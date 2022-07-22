Как Владимир Путин использует антироссийскую теорию заговора «золотого миллиарда»

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Вы читаете отрывок из сегодняшнего информационного бюллетеня WorldView. Зарегистрируйтесь, чтобы получить остальные бесплатнов том числе новости со всего мира и интересные идеи и мнения, которые нужно знать, отправляются на ваш почтовый ящик каждый день недели. Для президента России Владимира Путина нынешнее состояние мировой геополитики можно описать двумя словами: «золотой миллиард». Выступая на этой неделе в Москве, Путин заявил, что «модель тотального господства так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот золотой миллиард всего населения мира должен доминировать над всеми и навязывать свой собственный кодекс поведения?»

Путин продолжил в среду, что золотой миллиард «делит мир на людей первого и второго сорта и поэтому по существу является расистским и неоколониальным», добавив, что «основная глобалистская и псевдолиберальная идеология стала больше походить на тоталитаризм, а ограничение творческих устремлений и свободного исторического творчества».

Для большинства читателей в США или Европе «золотой миллиард», вероятно, ничего не значит. Но в России эта фраза использовалась на протяжении десятилетий как аббревиатура от слова «дум», чтобы описать будущую битву за ресурсы между глобальной элитой и русскими. А с февраля российское правительство публикует теорию, утверждающую, что изоляция России после ее вторжения в Украину была вызвана не ее собственными действиями, а неизбежным глобальным заговором против нее.

Эти жалобы на неравенство могут звучать богато со стороны человека, возглавившего вторжение, которое могло частично помочь восстановить империю, которая десятилетиями цеплялась за власть, отправляя в тюрьму своего главного противника и чье личное состояние ранее оценивалось в 200 миллиардов долларов. Но, по крайней мере, некоторые члены российского правительства, кажется, искренне верят в этику этих теорий. Русские могут быть не единственными, кто находит эту идею убедительной. READ Пока Конгресс размышляет, Белый дом угрожает санкциями против России

Путин разъясняет свои имперские претензии

Расплывчатые намеки Путина на золотой миллиард в последние месяцы затемняют более заговорщицкую историю. Эта фраза из книги о конце света, изданной в 1990 году, в то время, когда советская эпоха полностью замерла. Книга под названием «Заговор мирового правительства: Россия и золотой миллиард» была написана российским пропагандистом Анатолием Циконовым под псевдонимом А. Кузьмич.

Цикунов описал заговор конца века против России, в котором богатая западная элита осознала, что изменение окружающей среды и глобальная катастрофа вызовут усиление конкуренции за мировые ресурсы, что в конечном итоге сделает мир непригодным для жизни для всех, кроме миллиарда из них. Эта элита понимает, что Россия с ее природными ресурсами, огромной массой и северным расположением должна быть поставлена ​​под ее контроль любыми средствами, необходимыми для ее выживания.

Этот тезис был развитием Широко оспариваемые опасения О глобальном перенаселении разработал британский священник Томас Роберт Мальтус в конце восемнадцатого века. Однако его оснастили современной российской модернизацией. В своей книге за 2019 год «Заговоры против России: заговор и постсоциалистическая фантастика». Исследователь из Нью-Йоркского университета Эллиот Борнштейн писал, что эта идея согласуется с более широкой историей пациентов с паранойей.

«Золотой миллиард» объединяет «многие важнейшие метафоры темной постсоветской России (необходимость защищать природные ресурсы страны от жадного Запада, разочарование Западом российской молодежи, разрушение российской экономики, разрушение общественного здоровье) в одно убедительное повествование, историю, которая сочетает в себе исторические оси (Великая Отечественная война) с наукой и лженаукой», — написал Борнштейн.

Циконов умер при загадочных обстоятельствах через год после публикации своей книги, что только добавило загадочности. Но его идея вскоре была популяризирована антилиберальным российским интеллектуалом Сергеем Кара-Морзой, который сорвал с нее странную бахрому и написал в конце 1990-х годов, что золотой миллиард означает жителей демократий с высоким уровнем дохода, таких как страны ОЭСР или G- 7 стран, потребляющих незначительную долю мировых ресурсов. READ Мемуары Эйлин Коллинз о ее карьере в НАСА описывают, как она прошла путь от студентки класса B до астронавта.

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Спустя более двух десятилетий эта теория широко распространена в российском правительстве. Несмотря на конспиративное начало, после вторжения 24 февраля его публично повторяли высокопоставленные российские чиновники, такие как бывший президент Дмитрий Медведев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Можно сколько угодно декларировать себе миллиард золота, но население Земли во много раз больше, а металлы намного дороже золота», — заявил 19 марта Медведев, ныне зампред Совета безопасности России. Кажется, что никто на самом деле не имеет в виду себя, потому что золотой миллиард далеко не соответствует цели.

Некоторых экспертов больше всего беспокоит выступление Николая Патрушева, менее известного, но влиятельного секретаря Совета Безопасности, которого некоторые, что примечательно, считают потенциальным преемником Путина. В интервью с Государственная газета «Аргументы и факты» Патрушев, опубликованный в мае, сказал, что Запад может говорить о «правах человека, свободе и демократии», но тайно работает над доктриной золотого миллиарда.

Патрушев предположил, что пандемия коронавируса могла быть организована по делу, и предупредил, что глобальный экономический кризис возник для «горстки магнатов лондонского Сити и Уолл-стрит».

«Я боюсь, что этот умный и импульсивный человек действительно верит… своему анализу текущих мировых событий». Марк Галлотти, почетный профессор Университетского колледжа Лондона и старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, написал в твиттере об интервью.

Человек с путинским ухом — и может хотеть его работу

Даже дикие теории могут иметь тактическое применение. Когда Путин говорит о миллиарде золота, он использует его, чтобы связать недавнюю эксплуатацию Западом Африки и Азии с негативной реакцией на конфликт на Украине. Хотя Путин уже давно представляет себя голосом мировых консерваторов, праведный гнев антиколониализма, несомненно, является еще более могущественной силой в глобальном масштабе. READ Метеоритный дождь Леониды в 2021 году: наблюдайте, как он достигнет пика в ночном небе за ночь

«Конечно, этот золотой миллиард не просто так стал золотым. Он многого добился. Но он не только занял такие позиции благодаря некоторым реализованным идеям, но и занял свои позиции во многом за счет кражи у других народов: в Азии и Африке , — сказал Путин в среду. — На самом деле так оно и было. Посмотрите, как ограблена Индия».

В Южной Азии, Африке и Латинской Америке истории о возмущении господством и колониализмом находят восприимчивую аудиторию. Это три области, в которых странам до сих пор не удавалось заручиться поддержкой усилий Запада по изоляции Москвы.

Но непоследовательность в рассуждениях Путина может подорвать его историю. Еще одна история колонизации и доминирования сейчас происходит на Украине, которую Путин назвал действительно российской территорией. Как сообщает The Post Робин Диксон, Путин быстро движется к аннексии и поглощению тех частей Украины, которыми он в настоящее время владеет, «изображая себя новой версией царя Петра Великого в начале 18 века, возвращающего утраченные земли».

Многие аналитики видят первопричину войны даже не в стремлении Путина к русским, а в стремлении Путина сохранить легитимность внутри страны. Война позволила Путину вернуться на авансцену российской политики в качестве незаменимого ответственного человека. Историк Яков Фегин написал на этой неделе.