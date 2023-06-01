Мария Шарапова войдет в историю как Одна из определяющих теннисисток своего поколения. В частности, благодаря успехам на корте в 2000-х годах. Тотал выиграл россиянин Пять крупных чемпионатов (2 Открытых чемпионата Франции, 1 Открытый чемпионат США, 1 Уимблдон, 1 Открытый чемпионат Австралии) до выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 32 лет.

с того времени, семья и работа были двумя основными направлениями ее деятельности. И, как оказалось, она исключительная деловая женщина и теннисистка, что доказано. Шугарповакомпания, которую я основал в 2012 году.

Каков собственный капитал Шугарповой?

В игровые дни она была лицом таких компаний, как Nike, Porsche и Tag Heuer. Теперь она возглавляет собственный бренд сладостей.. Первоначально инвестировав 400 000 фунтов стерлингов (почти 500 000 долларов США), Сейчас Шугарпова оценивается более чем в 150 миллионов фунтов стерлингов (более 187 миллионов долларов).сообщила британская газета солнце.

в Бывшая первая ракетка мира, когда-то светившая на корте, теперь играет аналогичную роль в деловом мире после открытия своего первого кондитерского магазина в 2013 году. Наличные Приходите к ней и работайте Маркетинг сладких леденцов, в основном на теннисную тематику, среди молодежи.

Сколько зарабатывает Сугарпова в год?

Однако Сугарпова продолжала набирать силу, с Шарапова Играть практическую роль Единоличный владелец. Бренд, который продает конфеты и шоколад в 22 разных странах, в настоящее время производит Около 16 миллионов фунтов стерлингов (чуть менее 20 миллионов долларов США) каждый год.

Огромный успех России вне корта привел к тому, что в 2018 году она вступила в Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей (НАЖБО), а вместе с ней Она консультирует и представляет нынешних и будущих женщин-предпринимателей.