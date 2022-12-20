Как Германия передумала и вернула Бенинскую бронзу Нигерии

Когда министр иностранных дел Германии приземлился в Абудже, Нигерия, в прошлые выходные, она везла ценный груз: 20 бенинских бронз, бесценный артефакт, захваченный во время блицкрига более века назад, который, наконец, вернулся домой.
На церемонии в Абудже во вторник немецкий чиновник Анналина Бербок передала украденные вещи нигерийским чиновникам. «Было неправильно брать бронзу, — сказала она, — неправильно было хранить ее 120 лет».
С юридической точки зрения 20 артефактов, которые Барбок привезла с собой, вернулись в Нигерию еще до того, как она вылетела из Берлина; С тех пор более 1100 изделий из бронзы в музеях Германии стали собственностью Нигерии. Страны подписали соглашение в июле. Но передача во вторник была важным символическим жестом, и ожидается, что многие артефакты вернутся в Нигерию в следующем году. Другие останутся в Германии по долгосрочной ссуде.
Поездка министра иностранных дел является кульминацией многолетнего процесса, который изменил подход Германии к культурному материалу, несправедливо полученному в колониальный период. Это также является частью новаторской модели крупномасштабной реституции, в которой право собственности обменивается до перехода права собственности на артефакты. Важно отметить, что этот подход позволяет возвращать товары, даже если в стране происхождения еще нет средств для их хранения и демонстрации.
Барбок назвал возвращение бронзы «всего лишь первым шагом».
«Таких соглашений будет больше», — сказала она. «И этот момент также является историческим для нас. Мы сталкиваемся с нашей собственной колониальной историей».
Бронзовые изделия состоят из тысяч скульптур и картин, вывезенных из Бенин-Сити, на территории нынешней южной Нигерии, британскими войсками во время Блица 1897 года. Многие из них попали в музеи по всему миру, в том числе Метрополитен-музей в Нью-Йорке; Британский музей в Лондоне. и несколько крупных немецких учреждений.
Нигерия выступала за возвращение артефактов в течение нескольких десятилетий, и ее соглашение с Германией является крупнейшим на сегодняшний день. Это также примечательно тем, что усилиями руководили не отдельные музеи, а национальное правительство.
Предметы, возвращенные во вторник, включали трон 18-го века и статую в память об Оба Бенине. Павильон для хранения и демонстрации сокровищ строится в Бенин-Сити и, вероятно, будет завершен в 2023 году. Планируемый музей западноафриканского искусства Эдоамбициозное заведение, спроектированное известным британско-ганским архитектором Дэвидом Аджайе.
Этот результат казался надуманным еще пять лет назад. Как и в других европейских странах, тема реституции в Германии до недавнего времени практически игнорировалась, и некоторые руководители музеев не хотели расставаться с артефактами.
Это изменение было мотивировано — как показывают интервью с восемью немецкими и нигерийскими официальными лицами — изменением общественного мнения об этичности хранения таких предметов и подкреплялось негативной реакцией на новаторский немецкий культурный проект: Humboldt Forum, фонд стоимостью 825 миллионов долларов в Берлине.визуализируйте это Немецкий аналог Лувра или Британского музея..
По словам Андреаса Юргена, генерального секретаря Федерального министерства культуры Германии и одного из авторов Соглашения о реституции, сделка также стала свидетельством осторожной и постепенной стратегии, которую он противопоставил более яркому подходу Франции.
В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон, Он выступил с ведущей речью Во время визита в Буркина-Фасо он пообещал сделать возврат незаконно приобретенных товаров в африканские страны «высокоприоритетным делом». несмотря Некоторые вещи были возвращеныОднако усилия французов потерпели неудачу, отчасти потому, что фонды музея являются собственностью французского государства, а именно Передача права собственности должна быть подписана парламентом.
«Макрон пошел тем же французским путем: великолепная речь великого президента, а затем требуются годы, чтобы реальность соответствовала этим словам», — сказал Гурген. «Мы работаем по-немецки», — сказал он. «Это не особенно захватывающе, но может быть эффективным».
Подход Германии также отличается от подхода правительств США и Великобритании, которые оставляли решения на усмотрение отдельных учреждений. некоторые организации, В том числе Смитсоновский институтОни действовали по-своему. В прошлом месяце музей Хорнимана в Лондоне, Он провел церемонию передачи в собственность 72 объектов, в том числе бронзовых, нигерийскому правительству, и немедленно вернул шесть в руки Нигерии. Представитель музея сообщила, что еще 66 экспонатов останутся в Лондоне, взятые напрокат в Нигерии, по крайней мере, в следующем году.
Однако некоторые из важнейших музеев Англии не смогли бы вернуть «Бронзовый Бенин», даже если бы захотели, без изменений в законе. Британский музей включает в себя, которому принадлежит около 900 Из артефактов это, пожалуй, лучшая коллекция в мире.
По словам официальных лиц Германии, в 2019 году на фоне растущего общественного давления произошел важный поворотный момент. Отчасти это было вызвано риторикой Макрона и растущим осознанием в Германии ее колониальных преступлений, в том числе Десятки тысяч нама и хиреро были убиты. на территории нынешней Намибии. Зверства, совершенные в период с 1904 по 1908 год, считаются первым геноцидом 20 века.
До этого основным средством обсуждения возвращения бенинской бронзы была группа «Бенинский диалог» — сеть, основанная в 2010 году и объединяющая нигерийских актеров и деятелей из европейских музеев, в коллекции которых есть бронза. Однако группа предпочла кредиты передаче права собственности.
Некоторые известные немецкие музейные чиновники уже официально выступили против полного возврата средств. в Интервью с Der Tagesspiegel В 2018 году Герман Парцингер, глава Фонда прусского культурного наследия, в котором хранится самая большая коллекция бенинской бронзы в стране, сказал: «Очень легко сказать, что все они были украдены, и вернуть их». «Политики не должны пытаться перещеголять друг друга заявлениями», — добавил он.
Парцингер был одним из тех, кто руководил строительством Форума Гумбольдта, неоднозначного проекта, объединяющего несколько музейных коллекций в реконструированном дворце в стиле барокко в центре Берлина. Хотя многие немцы поначалу опасались этого проекта, поскольку он требовал сноса бывшего парламента Восточной Германии, что рассматривалось как акт стирания истории, этот гнев вскоре переориентировался на происхождение многих объектов, которые должны были быть выставлены в здании. В том числе около 500 бронзовых мальчиков.
В 2017 году Бенедикт Савой, историк, который консультировал Макрона по вопросам компенсации, в знак протеста ушел из консультативного совета Форума Гумбольдта. Сравните проект с местом аварии на Чернобыльской АЭС. Юрген Циммерер, историк из Гамбургского университета, обвинил лидеров Форума Гумбольдта, включая Парцингера, в: Он страдает «колониальной амнезией».
По мере нарастания общественного гнева немецкие законодатели ищут способы спасти самый амбициозный культурный проект страны за последние десятилетия.
По словам Циммерера, важный момент произошел в феврале 2019 года, когда Ангела Меркель, в то время канцлер Германии, пригласила небольшое количество историков и экспертов на ужин, чтобы обсудить компенсацию. Циммерер вспоминает, как сказал Меркель, что необходимо достичь соглашения с Нигерией по поводу бронзы. Перед очередным открытием Гумбольдтовского форума, чтобы «Огни всего мира» не сосредоточились на критике проекта. Он помнит, как позже в тот же вечер она сказала: «Тогда почему бы нам не вернуть их обратно?» (Пресс-секретарь бывшего канцлера отказалась от комментариев.)
В следующем месяце встретились федеральные и государственные министры культуры. согласиться с руководящими принципами Работать с музейными предметами из «колониального контекста». В соглашении оговаривалось, что все предметы, полученные «неэтичным образом», подлежат возврату, и предписывалось учреждениям облегчить рассмотрение претензий путем создания общедоступных инвентарных списков.
Эти рекомендации также опровергали нерешительность руководителей музеев. «Общество оказывает давление на политиков, а политики оказывают давление на музеи», — сказал Циммерер. Он утверждал, что внезапный рост общественной поддержки ответа был подкреплен осведомленностью о предыдущих шагах по возвращению произведений искусства, украденных нацистами. «Люди знают, что украденное искусство — это то, что вы возвращаете», — сказал Циммерер.
В интервью Парцингер, администратор музея, объяснил свое изменение взглядов. «Бенинская бронза — настолько символ культурного воровства колониальной эпохи, что от нее просто невозможно отмахнуться», — сказал он.
Группа во главе с Маркусом Хильгертом, видным деятелем культуры, представляющим 16 земель Германии, начала работу над онлайн-каталогом бронзы, найденной в разрозненных коллекциях. «Вещи часто не инвентаризируются и не оцифровываются, и это поднимает вопрос о том, как вести диалог со страной происхождения, когда вы даже не знаете, что находится в Германии», — сказал Хильгерт. Он сказал, что полученная база данных «была материальной основой для переговоров с Нигерией».
Поскольку немцы указали, что они движутся к компенсации, препятствия остались на нигерийской стороне. Хотя страна требовала вернуть бронзу с 1970-х годов, возник спор о том, кто станет владельцем артефактов. И нигерийское правительство, и Оба Бенин, чья семья правила историческим Бенинским королевством, из которого они грабили, заявили, что владеют этими предметами. Годвин Обасеки, губернатор штата Эдо, где расположен город Бенин, сказал, что выступил в качестве посредника в разрешении спора.
«Все произошло так быстро, что мы не смогли достаточно быстро собрать всех на одной волне», — сказал Обасеки.
В Нигерии также не хватает средств для безопасного хранения и демонстрации конфиденциальных предметов. Филип Иначо, нигерийский финансист, сказал, что в 2019 году Обасеки попросил его найти решение «дефицита музейной инфраструктуры» в стране. Он отметил, что «было давление с немецкой стороны».
В конце концов, сказал он, семья Оба, Комиссия по музеям Нигерии и правительство штата Эдо согласились присоединиться к доверительному фонду с независимыми директорами, которые будут контролировать строительство и эксплуатацию нового музея.
Гюрген, представитель министерства культуры, сказал, что объявление о планах музея в конце 2020 года помогло развеять любые сохраняющиеся сомнения в Германии. После нескольких раундов переговоров весной 2021 года Германия и Нигерия подписали «Меморандум о взаимопонимании», а затем официальное соглашение в июле 2022 года. Соглашение было заключено за несколько недель до открытия этнологических выставок Форума Гумбольдта.
Посетители Форума Гумбольдта все еще могут увидеть десятки бенинских изделий из бронзы, сопровождаемых табличками о том, что эти предметы принадлежат Нигерии. По словам Парзингера, соглашение позволяет 168 предметам, отобранным Комиссией по музеям Нигерии, оставаться в Германии, «чтобы искусство Бенина можно было показать миру». Еще около 350 изделий из бронзы, которые были частью коллекций Берлинского музея, будут переданы в Нигерию после завершения строительства павильона.
Власти Бенин-Сити надеются, что возвращение артефактов и строительство Художественного музея Эдо в Западной Африке приведут к культурному возрождению и буму туризма. Его руины в идеале напоминали бы руины музея Гуггенхайма в Бильбао, Испания, сказал Обасеки, губернатор Эдо, которому приписывают изменение судьбы этого когда-то сурового портового города.
Однако Иначо объяснил, что возвращение бронзы принесло с собой новый набор практических проблем для Нигерии. Остается неясным, кто будет платить за доставку и страховку предметов, оставленных в Германии, и он отметил, что хранение и обслуживание бронзы потребует значительных затрат, включая счета за электроэнергию для климат-контроля. «Эти экспонаты будут стоить больших денег, поэтому вам лучше быть готовым», — сказал Ихеаначо, отметив, что музейная инфраструктура в стране все еще находится в стадии строительства.
«Для Запада эта история во многом связана с возвращением бронзового Бенина, но для большинства нигерийцев это начало», — сказал Эльначо.
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