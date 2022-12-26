Как Америка обгонит Китай и Россию — даже с посадкой флота B-2

В настоящее время США являются одной из трех стран, эксплуатирующих стратегические бомбардировщики дальнего действия, наряду с Россией и Китаем. Все три страны работают над соответствующими самолетами следующего поколения, что в конечном итоге приведет к выводу из эксплуатации устаревших платформ.

В Соединенных Штатах B-52 Stratofortress впервые поступили на вооружение 60 лет назад, а B-1B Lancer пополнили парк бомбардировщиков в начале 1980-х годов. Даже B-2 Spirit стоит на вооружении уже 25 лет. Самое главное, все три будут заменены на недавно выпущенные Нортроп Грумман P-21 Рейдер. В конце 2040-х, наконец B-52 отправлены на пенсию После почти столетия службы B-21 Raider остается единственным бомбардировщиком ВВС США.

Однако что произойдет, если сайт будет заземлен?

Этот конкретный вопрос мог показаться гипотетическим на прошлой неделе, когда B-2 Spirit совершил аварийную посадку на базе ВВС Уайтмен (AFB), штат Миссури, что привело к значительным повреждениям. Хотя он и не списан полностью, может пройти не менее двух лет, прежде чем бомбардировщик вернется в строй.

Атомный треугольник

Еще более примечательным является тот факт, что во всем парке ВВС всего двадцать B-2 Spirit. Многие из этих бомбардировщиков недавно были отправлены в Европу, в то время как другие были отправлены в Индо-Тихоокеанский регион в качестве средства сдерживания агрессии со стороны России и Китая соответственно.

«В конечном счете, аварии с участием B-2 редки, за последние два десятилетия произошло всего несколько инцидентов. Реакция ВВС на посадку на мель всего парка из двадцати B-2 будет отражать ограниченный размер парка, ценность каждой базы, а также чувствительность базы к аварии», — сказал Гарри Бонэм. КосмосБезопасность и безопасность в Global Data, международной аналитической компании.

Имея всего 20 самолетов, потери отдельных платформ увеличиваются. В настоящее время ВВС имеют B-52 как часть ядерной триады вооруженных сил США.

«Министерство обороны, включая ВВС, имеет в своем распоряжении множество возможностей, особенно когда речь идет о нашем парке стратегических бомбардировщиков», — заявил представитель Пентагона Бриг. Об этом журналистам заявил генерал Пэт Райдер, который отверг опасения, что США пострадают из-за останова B-2.

«В любой день, в любое время самолеты, корабли, войска будут на земле, где бы они ни появились, чтобы справиться с любой угрозой для нас. Так что в настоящее время риска нет», — добавил Райдер.

Кроме того, B-2 в настоящее время составляют лишь небольшую часть парка бомбардировщиков США, а B-1B Lancer и B-52 могут компенсировать некоторую слабину.

«Несмотря на отсутствие скрытности, временное прекращение эксплуатации флота B-2 не представляет значительной стратегической уязвимости», — сказал Боунхэм ClearanceJobs.

Что делать, если рейдер не может пойти в рейд?

B-52 — запасной вариант, по крайней мере, пока. Будет ли проблема, когда B-2 Spirit будет единственной игрой в городе?

«В будущем, когда B-21 предназначался для прикрытия большей части парка бомбардировщиков США, нехватка, которая вынудит флот ВВС США приземлиться, будет очень серьезной проблемой», — признал Бонэм. «B-21 дает пилотам возможность преодолевать противовоздушную оборону противника и поражать цели в любом месте. У B-52, летающих с B-21, нет этой возможности, поэтому, если B-21 остановится, эта возможность будет потеряна.

Однако основной Успехи B-21 Его содержание выше Б-2.

«В целом B-21 кажется очень прочной платформой, простой в обслуживании и быстрой в ремонте», — пояснил Боунхэм. «Например, в то время как B-2 требуется хранить в ангарах с контролируемой средой для защиты его малозаметного покрытия, B-21 не имеет этого требования. Можно утверждать, что B-21 с меньшей вероятностью столкнется с дефектами, которые могли бы посадить на землю весь флот.