееся окно, которое выглядит так, отображая вашу консоль.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы разблокировать прошивку консоли.

На этом этапе инструмент покажет вам набор команд кнопок, которые необходимо нажать, чтобы разрешить преобразование Wi-Fi в Bluetooth. Вот подсказки кнопок по порядку: READ Новые портативные мониторы Acer могут превратить 2D в 3D

Сначала отключите консоль. В инструкции Google отмечает, что если он снова включится, вам нужно будет удерживать кнопку Stadia в течение четырех секунд, чтобы принудительно выключить его.

Нажмите и удерживайте кнопку «Параметры» (она выглядит как многоточие с тремя горизонтальными точками), пока контроллер подключен. В инструкциях говорится, что индикатор состояния под основной кнопкой Stadia должен оставаться выключенным и что вам следует повторить процесс, если он включится.

Наконец, нажмите саму кнопку «Параметры», а также кнопку Google Assistant (с четырьмя кружками разного размера) прямо под ней вместе с A и Y. Всего четыре кнопки. (В инструкциях сказано, что не будет грохота или какой-либо обратной связи консоли.)

Чтобы открыть консоль Stadia, требуется несколько комбинаций кнопок.

Разрешить браузеру загружать обновление профиля Bluetooth

Чтобы установить обновление, вам придется снова выбрать консоль, выполнив аналогичный процесс ранее.

успех Разрешить Chrome скачивать .

. Выбирать общаться в раскрывающемся окне вашего браузера. На этот раз он может быть указан как Семейство SP Planck RTИ Контроллер стадионаили USB-композитное устройство.

На этом этапе процесса ваша консоль может использовать другое имя, так что имейте это в виду.

Разрешите вашему браузеру установить режим Bluetooth

Опять же, следующий шаг браузера позволяет установить обновление. Выберите контроллер (можно использовать любое из имен, перечисленных в предыдущем шаге) для последнего шага, который включает Bluetooth.

Чтобы подключить аппаратный контроллер, нажмите и удерживайте кнопку Y и кнопку Stadia, как показано на этом рисунке.

Как подключиться к устройствам через bluetooth

Чтобы подключить контроллер Stadia по беспроводной сети к устройствам через Bluetooth, одновременно удерживайте кнопки Y и Stadia в течение двух секунд, и индикатор состояния начнет мигать оранжевым, указывая на то, что он находится в режиме сопряжения. Google отмечает, что после сопряжения с устройством он автоматически подключается к последнему сопряженному устройству при его включении. READ Менеджер по рекламе Apple хочет удвоить доход от рекламы с помощью новой рекламы на iOS

Исправление от 17 января в 16:42 по восточному времени: В предыдущей версии этой статьи было неверно указано, что консоли Stadia, которые пропустили окно обновления от 31 декабря 2023 года, будут бесполезны. Однако они по-прежнему будут работать как проводные USB-контроллеры.