Как Германия передумала и вернула Бенинскую бронзу Нигерии

Когда министр иностранных дел Германии приземлился в Абудже, Нигерия, в прошлые выходные, она везла ценный груз: 20 бенинских бронз, бесценный артефакт, захваченный во время блицкрига более века назад, который, наконец, вернулся домой.

На церемонии в Абудже во вторник немецкий чиновник Анналина Бербок передала украденные вещи нигерийским чиновникам. «Было неправильно брать бронзу, — сказала она, — неправильно было хранить ее 120 лет».

С юридической точки зрения 20 артефактов, которые Барбок привезла с собой, вернулись в Нигерию еще до того, как она вылетела из Берлина; С тех пор более 1100 изделий из бронзы в музеях Германии стали собственностью Нигерии. Страны подписали соглашение в июле. Но передача во вторник была важным символическим жестом, и ожидается, что многие артефакты вернутся в Нигерию в следующем году. Другие останутся в Германии по долгосрочной ссуде.

Поездка министра иностранных дел является кульминацией многолетнего процесса, который изменил подход Германии к культурному материалу, несправедливо полученному в колониальный период. Это также является частью новаторской модели крупномасштабной реституции, в которой право собственности обменивается до перехода права собственности на артефакты. Важно отметить, что этот подход позволяет возвращать товары, даже если в стране происхождения еще нет средств для их хранения и демонстрации.