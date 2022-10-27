Как выглядит новый, более темный YouTube по сравнению со старым дизайном

объявлено в понедельникАктивно внедряется новый, более темный дизайн YouTube. То, как устроен YouTube, кардинально не меняется, но вместе взятые, эти настройки предлагают более радикальное обновление, чем то, что было телеграфировано ранее на этой неделе.

На Android и iOS вас встретит сообщение «Новый взгляд, все еще YouTube» после получения обновления на стороне сервера. Убедитесь, что вы скачали последнюю версию Сотовый телефон Программы. «Щипните, чтобы увеличить во весь экран» заметно показано на следующей странице, и вы можете увеличить масштаб до 8 раз.

Если на YouTube включена темная тема, первое изменение, которое вы заметите, — это то, что фон стал темнее (#0F0F0F), хотя он и не полностью черный. Это соответствует YouTube Music и является тем, чего люди всегда хотели в мобильных приложениях.

На вкладке «Библиотека» вы заметите, что эскизы видео теперь имеют закругленные углы, и это изменение также применяется к веб-редизайну. Для загрузки плейлистов YouTube теперь показывает миниатюру обложки вверху, хотя вы сразу видите меньше видео. Кнопки в форме таблеток улучшены и теперь имеют большее значение для редактирования и загрузки, которые теперь расположены в кругах.

Л: Старый | Р: новый

Следующий набор изменений находится на странице видео. По умолчанию Ambient Mode включен, поэтому верхняя и нижняя часть того, что вы видите в строке состояния, и описание видео ниже, соответственно. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к ярким цветам по сравнению с тусклыми, и это работает лучше. К счастью, вы можете отключить его, щелкнув шестеренку настроек в правом верхнем углу и щелкнув четвертый элемент в списке.

Мы черпали вдохновение в свете, излучаемом экранами в темной комнате, и хотели воссоздать эффект, чтобы зрители были непосредственно вовлечены в контент, а видео привлекало больше внимания на нашей странице просмотра.

Л: Старый | Р: новый

Если щелкнуть в любом месте под видео, откроются описания, но YouTube теперь использует «… больше» вместо шеврона. Кроме того, ссылки были заменены на диски с названием видео для довольно приятного предварительного просмотра. Далее появляется название канала, а Google обновил кнопку подписки, чтобы она больше не была красной. (Страницы каналов немного изменены, чтобы быть немного чище).

Далее следует набор ключевых действий, таких как палец вверх/вниз, поделиться, создать, загрузить, поблагодарить, вырезать и сохранить. Все эти кнопки размещены в таблетках. Верхний комментарий теперь занимает видное место на карточке.

на рабочем столе, YouTube.com получить комплект материал темы диска Не нашел на мобильном. Например, круг изображений чуть ниже строки поиска теперь использует прямоугольники с закругленными углами вместо дисков, а миниатюры видео с таким же увеличением здесь более заметны.

Помимо более темного вида, страница с видео получает такие же настройки, как и макет под видео, в то время как окружающий режим здесь немного лучше. Это кровотечение распространяется на боковую подачу видео и выглядит довольно аккуратно на большом экране.

Этот новый YouTube все еще доступен, но еще не широко доступен.

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