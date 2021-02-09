Как вам кажется, что Horizon Zero Dawn работает с разрешением 128 x 72? Есть скриншоты.

На что мы на самом деле смотрим? Скала? враг? Имеет ли это значение по сравнению со славой бега? Горизонт нулевой рассвет 128 пикселей в ширину и 72 пикселей в высоту? Да, YouTube мог играть Горизонт нулевой рассвет При 72 пикселях это не опечатка.

Речь идет о YouTube, о котором идет речь, Kryzzp, который также использует zWORMz Gaming и запускал игру в этом нелепом разрешении, чтобы проверить производительность Nvidia GT 710, супербюджетной видеокарты. В 2016 году новенькая модель стоит всего 40 долларов.. Невероятно, но ему удалось отбить врага-робота, хотя невозможно сказать, сколько боеприпасов у него осталось после этого.

Если рассматривать это разрешение 128 x 72 в контексте, оно на самом деле уступает современному калькулятору цветных графиков, например TI-84 Plus CE, у которого экран 320 x 240 пикселей намного больше. Вы можете представить, что игра на Game Boy Advance выглядела так, но вы все равно промахнулись: ноутбук 2001 года имел разрешение экрана 240 x 160. Старые графические калькуляторы TI-8E имели разрешение 96 x 64.

Наблюдая за тем, как кто-то пытается сыграть в игру с точностью, которую 10 лет назад считали бы плохой, это может быть забавно, но также интересно – в какие еще игры вы могли бы играть таким образом? Вероятно, будет весело размещать в Интернете скриншоты с очень низким разрешением и заставлять людей угадывать игру, которую они ищут. “В самом деле большая автомобильная кража или Энергия? Я действительно могу сделать только машину “.

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что это почти дублирует, чтобы снова быть эстетически приятным. Это как смотреть на игру в альтернативной реальности Графика в стиле Amiga Он остался в моде навсегда, даже после перехода на 3D. Она по-своему красива.

Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вам понадобится оборудование с низким энергопотреблением, поскольку доступное разрешение, похоже, зависит от вашей видеокарты. Интегрированная графика Intel HD 620 от My ThinkPad технически сильнее, чем Nvidia GT 710, поэтому самое низкое разрешение, с которым я смог запустить игру, было 160 x 100 (после установки масштабирования разрешения в игре на 50 процентов). Это означает, что я смог запустить Indeed, как того требовала миссия – мне не удалось прочесть подсказку кнопки на экране.