Как борец, завоевавший серебряную медаль Олимпийских игр, Рави Субурб сохраняет концентрацию?

Рави Сабурб, серебряный призер Игр 2020 года в Токио, не нуждается в представлении. Его теплый прием в августе 2021 года был во всех новостях и на рекламных щитах. Даже после такой славы он сосредоточен на своей игре и не беспокоится о прожекторах или взаимодействии со СМИ. Первое, что он спросил меня о том, чтобы сказать «да» маленькому столику, было: «Бхаи китне дер ка карна хай?» Что в переводе с хинди звучало бы как «Как долго ты здесь пробудешь?» Он не хотел проявить неуважение, но время решает все в жизни борца, особенно при подготовке к большому турниру.

Рави, который сейчас находится в Бирмингеме на Играх Содружества 2022 года, готовился в Академии Чхатрасал в Дели, когда мы взяли у него интервью. Сразу после тренировки его видели взвешивающим себя на весах. Он бросил мне бутылку Gatorade, спросил меня: «Роти Худж (Хочешь позавтракать)?».



Рави Сабурб похудел на Играх Содружества

Отказавшись от его предложения, я спросил его: «Как удалось снизить вес?» Видите ли, каждый раз, когда происходит какое-то соревнование, борцу приходится сокращаться, чтобы быть в форме в своем классе. Я должен сыграть два турнира подряд, CWG 2022 и World Championship Wrestling, всего за 40 дней, поэтому программа должна быть идеальной каждый раз и каждый день», — прямо сказал он.

Стадион Чхатрасал, где выступают такие звезды, как Сушил Кумар, Баджранг Пунья и Дипак Пунья и многие другие, изобилует борцами всех возрастов. Пока Рави был готов поболтать, толпы честолюбивых гладиаторов были замечены либо вокруг традиционного грота возле небольшого храма Ханумана, либо просто завтракали или убирались после суровых тренировок. Никто не сидел сложа руки и не боялся присутствия среди них серебряного призера Олимпийских игр.

Постороннему было стыдно не замечать, как небрежно здесь все происходит, пока мы не встретились с главным тренером Рави и тренером академии Лалитом Кумаром. Он разговаривал с какими-то стариками, которые приехали из Мадхья-Прадеша, чтобы сфотографироваться с Рави.

«Здесь очень нормально. Рави пришел сюда, когда ему было всего десять лет. Все борцы знают его как своего брата, и он просто так тренируется. Для новичков это требует времени, но они также понимают, что на ковре все здесь просто стажеры».



Подготовка к турнирам с плотным графиком

Взяв пример из моего разговора с Лалитом о тренировках, я спросил Рави, легко ли тренироваться для больших соревнований подряд. 24-летнему игроку пришлось пропустить чемпионат рейтинговой серии, чтобы принять участие в своих первых Играх Содружества.

«Это непросто. Но как борцы, мы вместе с нашими тренерами готовим надлежащий график, чтобы управлять делами. Я пропустил классификационную серию в Риме, потому что Игры Содружества важны, поскольку я буду представлять страну и помогать Индии выиграть важный матч», — сказал Рави, прежде чем добавить, что это поможет ему сосредоточиться на чемпионате мира.



Без России на чемпионатах мира легко ли будет Рави завоевать золото?

Из-за войны России с Украиной все спортивные организации мира бойкотировали нацию. Традиционно отсутствие российских борцов пошло бы на пользу Рави, уступившему олимпийское золото Росси. Но у индийского борца другое мнение.

«Русские, несомненно, сильны, и если бы они участвовали, я бы встретился с одним из них в полуфинале чемпионата мира. Но это не облегчает задачу. Будь то Россия, США или Иран, вы не можете довольствоваться ваш подход, просто чтобы потерять некоторых сильных противников из вашего личного пула», — говорит Рави.

Он продолжает: «Если не сегодня, то завтра я встречусь с русскими или с еще более сильными соперниками. До парижской Олимпиады осталось всего два года. Я готовлюсь к лучшим, так что Россия или не Россия, я всегда стремлюсь к Золотая медаль.»



Сосредоточиться на будущем и извлечь уроки из прошлого: жизненный девиз Рави

Чистая сосредоточенность Рави на золоте была очевидна почти в каждом его ответе. Вернувшись к его олимпийскому поединку в Токио, где он едва не потерял золото, я спросил его: «Как можно так быстро оправиться от такого тяжелого поражения? Не только в борьбе, но и в самой жизни трудно оправиться от ситуаций, когда ты Я думал, ты достиг своего пика. А чуть позже меня снова атаковали на земле.

Рави сказал со злобным смехом: «Мы не можем продолжать, пока не вернемся. Так что дело не в том, что я забыл прошлое. Учитесь на нем и идите дальше. Вы не можете держаться за тот факт, что потеряли золото. после этого тоже были такие громкие празднества. Так что, я буду держаться за это на всю жизнь?» Тоже? Очевидно, что нет, жизнь продолжается, и нужно двигаться дальше».

«Я ставлю перед собой цель и стараюсь ее достичь. Из турнира в турнир повторяю одно и то же упражнение. Учитесь на ошибках прошлого, ставьте цель на будущее и делайте все возможное для ее достижения. Всем рекомендую мы будем.»



Рави Сабурб смотрит фильмы?

Жизнь всегда так опасна для Рави? Он не смотрит фильмы и не слушает песни, чтобы расслабиться? Какие его последние любимые песни и под какие песни он танцует? Он тоже фанат Рокки? Имея в виду эти вопросы, я, наконец, спросил его в прощальном письме, может ли он углубиться в свою собственную процедуру релаксации.

Рави, который сначала уклонялся от этого, сказал, что у него обычно не остается времени смотреть фильмы или слушать песни после такого утомительного режима тренировок. Однако Викрант Махаджан упомянул, что актер превратился в мотивационного оратора.

«Обычно очень трудно смотреть фильмы или что-то, что требует времени во время напряженного графика тренировок. Однако, когда я свободен, я люблю тусоваться с Викрантом Дж. Он мотивационный спикер из Джамму. Он полон позитива и каждый Когда Рави сказал, что встретил его, я тоже был полон позитива». Но после дальнейшего расследования Рави, наконец, признал правду о своей любви к вдохновляющим фильмам.

«Дехо Джи фильмы кам дехте хайн, пар хаан Три идиота хо гайи, Маанджи хо гайи, йе джарур декхи хайн (я редко смотрю фильмы, но смотрю «Три идиота» и «Манджи»). Я люблю смотреть фильмы, в которых рассказывается о борьбе человека с индивидуальностью и о том, как это помогло ему достичь своих целей, а меня вдохновило на то, чтобы добиться большего в жизни».



Пригород Рави на Играх Содружества 2022 года

Мы надеемся, что сейчас в Бирмингеме Рави будет достаточно вдохновлен, чтобы выиграть золотую медаль на своих первых Играх Содружества, а затем достойно выступить на чемпионате мира. Его матчи начнутся в Бирмингеме в 2022 году и завершатся 6 августа 2022 года. Рави примет участие в мужской весовой категории до 57 кг вольным стилем.