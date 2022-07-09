Как безопасно стереть старые жесткие диски раз и навсегда

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С момента запуска службы поддержки в прошлом году у нас было много запросов о лучших способах сохранения различных типов данных в нашей жизни: подумайте о голосовой почте, чатах и ​​даже заветных домашних видео. Судя по случаю с общим почтовым ящиком, верно и обратное. Многие из вас хотят знать, как сделать так, чтобы некоторые ваши данные полностью исчезли, будь то разбросанные по социальным сетям или спрятанные на старых жестких дисках, разбросанных по дому.

«У меня есть несколько старых компьютеров, которые я хотел бы пожертвовать школьным благотворительным организациям», — написал один читатель в электронном письме. «Я стер информацию на жестком диске, но слышал, что простое удаление данных не удаляет ее полностью. Не могли бы вы посоветовать, как безопасно стереть данные с компьютера?»

К сожалению, они поняли это правильно: то, что вы удалили файл на своем компьютере и очистили корзину, не означает, что он исчез навсегда. Чтобы убедиться, что эти файлы удалены должным образом, потребуется дополнительная работа, но если вы думаете о том, чтобы подарить, продать или даже утилизировать старый компьютер с жестким диском, определенно стоит потратить время.

«Есть много историй о людях, которые покупают подержанные компьютеры в Интернете и получают обратно данные», — сказал Андрес Арриета, директор по разработке конфиденциальности потребителей в Electronic Frontier Foundation. «Это немного страшно. Вся твоя жизнь там».

Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы скрыть свои данные от посторонних глаз, вот как безопасно стереть старые жесткие диски.

Для жестких дисков внутри рабочего компьютера

Если вам уже удалось запустить и использовать компьютер, от которого вы пытаетесь избавиться, считайте, что вам повезло. С правильным программным обеспечением процесс может быть довольно простым. К счастью, в некоторых случаях операционная система, на которой работает ваш компьютер, уже имеет все необходимое для безопасного удаления данных с жесткого диска. READ Случайно: Super Mario Sunshine Flood появляется в новом Mario Golf

Нажмите значок «Настройки», затем нажмите «Изменить настройки ПК».

Нажмите «Обновить и восстановить», а затем «Восстановление».

В разделе «Удалить все и переустановить Windows» нажмите «Начать».

При появлении запроса выберите вариант «Очистить весь диск».

Нажмите кнопку Windows в левом нижнем углу, затем значок настроек в виде шестеренки.

Нажмите «Обновление и безопасность», затем «Восстановление» на боковой панели.

В разделе «Сбросить этот компьютер» нажмите «Начать», затем «Удалить все».

Когда вы перейдете на экран «Дополнительные настройки», нажмите «Изменить настройки» и убедитесь, что включены параметры «Очистить данные» и «Удалить файлы со всех дисков».

Нажмите кнопку Windows на панели инструментов, затем значок настроек в виде шестеренки.

Щелкните Центр обновления Windows. Затем нажмите «Восстановление» и выберите «Сбросить компьютер».

Выберите «Удалить все» и нажмите «Изменить настройки», чтобы убедиться, что опция «Очистить данные» включена.

Для компьютеров с более ранними версиями Windows, такими как Windows XP, Vista или 7, вам может потребоваться обратиться в другое место, чтобы получить нужные инструменты. EFF также рекомендует бесплатные приложения, такие как BleachBit и DBAN. Для безопасного стирания отдельных файлов и целых жестких дисков соответственно.

Это также может быть полезно, если вы используете более новые версии Windows. Эти приложения хорошо подходят для обработки особо конфиденциальных данных, которые вам нужны, или когда вам нужен больший контроль над тем, как стирается и записывается ваш жесткий диск.

Включите (или перезапустите) ваш Mac и удерживайте нажатыми клавиши Command и R, пока он включен — это переведет ваш компьютер в режим восстановления.

Войдите в свою учетную запись (при необходимости) и нажмите «Дисковая утилита».

Выберите жесткий диск, который вы хотите стереть, и нажмите кнопку «Стереть».

Нажмите «Параметры безопасности» и выберите, насколько тщательно вы хотите стереть диск. Большинству людей подойдет второй вариант, при котором все ваши сохраненные данные записываются дважды. READ Моддеры уже «исправили» некоторые проблемы с дождем в трилогии Grand Theft Auto.

Для жестких дисков внутри компьютера, не работающих

Если один из компьютеров, которые вы хотите утилизировать, работает ненадлежащим образом, он может лучше подойти для поездки на предприятие по переработке, чем для покупателя на eBay. Но то, что эта штука не работает, не означает, что личные данные, хранящиеся на вашем жестком диске, уже давно утеряны.

Мы должны что-то с этим сделать. Первым шагом является доступ к самому жесткому диску.

Для людей, знакомых с внутренней частью ПК, или для тех, кто хочет туда добраться, один из способов — открыть ПК и взять жесткий диск. Не волнуйтесь: часто это намного проще, чем кажется.

Большинство настольных компьютеров могут открываться быстро, и при условии, что на пути нет набора деталей, отсоединение жесткого диска не должно включать в себя ничего, кроме отсоединения некоторых кабелей и снятия кронштейна. Этот процесс может быть более сложным для ноутбуков, поэтому перед началом работы рекомендуется поискать руководство по ремонту или учебник на YouTube для вашей конкретной модели.

Как только вы сможете освободить жесткий диск из его металлической тюрьмы, используйте корпус USB-накопителя или док-станцию, чтобы физически подключить его к другому компьютеру, где вы можете использовать ранее упомянутые программные инструменты, чтобы ответственно стереть его.

Если это звучит как боль, всегда есть простой способ: вы можете отнести свое устройство в местную ремонтную мастерскую, где они могут извлечь жесткий диск за считанные минуты. (за все, что у нее есть причудыYelp — удобное место, чтобы начать искать эти магазины.) Возможно, они также могут безопасно сканировать их, что сэкономит вам больше времени.

подход к офисному пространству

Есть также низкотехнологичный — и некоторые могут сказать, более терапевтический — подход. Если вы действительно можете удалить старый жесткий диск из компьютера, который вы все равно планируете утилизировать, вынесите диск на улицу и хорошенько отбейте его молотком. Камень из вашего сада также подойдет, как и дрель с помощью дрели, чтобы сделать четыре или пять больших отверстий вокруг центра твердой древесины. READ Наушники Apple AirPods Max упали до самой низкой цены на Amazon

Действительно, иди с Все верно Когда название игры наносит урон, похожий на Office Space. (Только не забудьте защитные очки.)

«Если вы все равно собираетесь выбросить его в мусорное ведро, обязательно сбейте», — сказала Арриета. — Почему тебе это не нравится?

В частности, то, что мы пытаемся сделать здесь, это магнитное повреждение дисковых пластин, вращающихся дисков, на которых размещены наши данные. Уничтожение этих тарелок не всегда делает ваши данные полностью невосстановимыми, но делает восстановление любой этой информации более трудным, чем оно того стоит, за исключением самых крайних случаев. (Если вы придерживаетесь, скажем, правительственных секретов, вам лучше уничтожить весь свой диск.)