Как выбрать кабель HDMI 2.1: новый стандарт, новые проблемы

Не так давно хороший совет по выбору кабеля HDMI был очень простым: приобретите кабель HDMI. Настоящее время? Немного. Собираетесь ли вы установить игровую консоль следующего поколения или создать крупную развлекательную систему, используя HDMI, вы должны знать, что правила игры изменились.

И если вы уже поняли, что что-то произошло из-за проблем с изображением или звуком на вашем новом устройстве, вы наверняка попали в нужное место.

Я собираюсь немного объяснить, почему ваша новая технология не работает, а также как вообще избежать этой проблемы.

В недавнем прошлом мой совет людям, которые ищут Роутер через HDMI Кабели были очень простыми. Обычный HDMI-кабель длиной до 15 футов почти гарантированно работал хорошо. Вы все еще можете быть в безопасности на расстоянии до 25 футов. Но тогда вы, по крайней мере, захотите взглянуть на кабель меньшего калибра, учитывая, что чем меньше номер калибра, тем толще медь в кабеле.

По сути, чем длиннее вам нужен кабель HDMI, тем больше он должен быть похож, например, на пожарный шланг, а не на соломинку для питья. Или вы можете переключиться на другой тип кабеля, но об этом мы поговорим чуть ниже. Кроме того, я хотел, чтобы вы сделали все возможное, чтобы убедиться, что у вас хорошее качество сборки и надежный разъем на каждом конце. Затем были бонусы, такие как более высокая гибкость для более удобной прокладки кабелей или, возможно, цвет, который вы предпочитаете лучше, чем черный.

Долгое время меня вполне устраивало большинство людей, которые ходят с Кабель Amazon Basics Для большинства практических применений для домашних потребителей. Пока кабель не был полным мусором, он обычно выполняет свою работу. Вы сделаете это единицами и нулями из точки А в точку Б, и вы получите изображение и звук. Если вы готовы потратить сумасшедшие деньги на высококачественный кабель в надежде, что вы получите немного лучшее качество звука и видео, побейте себя.

Теперь все по-другому. В мире HDMI 2.1 — или, точнее, в мире, в котором новые кабели HDMI должны обеспечивать пропускную способность от 40 до 48 Гбит/с (что намного больше, чем стандарт 18 Гбит/с, который у нас был раньше), все ставки сняты. . Ну, не все из них, но достаточно, чтобы вызвать некоторые проблемы.

Сегодня, если вы покупаете кабель длиной от 2 до 3 метров, рассчитанный на пропускную способность до 48 Гбит/с, весьма вероятно, что кабель любого типа будет работать. С длинами больше этого (и на самом деле, короче тоже) вы, скорее всего, столкнетесь с некоторыми проблемами.

В основе вопроса о том, почему старых кабелей уже недостаточно, лежит нечто среднее между высокой пропускной способностью или скоростью передачи информации, которую мы пытаемся протолкнуть вниз по цепочке трубок в кабеле HDMI, конструкцией самого кабеля и хозяин сложной математики и физики. Суть в том, что внутри кабеля HDMI происходит гораздо больше, чем вы думаете. Большинство людей, с которыми я говорил, придерживаются мнения, что мы говорим о цифровых сигналах — единицах и нулях — и что, поскольку это цифровой процесс, он должен быть очень простым, и нет реальной разницы в качестве на выходе одного HDMI. кабель и другое.

В какой-то степени это правда. Передаваемый сигнал является цифровым. Но то, как это сделано, имеет множество довольно аналоговых факторов.

Взгляните на этот график, который я позаимствовал у Чат на YouTube между Джефф Боккаччо из DPL Labs И Джейсон Дестал в Муридео. Как вы можете видеть ниже, есть линия 5 В, горячее подключение, канал данных дисплея, несколько видеоканалов, а затем внизу часы — все отдельные линии внутри одного кабеля HDMI.

Не знаю, как вы, но этот график показывает мне, что в кабеле HDMI происходит больше, чем я думал.

Это огромное упрощение, но 5-вольтовый канал сверху должен согласовать очень специфический наклон между источником, таким как Xbox Series X, и приемником, таким как телевизор или A/V-ресивер, просто чтобы вечеринка началась. Если эта мелочь не произойдет, ничего не произойдет. И хотя в прошлом этот триггер срабатывал довольно успешно, сейчас это сделать гораздо сложнее. Я доберусь до почему в ближайшее время.

На другой стороне этой диаграммы часы. Не вдаваясь в то, что на самом деле делают часы, их можно сравнить с работой авиадиспетчера. Если эти часы не справляются со своей задачей, забудьте о них — на телевизор или AV-ресивер не поступает ни аудио-, ни видеосигнал. Если часы сработали, вы, скорее всего, увидите, как аудио- и видеосигнал то пропадает, то пропадает.

По мере увеличения спроса эта толерантность уменьшалась. И теперь мы видим больше отказов, чем мы привыкли.

Есть и другие факторы, такие как HDCP, EDID и CEC которые должны быть успешно согласованы в цифровом виде, прежде чем аудио и видео могут быть отправлены по конвейеру.

Итак, куда я иду здесь? Вы упомянули, что более высокая скорость или более высокая пропускная способность были фактором. Чем больше вы пытаетесь увеличить размер трубки, тем выше потребность в емкости трубки. Суть в том, что требования теперь растут с разрешением 4K со скоростью 60 кадров в секунду или более, с метаданными HDR и несжатым звуком — если медь в кабеле недостаточно прочная и недостаточно прочная в местах с правой стороны. для кабеля определенной длины Отказ неизбежен, как никогда раньше.

Раньше запросов было меньше, поэтому отказоустойчивость была выше. По мере увеличения спроса эта толерантность уменьшалась. И теперь мы видим больше отказов, чем мы привыкли.

Чем длиннее кабель HDMI, тем лучше должен быть изготовлен кабель или тем больше необходимо переходить на кабель другого типа, который не представляет собой просто пучок тонкой меди внутри.

Итак, что, если вы купите кабель с надписью «HDMI 2.1», «Сертифицировано 8K» или «Гарантировано 48 Гбит/с»? Тогда этот кабель должен работать, верно? На упаковке написано «сертифицировано». Ну, в идеальном мире, да. должен. И в краткосрочной перспективе это, вероятно, произойдет. Но все, что я могу сказать, это то, что мы слышим о гораздо большем количестве неудач, чем привыкли. Это мир аудио и видео, в котором мы живем.

И мы используем не только кабели, но и устройства-источники и приемники. Эти тоже меняются. Это развивающаяся ситуация, и, судя по разговорам с некоторыми людьми в отрасли, которые хорошо осведомлены … Это своего рода беспорядок, и он становится беспорядочным.

Итак, на что мы обращаем внимание при покупке кабелей HDMI, чтобы снизить риск того, что что-то пойдет не так? А если что-то пойдет не так, что вы будете делать? Во-первых, покупайте у авторитетного продавца, чтобы вы могли получить возмещение или обменять на другой продукт. Сохраняйте чеки!

Во-вторых, когда вы получите кабель, подключите его и проведите стресс-тест, прежде чем делать что-либо еще. Играйте в формате 4K / 120 Гц или делайте все, что захотите, на своей самой требовательной аудио- и видеосистеме. Сделайте это, прежде чем тщательно прокладывать кабели и перемещать оборудование вперед и назад весом в сотни фунтов. Если это работает, отлично. Если не? выброси это. Это должно защитить вас от того, чтобы узнать, что ваш кабель не работает, и вы сможете решить проблему относительно быстро.

Что касается выбора кабеля HDMI, все, что я могу сделать, это попытаться указать вам правильное направление.

Имейте в виду, что следующий совет предназначен для людей, имеющих дело с 4K, высокой частотой кадров, HDR и консолями следующего поколения — такими продвинутыми вещами. Или, если вы тот, кто просто хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Если вы устанавливаете старую PS3 или ноутбук, вам подойдет большинство подходящих кабелей HDMI, представленных сегодня на рынке.

медный кабель

Во-первых, вы будете в большей безопасности, если не купите стандартный медный кабель HDMI короче 1 метра или 6 футов. Если вы это сделаете, есть вероятность, что часы, о которых я упоминал ранее, могут не работать, а кабель может выйти из строя. Таким образом, даже если это может быть длиннее, чем вы думаете, вам нужно, вы безопаснее, начав с метра.

Оттуда не используйте стандартный медный кабель длиннее 2 метров. Я скоро перейду к другим типам кабелей, но убедитесь, что кабель длиной от 1 до 2 метров поддерживает скорость 48 Гбит/с, и купите кабель марки, которой вы доверяете. Я не буду здесь называть бренды, но если вы раньше не слышали о бренде — ну, может быть, и хорошо, но вы рискуете. Убедитесь, что вы согласны воспользоваться этой возможностью, и будьте готовы отказаться от нее, если она не сработает.

Кроме того, не покупайте самый дешевый кабель и не покупайте ничего дорогого. Хорошие вещи где-то посередине. Действительно дорогие кабели, вероятно, достаточно надежны, но это, вероятно, излишество. Однако представление о том, что все, кроме самых простых дешевых кабелей, является змеиным маслом, неверно.

HDMI АОС

Если вы собираетесь использовать кабель HDMI длиннее 2 м или 10 футов, я думаю, вам следует очень серьезно подумать об использовании активного оптического кабеля HDMI или HDMI AOC. Возможно, вам сойдет с рук прокладка медного кабеля длиннее, чем раньше, но теперь это огромный риск.

HDMI AOC — это гибрид, в котором для одних функций используются оптические волокна, а для других — медные, и он более безопасен для длительных поездок. Насколько надежен HDMI AOC в мире 40 Гбит/с? Мы все еще пытаемся определить это, но обновим эту статью, как только узнаем. Могу сказать, что если кабель HDMI AOC не работает, есть еще один шаг для более длительной работы.

Кабель питания HDMI

Он будет действовать как кабель питания HDMI. Есть два варианта использования функции HDMI Cable Power. В настоящее время большинство устройств не имеют встроенного кабеля питания HDMI, поэтому кабели питания HDMI, которые вы получаете, будут поставляться с отдельным разъемом, который обеспечивает питание, например, через USB. Но в будущем, когда все больше устройств будут поддерживать кабель питания HDMI, вы сможете начать использовать кабели питания кабеля HDMI без этого маленького разъема — питание будет передаваться на сам разъем кабеля HDMI. Если HDMI AOC не работает, то питание кабеля HDMI должно быть.

Еще одно важное замечание. Если вы говорите об использовании внутри стены, вам нужно убедиться, что — помимо всего прочего, что мы только что обсуждали — кабель рассчитан на использование внутри стены. Обычно это означает, что он имеет специальную оболочку снаружи, чтобы предотвратить распространение или, в некоторых случаях, причину пожара.

Я понимаю, что здесь многое нужно понять, но я надеюсь, что это объяснение и руководство были полезными. Как обычно, я буду обновлять эту статью по мере поступления новой информации.

Рекомендации редакции













