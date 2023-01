Как война наносит долгосрочный ущерб плодородной почве Украины

Киев — После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года большинство мировых потребителей сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница, подсолнечное масло и кукуруза, вдруг узнали, что большая часть этих продуктов выращивается в Украине. Они также обнаружили, что это страна, плодородные земли которой питают большую ее часть. Африка и Европа. Без пшеницы и подсолнечника многие люди во всем мире умерли бы от голода. Поэтому война в Украине стала мировой войной. И даже когда боевые действия закончатся, Украина не сможет сразу Возобновить кормление мирагде русские войска уничтожают основу своего земледелия — почву Черноземья. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, во время войны в Украине деградированные сельхозугодья резко увеличились на 13%. Большая часть земель находится под угрозой деградации. Ученые называют это экоцидом — преднамеренным разрушением экосистемы Украины. Более 200 тысяч гектаров земли в зоне боевых действий заминированы минами, снарядами и осколками. А почва полна тяжелых металлов, которые будут представлять опасность для здоровья в течение многих лет. Долгий процесс заживления Ученые заметили, что вопрос о восстановлении Плодородие земли после российской агрессии действительно должно быть приоритетом. С каждым днем ​​увеличиваются площади сельскохозяйственных угодий, заваленных минами и боеприпасами или загрязненных нефтепродуктами и химическими соединениями. И это в первую очередь в регионах с самыми плодородными почвами Украины. «Мы видим, что негативное влияние оказывают почвы с лучшими агрохимическими свойствами и относительно высокой степенью химико-экологического воздействия, — говорит Светлана Романова, заместитель генерального директора по научной деятельности Института защиты почв Украины. Разрушение богатого питательными веществами верхнего слоя отравляющими веществами взрывных устройств, боеприпасов и боевой техники в конечном итоге приводит к потере плодородия почв и делает поля непригодными для сельскохозяйственного производства. Как показывает история, на восстановление уйдет не один год. Потому что, например, по данным бельгийских ученых, даже спустя 90 лет после Первой мировой войны концентрации тяжелых металлов превышали предельно допустимые нормы на местах бывших боев. READ Российские оккупационные власти готовятся «роялизировать» украинские школы процесс разминирования «Район у нас аграрный. 90% прибыли в наших общинах поступали от земли, земельной ренты, фермерских налогов. А сейчас эти поля, даже если они не заминированы, усыпаны неразорвавшимися территории. Но, процесс разминирования Начинать следует только после проверки линий электропередач, административных зданий и дворов. При этом чем дольше территория была оккупирована, тем выше уровень ее добычи. В частности, по данным МЧС, один из самых высоких уровней зафиксирован на освобожденной территории Херсонской области. минералы в почве Но почва страдает не только от мин и боеприпасов. В результате войны еще одной большой проблемой является загрязнение пашни соединениями тяжелых металлов. — говорит Максим Солука из Национального института почвоведения и Исследовательского центра агрохимии. Потребуются десятилетия, чтобы очистить плодородные земли послевоенной Украины На основании инструментальных исследований ученые пришли к выводу, что уровень свинца и кадмия в почве превышает допустимые нормы. Они располагаются в шурфах, в первую очередь артиллерийских, на глубине около двух метров. «Они считаются тяжелыми металлами. Они никуда не денутся… и затем приводят к раку. Мы знаем, что помимо этих больших скоплений кадмия и свинца существуют и другие металлы. Самые опасные места, где сжигалась тяжелая техника. По нашим оценкам, район, где взорвалась тяжелая бронетехника, является самым загрязненным и самым токсичным. И этот участок нужно ремонтировать, чтобы локализовать разливы различных жидкостей, особенно горюче-смазочных материалов. «Даже при взрыве бронетехники сгорают не все отравляющие вещества, — говорит ученый. По выводам экспертов, на расчистку уйдут десятилетия Плодородные земли Украины после войны. статей вашего сайта Связанные статьи в Интернете

window.REBELMOUSE_LOWEST_TASKS_QUEUE.push(function(){

// Look for button var hamburger = document.querySelector(".burger-menu"); var submenu = document.querySelector(".sub-menu-wrap"); var loupe = document.querySelector(".search-menu"); var searchbar = document.querySelector(".search-form-2"); var mobile = window.matchMedia("(max-width: 900px)")

// On click hamburger.addEventListener("click", function() { // Do something else, like open/close menu if (submenu.style.display === "block") { submenu.style.display = "none"; } else { submenu.style.display = "block"; } });

// On click loupe.addEventListener("click", function() { // Do something else, like open/close menu if (searchbar.style.display === "block") { searchbar.style.display = "none"; } else { searchbar.style.display = "block"; } });

// On scroll var lastScrollTop; navbar = document.querySelector(".sub-menu-wrapper");

window.addEventListener('scroll',function(){ var scrollTop = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; if(scrollTop > lastScrollTop){ navbar.style.top="-80px"; } else{ if (mobile.matches) { navbar.style.top="65px"; } else{ navbar.style.top="68px"; } } lastScrollTop = scrollTop; });

});

window.REBELMOUSE_LOWEST_TASKS_QUEUE.push(function(){

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '174175256949842');fbq('track', 'PageView');

});