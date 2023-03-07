«Как вы можете пригласить русскую модель, которая поддерживает войну?» — Викторию Бекхэм сжигают за работу с сочувствующей Путину и бывшей девушкой Криштиану Роналду Ириной Шейк

Жена Дэвида Бекхэма Виктория Бекхэм приобрела популярность в Англии после того, как вышла замуж за бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». Но будучи одной из Spice Girls, одной из самых популярных женских групп в стране, Виктория со временем сумела завоевать немало поклонников. Она настолько успешна в своей карьере, что работает с одной из самых известных супермоделей в мире: Ириной Шейк.

Торговая марка Виктории — «Виктория Бекхэм», и недавно она разместила на ней фотографию Ирины. Страница в инстаграме. Удивительно, но это вызвало много критики со стороны фанатов.

Виктория Бекхэм столкнулась с негативной реакцией после своего последнего сотрудничества с российской моделью Ириной Шейк.

Один пользователь написал, Как можно пригласить русскую модель, которая поддерживает войну. Это не хорошо,» Отметив, что Шайк был «провоенным». Другие комментарии включали: «В мире буквально миллионы самых красивых женщин, и ваш бренд нанял русскую, которая поддерживает войну». Это похоже на нападки на модельную карьеру Ирины, которая была в центре внимания с момента ее отношений с Роналду.

Другой фанат просто обвинил Викторию и прокомментировал: «Вы смущены,» Пока кто-то писал, Как такая икона, как вы, может работать с моделью, поддерживающей Путина и войну? Он не имеет права появляться на платформе или где-либо еще.

Многие считают, что Ирина «поддерживает войну» и президента России Владимира Путина. Она написала «Russianzz в среду» с салатом Оливера. Для контекста, буква «Z» — это то, что написано на машинах Вооруженных Сил России. Это заставило фанатов поверить, что она их поддерживает.

С этого момента мир назвал Ирину «пропутинской». Тем не менее, модель отправилась в Instagram, чтобы опровергнуть эти слухи. «Иногда сила — это просто сила. Я обещаю: никаких загадочных сообщений или политических комментариев здесь. Люблю всех».

Виктория не будет слишком рада комментариям, которые она получит. Но количество внимания, которое она получила за последние несколько месяцев, было, по меньшей мере, интересным. Ее отношения с женой Бруклина Николой Пельтц были предметом обсуждения, и многие предполагают, что между ними существует разрыв.