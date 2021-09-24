«Как в сказке» – путешествие украинского режиссера из русской тюрьмы на Венецианский фестиваль.

Через два года после освобождения из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов представит премьеру своего «Носорога» на Венецианском кинофестивале в пятницу, путешествие, которое, по его словам, было «похоже на сказку».

«Я никогда не думал, что меня так скоро выпустят, и что в конечном итоге я смогу снять свой фильм и быть здесь», – сказал он во время видеозвонка Reuters из Венеции. «Для меня это не просто сбывшаяся мечта, это также означает, что теперь ко мне будут относиться как к кинорежиссеру».

«Носорог» создавался уже почти десять лет, но производство было остановлено, когда Сенцов был арестован в Крыму в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, которое, по его словам, является сфабрикованным. Он объявил голодовку, и его судьба стала сплоченным кличем украинцев в их противостоянии с Россией из-за аннексии и вмешательства России в сепаратистскую войну на востоке Украины.

Он получил премию Сахарова Европейского парламента в 2018 году, еще находясь в тюрьме, и был освобожден через год в рамках исторического обмена пленными между Украиной и Россией. Действие его нового фильма происходит в Украине в 1990-х годах, вскоре после распада Советского Союза, в период, печально известный ростом организованной преступности, беззакония и олигархического правления. Это рассказывается через личную историю главного героя, жестокого преступника.

Сенцов сказал, что важно задуматься об этом периоде, чтобы понять современную Украину. «Те времена стали большим потрясением для нашей страны», – сказал он. «Мы сами не понимаем, в какой степени. Многие люди, поднявшиеся в то время, сейчас так или иначе управляют нашей страной», – сказал он. «Они из тех времен, и то, как они видят мир, тоже из тех времен».

Он сказал, что фильм также является способом показать западной аудитории, через что прошли украинцы. «Они ничего этого не видели», – сказал он. «Вот почему для них это возможность лучше понять нас – почему у нас такие проблемы, почему мы не можем сделать такой шаг вперед».

Главный герой – единорог – основан на реальном человеке, которого Сенцов знал лично. Сенцов хотел обратиться к тому, что он иногда считал романтическим взглядом на преступный мир. Единорога играет актер-любитель, ветеран и активист Сергей Филимонов. Выбирая из десятков бывших футбольных фанатов, осужденных, ветеранов и спортсменов, Сенцов искал кого-то с похожим жизненным опытом на главного героя. (Редакция Матиаса Уильямса и Марка Генриха)

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