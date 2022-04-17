Как война на Украине вредит российской науке

Вторжение России в Украину побудило западные страны приостановить выделение десятков миллионов долларов, которые использовались для поддержки российских научных проектов. В результате были отменены или отложены сотни партнерских отношений между российскими и западными организациями.

Тяжелые изменения связаны Штрафы Разработано в России европейскими и другими странами. Санкции призваны наказать Россию за продолжающееся военное наступление на Украине.

Агентство Reuters поговорило с несколькими учеными о влиянии войны на Украине на российскую науку.

Бюджет Российского научного фонда на 2021 год в размере 213 миллионов долларов зависел от помощи Индии, Китая, Японии, Франции, Австрии, Германии и других стран.

Представитель фонда не ответил на вопросы Reuters о том, как отсутствие финансирования со стороны партнеров повлияет на его работу. Представитель лишь сказал, что фонд планирует «продолжать поддерживать ведущие группы исследователей и их исследовательские проекты».

Некоторые из затронутых проектов включали строительство высокотехнологичных исследовательских центров в России. В том числе ион коллайдер И нейтронный реактор, который Европа ему пообещала подарить за 27,4 миллиона долларов.

По словам ученых, такие центры играют важную роль в физических исследованиях, которые могут привести к разработке новых материалов, топлива, лекарств или других изобретений.

Еще 16,7 миллиона долларов, предназначенные для разработки низкоуглеродных материалов и аккумуляторных технологий, также были заморожены. Этот шаг был сделан после того, как в прошлом месяце Европейский союз приостановил любое сотрудничество с российскими организациями.

Научный проект, исследовательская станция, был поддержан Институтом биохимии Макса Планка в Германии. Но после того, как Россия вторглась в Украину, организация прекратила финансовую поддержку станции, изучающей изменение климата в Арктике.

Питер Хергерсберг является представителем Общества Макса Планка, которое получает деньги от федерального правительства Германии, а также земель.

Он сказал Рейтер, что замораживание финансовой поддержки, вероятно, приведет к прекращению непрерывных измерений на Северо-восточной российской научной станции. Станция, расположенная на реке Колыма в Сибири, ведет учет с 2013 года.

Исследователи там пытались «поддерживать работу станции», сказал Хергерсберг, не упомянув, сколько денег было удержано из проекта.

Ученые, которые разговаривали с Reuters, заявили, что российское вторжение в Украину прервало многие годы налаживания международного научного сотрудничества после распада Советского Союза в 1991 году.

В настоящее время многие контакты между научными организациями прекращены, а исследовательские поездки отложены.





Арктические страхи

Среди наиболее срочных исследовательских работ, которые были приостановлены, — проекты по изучению изменения климата в российской Арктике.

Тед Шор — эколог из Университета Северной Аризоны, сотрудничающий с Permafrost Carbon Network. Вечная мерзлота – это слой Из почвы, которая всегда заморожена в холодных регионах мира. Он сказал, что две трети мировой вечной мерзлоты находится в России, поэтому данные оттуда очень важны.

«Если вы урезаете свое представление об изменении вечной мерзлоты в России, вы действительно урезаете наше понимание глобальных изменений вечной мерзлоты», — добавил Шорр.

Ученые обеспокоены приостановкой финансовой поддержки российских проектов, поскольку это может привести к задержке важных исследований в области изменения климата. Это особенно верно, потому что изменение климата оттаивает давно замерзшие земли, которые содержат примерно 1,5 триллиона тонн. органический углерод. Это в два раза больше, чем уже сегодня в атмосфере.

Ученые опасаются, что по мере таяния Земли согревающие газы планеты могут попасть в атмосферу.

Шор сказал, что хотя ученые могут использовать спутники для наблюдения за изменениями на Земле, они не могут видеть, что происходит под землей. В Арктике необходимы научные группы для изучения изменений под землей.

Российские ученые годами собирают и обмениваются полевыми данными о вечной мерзлоте. Но поскольку война в Украине продолжается, западные исследователи не уверены в будущем своих исследований.

Я Грегори Стател.

Об этом Reuters сообщили Глория Дики и Даша Афанасьева. Грегори Стейтел адаптировал его для читателей и слушателей VOA, занимающихся изучением английского языка.

____________________________________________________________________

Слова в этой истории

Наказание — н. Действие, предпринятое или предписанное для принуждения страны к соблюдению международных законов путем ограничения или прекращения торговли с этой страной, путем запрещения предоставления экономической помощи этой стране. — Обычно во множественном числе

коллайдер — н. Машина, используемая для того, чтобы заставить частицы сталкиваться друг с другом на высокой скорости, чтобы ученые могли изучить результаты.

слой — н. Количество материала, покрывающего поверхность

органический — Возникает или развивается естественным образом с течением времени, без чьего-либо принуждения или планирования

Ждем вашего ответа. Напишите нам в комментариях и Посетите нашу страницу в Facebook.