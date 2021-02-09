Как атака закусок привела к увеличению количества винных чипсов и онлайн-заказов на 1 миллион долларов – Orange County Register

Все началось с чашки пино-нуар за 8 долларов и пакета чипсов.

Предприниматель Джонатан Стрзель работал в высокотехнологичном предприятии, покупал закуски и делал перерыв. Эта злополучная закуска так понравилась, что стала его следующим крупным бизнесом.

Я сказал: «Боже мой, как вкусно вместе! «Как у предпринимателя идеи начинают появляться в моей голове». «Вы быстро начинаете закреплять это на цепи. В ту ночь это началось как простая идея и быстро разрослось, как сорняк».

Джонатан Стрзел на предприятии своей компании в Хантингтон-Бич, Калифорния, в понедельник, 1 февраля 2021 года, был удивлен успехом winechips.com. Сейчас он получает доход в 1 миллион долларов и продает свой продукт в Интернете и в 600 местных магазинах. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Джонатан Стритцель основал winechips.com в 2017 году, помогая своей семье вместе с экспертами в области технологий, брендов, специй и даже профессиональными барменами. Сейчас он получает доход в 1 миллион долларов и продает свой продукт в Интернете и в 600 местных магазинах. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Рабочие упаковывают винные чипсы в Хантингтон-Бич, штат Калифорния, в понедельник, 1 февраля 2021 года. Джонатан Стрзель основал winechips.com в 2017 году. Теперь он зарабатывает миллион долларов и продается в Интернете и в 600 магазинах по всей стране. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Джонатан Стритцель в офисе своей компании в Хантингтон-Бич, штат Калифорния, в понедельник, 1 февраля 2021 года, основал winechips.com в 2017 году. Теперь он зарабатывает 1 миллион долларов дохода и продает свой продукт в Интернете и в 600 магазинах по всей стране. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Основание компании Strietzel winechips.com В 2017 году он обратился за помощью к своей семье вместе с экспертами в области технологий, брендов, специй и даже с профессиональными барменами. Теперь у него есть онлайн-заказы на миллион долларов, и его продукт продается в 600 магазинах по всей стране, и он предлагает линию сыров с такими вкусами, как Manchego, в сочетании с розой; Голубой (совиньон блан), копченый гауда (каберне) и азиахо (пино гриджо).

Нам нужно было больше узнать о том, как его атака закусок привела к появлению роскошного продукта из Южной Калифорнии, который распространяется как лесной пожар.

В: Острый соус Gringo Bandito Private Reserve, острый соус Truff, соус для пасты и теперь винные чипсы. Это делает три роскошных продукта питания на основе Хантингтон-Бич. Будет ли это сейчас?

а: Честно говоря, не знаю. Я родом из Лонг-Бич. Я вырос здесь и учился в Политехнической школе Лонг-Бич. Вся моя семья из Лонг-Бич-Поул, Университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет. Мы основали там компанию, затем нашли отличную коммерческую кухню в Хантингтон-Бич и открыли свои операции в 2019 году. Официальный запуск был на LAWineFest в Лонг-Бич.

В: Так вы сейчас живете в Хантингтоне?

а: Она подошла к кухне. … мы увидим, где мы в конечном итоге создадим завод, но мы ищем места с большими следами, например, где-нибудь в Вегасе или, может быть, в Техасе … но мы делаем все наши дистрибутивы отсюда в Хантингтон-Бич. Мы готовим здесь все. Все ручной работы.

В: Чем вы занимались до этого?

а: Я бросил колледж, чтобы начать свой первый технический бизнес. Когда мне было 19 лет, я подал заявку на эти патенты и основал компанию прямо перед тем, как лопнул пузырь. Итак, я получил все эти удивительные патенты. Я вернулся, чтобы закончить учебу, когда в 2001 году технологические компании были неприкасаемыми.

s: Как это произошло?

а: Я был приглашенным лектором в USC, UC Irvine и Chapman. … Джим Даути (бывший президент Университета Чепмена) сказал: «Эй, если ты не против приехать сюда, мы заберем тебя, чтобы закончить образование». Я уже закончил за пару лет, и они представили Попечительскому совету некоторые представления. Так что это было круто.

Q: Тогда что?

а: Big Stage Entertainment запустили сразу же. Я пригласил джентльмена по имени Джон Крафт, который является нашим президентом Wine Chips и был соучредителем pandora.comА Джон Сноуди был действительно известным технологом. (Снодди был ведущим концептуальным дизайнером в Walt Disney Imagineering, а затем вернулся туда, чтобы стать генеральным директором студии и старшим вице-президентом.) Итак, я основал компанию с этими двумя джентльменами, а в 2011 году мы закончили продажу.

В: Что ваши друзья по технологиям думают о том, чтобы войти в мир картофельных чипсов?

а: Все мои технические друзья говорили: «Вы преуспели в технологиях. Чем вы занимаетесь? Вы действительно собираетесь бросить все и заняться этим?» У меня были фотографии, на которых я изображаю себя со своей семьей, кладя в сковороду сетку для волос и нагрудник. . … это распространилось среди друзей наших руководителей. “Джонатан упал с лодки!”

В: Помните, что они говорят: как сделать вино на миллион долларов? Начните с 3 миллионов долларов.

а: совсем. Пришло то, что я знал, что здесь есть большая идея, которую все игнорируют. Чтобы быть уверенным в том, что вы думаете, что видите то, чего не видят другие, нужно много предпринимательских неудач, некоторых достижений и много времени. … и поэтому я знал, что мне нужно двигаться дальше.

В: Так вы стали большим?

а: Парадокс в том, что для успеха нужна боль. И я знаю, что из всех исследований, которые я проводил, из всех книг по бизнесу, которые я читал, эта тема продолжала проявлять себя.

В: Я думаю, вы просто отказались от эпической темы для своего следующего выступления на Ted Talk.

а: но это правда! Если мы заботимся о стране и о развитии бизнеса, тогда мы должны показать людям всю необходимую боль. Это как обряд посвящения. Если хотите, приготовьтесь к этому, и все прекрасное случится.

В: Вы уже встречались со своей девушкой и семьей по рабочим вечерам и выходным. Как вы привлекли экспертов?

а: После большого количества исследований, которые я только что провела, мне нужно сделать это отличным продуктом для женщин, чтобы они могли в полной мере насладиться, а затем мужчины последуют за ним. Итак, я сказал: «Кто для этого подходит?» А в моей сети одна из моих лучших подруг – Сара Ротман. Ей принадлежало брендовое агентство на Мэдисон-стрит под названием ModCo. Именно она разработала логотип Tory Burch. И благодаря этому ее агентство стало очень известным. И они закончили тем, что разместили контракты на товарный знак с Верой Ванг, Ниной Риччи и Каролиной Эррера, со всеми.

Она продала это агентство, заработала много денег и переехала в Санта-Барбару. У нас сложились отношения, как брат и сестра, две горошины в мешке. Я подошел к ней и сказал: «Сара, я думаю, мы должны делать лучшие картофельные чипсы в мире». И она посмотрела на меня, и я даже не хочу говорить вам, сколько она использовала, будучи жителем Нью-Йорка, но она в основном сказала мне облажаться.

В: Не думаю, что в Монтесито едят много оборок.

а: Но после небольшого убеждения и демонстрации того, что она чувствовала, как будто я видел его с точки зрения возможности, она, вероятно, замолчала по телефону на пять минут. Я сказал: “Ты там?” Это как «Я думаю». Затем она наконец сказала: «Я никогда в жизни не думала, что когда-нибудь скажу это, но давайте приготовим картофельные чипсы».

В: Затем я отозвал своих мастеров. Какова их роль?

а: Существует огромная разница между мастером-виноделом и пионером сома, и в итоге я интуитивно сказал: «Если мы хотим быть лучшей винной закуской в ​​мире, у нас должны быть лучшие люди, сочетающие вино с обслуживанием. , разрабатывая продукты, которые действительно служат клиентам “.

s: Расскажи мне о слайде. Это решетка, и она толще, чем кусок чайника?

а: Сначала мы приняли очень осознанное решение, что женщина должна иметь возможность держать в руке фишку вина и съесть ее за один раз. Поэтому мы закупаем и режем весь наш картофель в соответствии с этими требованиями. И мы хотели хруст, мы хотели, чтобы он звучал, мы хотели, чтобы он был огромным. Мы не хотели, чтобы он упал у тебя во рту.

В: А как насчет вкусов?

а: Они очень вкусные, но когда у вас есть вино во рту и вы складываете его в пары, они на самом деле работают вместе, а не вино, которое склонно к фольге. И мы действительно пробуем много, чтобы установить этот баланс, чтобы у этого кусочка Манчеджо было достаточно аромата. Поэтому, когда вы кладете его практически на любую розу, роза не будет доминировать над фольгой.

В: На сайте есть клуб. Как это работает?

а: У нас есть естественная полоса – линия сыров. Тогда у нас есть наши клубные линии. Это наши направления исследований и разработок. Мы создаем ароматы – такие как тайский лемонграсс, сухой рибай, гавайская соль Красного моря, пряный калабрезе и сладкое кокосовое карри – мы делаем пары и пробуем их. И если он будет достаточно популярным, мы модернизируем его (до обычных линий).

В: Где вы видите подачу винных чипсов? Какой самый лучший повод?

а: Каждый раз, когда люди собираются вместе, чтобы выпить бокал вина, расслабиться, поговорить и наверстать упущенное. Вот где должны быть винные чипсы.

Винные чипсы

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