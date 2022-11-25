Как герой французского спутника стал рупором Путина

Письмо, которое, как считается, было доставлено сотрудником украинского посольства лично главе Eutelsat Еве Перник, угрожает испортить отношения между Парижем и Киевом.

Глава Службы регулирования телерадиовещания Ола Герасимюк предупреждает в письме: «Мы будем вынуждены инициировать запрет на любую ее деятельность на территории Украины».

В письме говорится, что Eutelsat обвиняется в трансляции российских телеканалов, которые «систематически выражают поддержку агрессивным действиям российского правительства в Украине», в том числе усилиям по «подстрекательству к геноциду украинского народа».

Представитель Eutelsat отказался от комментариев.

спутниковый плеер, Стоящий 1,9 миллиарда евро, он столкнулся с неоднократными требованиями французских активистов «остановить кровопролитие», включая протесты у главного офиса и требования от депутатов и высокопоставленных европейских парламентариев удалить воздуховоды.

Основанная в 1977 году, она управляет сетью телевизионных и коммуникационных спутников, находящихся на орбите в тысячах миль над Землей. Спутниковое телевидение транслируется по Европе и Африке. После падения Берлинской стены Eutelsat расширился по всей Восточной Европе, предоставляя услуги вещания и платные телеканалы в России.

Компания следовала тому, что ее генеральный директор назвал политикой «нейтралитета».

Он утверждал, что распространяемые им по России телепакеты в основном состоят из детских телепередач и спортивных программ. Ранее были приняты меры по блокировке некоторых телетрансляций, такие как запрет RT и удаление российского телеканала МИР из-за санкций и требований регуляторов. Компания уверяет, что всегда придерживалась всех санкций, связанных с транслируемыми ею каналами.

Ранее Eutelsat обвиняли в блокировании канала, критикующего Кремль.

В 2010 году, после войны в Южной Осетии между Россией и Грузией, канал прекратил вещание прогрузинского канала «Канал ПИК» и заменил передачи российскими телевизионными пакетами.

Eutelsat отрицает, что это решение было вызвано давлением Москвы, и выиграла судебный процесс, отвергнув обвинения ПИК.

Но ее решение продолжить вещание для двух крупных российских клиентов в условиях войны на Украине усилило давление на французскую спутниковую компанию.

«Даже беспрецедентные санкции, введенные в 2022 году, не положили конец его сотрудничеству с россиянами, — заявил на этой неделе в Le Monde министр культуры Украины Александр Ткаченко. — Этот мощный спутниковый оператор продолжает транслировать российские пропагандистские каналы».