Как Бхутакалам представляет собой развитие малаяламского психологического жанра ужасов

Психология как отрасль науки приобретает все большее значение во всех аспектах жизни. Человеческая психология является одной из величайших загадок благодаря своей динамичной, развивающейся и непредсказуемой природе. Несмотря на рост психологии как важной отрасли, связанной с психическим здоровьем, то, как работает наш разум, как и неоткрытые возможности Вселенной, до конца не изучено. Это химический дисбаланс в нашем организме вызывает психические проблемы, такие как депрессия, или это внешние факторы? Или это комбинация того и другого? Факторы и причины могут меняться от человека к человеку в зависимости от социальных и семейных ситуаций и происхождения. В каком-то смысле трудно понять, почему человек такой «тот» или «тот». Психология – это не термин, ограничивающийся психическим здоровьем. Оно приобретает более широкое значение в различных областях. Например, гиганты социальных сетей тщательно анализируют человеческую психологию, чтобы выяснить слабые места человеческого мозга, чтобы они могли разработать алгоритм социальных сетей, который удовлетворяет потребности пользователей в определенное время. В каком-то смысле это психологическая эксплуатация. Документальная драма 2022 года «Социальная дилемма», режиссер Джефф Орловски Он показывает, как человеческая психология внимательно отслеживается и эксплуатируется социальными сетями и другими приложениями, которые мы используем ежедневно, и как мы на самом деле зависим от смартфонов и социальных сетей. На этом применение психологии не заканчивается. Отделы кадров, преподаватели, руководители отделов маркетинга и любой другой области используют психологию, чтобы понять свою тему и использовать эту информацию, чтобы манипулировать ими или направлять их в свою пользу.

Даже в случае фильмов понимание режиссером человеческой психологии важно для успеха фильма. Если создатель фильма знает пульс зрителей, он знает, какие элементы понравятся зрителям, какая комедия работает для зрителей, какие стили повествования делают фильм привлекательным и так далее. Вот почему так много фильмов-формул за эти годы приняли разные формы и успешно продают одну и ту же историю. Таким образом, психология приобретает более широкое значение и предназначение в современном мире, и мы можем определить ее применение в различных сферах жизни. Литература и все виды искусства исследуют человеческую психику и ее склонность к саморазрушению, будь то русский литературный гигант Федор Достоевский, Франц Кафка, Альбер Камю, Сильвия Плат или любой другой литературный икона — все они пытались расшифровать глубочайшие сферы и слои человеческой психологии Или погружение в глубины пустоты, вызванной настойчивым вопрошанием смысла существования или врожденной природы человеческого страдания и его абсурдности.

Приходя в кино, это ничем не отличается. Многие великие киноработы пытались исследовать тонкости человеческой психологии. От «Психо» Альфреда Хичкока до «Сияния» Стэнли Кубрика, «Сплита» М. Найта Шымалана, «Шестого чувства» и т. д. было снято множество фильмов, в которых задавались вопросы о человеческой психологии и психозах. Это область с огромным потенциалом для художников и кинематографистов. Это место, где могут существовать воображение, страх и пугающее воображение. Это размытая линия, которая не может отличить фантазию от реальности, что-то, что может коснуться любого, если вы просто спросите себя: «О чем я думал минуту назад?». Это может быть случайная идея, совершенно не связанная с происходящим перед вами. Именно та нелепость отношения между идеями и реальностью раскрывается в фильмах, ориентированных на психологический жанр. Эта тонкая грань, которая отделяет то, что происходит внутри вашего разума, от того, что на самом деле происходит снаружи, и то, как вы ведете переговоры через эту запутанную грань — таким образом, который определяет вашу личность другими или зрителями.

Как эта тонкая грань, если она не может быть оценена нашей совестью, может повлиять на нас в обществе, в котором мы живем? Когда это становится проблемой для других? Когда мы уже не сможем определить, что реальность, а что вымысел? В этой путанице и заключается размах психологических триллеров. Есть много международных фильмов и фильмов на малаялам, которые можно отнести к жанру психологических триллеров. Есть бесчисленное множество фильмов, включая такие блокбастеры, как «Сияние», «Остров проклятых», «Сплит» и сериалы, такие как «Острые предметы», «Ты» и многие другие, в которых психологические проблемы главного героя диктуют сюжет и стиль повествования. Что касается малаяламских фильмов, то фильмы, в которых психология сочетается с саспенсом или ужасом, мало изучены, по крайней мере, если сравнивать количество фильмов, снятых в этом жанре на иностранных языках. Есть фильмы, которые пытаются исследовать психологические проблемы главного героя, такие как Anantharam Адора Гоплакришнана, Thyavarthanam Сиппи Малайел, Munariep Vino, фильмы KG George или недавние фильмы, такие как Joji, Kumbalangi Nights, Trance и т. д. Но фильмов, связывающих психологию и ужасы, немного. в числе. Первый фильм, который приходит на ум в этом жанре, — «Якши», фильм 1968 года, основанный на одноименном романе Малайаттура Рамакришнана. В фильме, снятом К. С. Сетмадхаваном по сценарию Топпила Бхаси, главные роли сыграли Сатьян и Шарада. В фильме рассказывается история преподавателя университета по имени Шринивасан, чье лицо обезображено в результате несчастного случая, и окружающие избегают его из-за горящего лица. Даже его возлюбленная оставила его, но в его жизнь входит женщина по имени Рагини и предлагает ему безусловную любовь. Однако Шрини начинает подозревать, что Рагини на самом деле призрак, а не настоящая женщина. Его страх увеличивается с каждым днем, и всякий раз, когда он пытается заняться сексом с Рагини, Шрини устает или пугается. По мере приближения кульминации Рагини говорит Шрини, что она на самом деле призрак, и исчезает. Позже через психиатра выясняется, что Шрини жестоко убил Рагини, потому что он не мог противостоять своему комплексу неполноценности и сексуальной некомпетентности. Другой фильм под названием «Акам», основанный на том же романе Малайатора, рассказывает историю в более современном стиле. Фахд Вассель снялся в фильме.

«Маничитратхажу», снятый Фаазилом в 1993 году, — еще один прекрасный пример психологического фильма ужасов. В фильме на фоне старого родового дома и некоторых мифических историй и персонажей рассказывается история Ганги, которую играет Шабана, который испытывает страстную привязанность к мифическому персонажу Нагавалли. Люди думают, что она одержима призраком, но психиатр Санни, которую играет Моханлал, обнаруживает, что на самом деле она находится на поздних стадиях множественного расстройства личности. В повествовании фильма сочетаются элементы психологии и ужасов, и его можно было считать лучшим в жанре на то время. В Маничатратхажу были все коммерческие элементы — лучшие актеры, песни, комедия, эмоции, семейный путь и кульминация счастья.

В « Арикил Ораал» (2013) режиссера Сунила Ибрагима Сидхарт, которого играет Индраджит, видит таинственного персонажа по имени Ича, которого играет Нивин Поли, в разных местах одновременно. У персонажа Ичи загадочная предыстория, которая держит зрителей в догадках до самого конца. Чтобы узнать, галлюцинирует ли Сидхарт или обладает ли Ича сверхъестественными способностями.

Что касается Bhoothakalm, фильм следует аналогичной парадигме связи психического расстройства с вызывающими страх фантазиями. Но в Bhoothakalm реалистичное изображение персонажей, страдающих психическими расстройствами, такими как клиническая депрессия и злоупотребление психоактивными веществами, обеспечивает трудную реальность для определения серьезности таких психических проблем. Режиссер использует странно выглядящий дом как метафору разума его обитателей Аши и Вену, матери и сына, которых играют Ривати и Шин Нигам. Если Аша страдает клинической депрессией, Фено также демонстрирует схожие черты этого удушающего состояния ума. Если Аша не хочет принимать антидепрессанты, то Фено пристрастился к алкоголю и наркотикам, чтобы избежать сокрушительной депрессии и бессонницы. Если Аша будет плакать всю ночь, Вину не сможет спать по ночам и начнет слышать голоса и видеть нереальные вещи. Они оба начинают испытывать паранормальные явления в доме, в котором живут, и страх становится реальным в их сознании. В фильме показано, что такое психоз, некий непреодолимый страх, способный искажать и изменять реальность. Это может быть результатом многих основных психологических проблем, таких как депрессия или злоупотребление психоактивными веществами.

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Обработка фильма, особенно операторская работа и предыстория фильма, заслуживают похвалы наряду с реалистичной игрой Ревати и Шейна Нигама. Использование голоса и экспрессии актеров для создания страха без типичных трюков, которые можно увидеть в фильмах ужасов, — еще одна отличительная черта повествования Рахула Садашивана. То, как режиссер представляет себе дом как метафору загрязненного разума, мастерски передано через кинематографию, использованную в фильме. Тишина и однообразное безразличие дома по-разному поражали зрителей на дальних планах дома и на внутренних планах дома. Реалистичная, усиливающая напряжение трактовка незнакомцами сверхъестественных явлений в доме усиливает фактор страха в фильме. Bhoothakalm можно считать одним из лучших произведений в жанре психологического ужаса на малаялам, потому что он никогда не отменяется в любой момент времени — будь то психологический ужас или сверхъестественный ужас. Но до тех пор в фильме используются некоторые типичные элементы, чтобы напугать зрителей, а не тонкие новаторские идеи. Использование страшных звуков, внезапное перемещение вещей и т. д., которые мы видим в любом другом фильме ужасов в Bhoothakalam, также повторяется. Однако Бхутакалам показывает развитие жанра психологических ужасов в малаяламском кино.

Таким образом, Bhoothakalam можно считать развитием малаяламского кино, когда дело доходит до экспериментов с современным стилем повествования даже для жанров с предсказуемой формой.