Economy

Как герой французского спутника стал рупором Путина

25 ноября, 2022
Marfa Fedoroa

Письмо, которое, как считается, было доставлено сотрудником украинского посольства лично главе Eutelsat Еве Перник, угрожает испортить отношения между Парижем и Киевом.

Глава Службы регулирования телерадиовещания Ола Герасимюк предупреждает в письме: «Мы будем вынуждены инициировать запрет на любую ее деятельность на территории Украины».

В письме говорится, что Eutelsat обвиняется в трансляции российских телеканалов, которые «систематически выражают поддержку агрессивным действиям российского правительства в Украине», в том числе усилиям по «подстрекательству к геноциду украинского народа».

Представитель Eutelsat отказался от комментариев.

спутниковый плеер, Стоящий 1,9 миллиарда евро, он столкнулся с неоднократными требованиями французских активистов «остановить кровопролитие», включая протесты у главного офиса и требования от депутатов и высокопоставленных европейских парламентариев удалить воздуховоды.

Основанная в 1977 году, она управляет сетью телевизионных и коммуникационных спутников, находящихся на орбите в тысячах миль над Землей. Спутниковое телевидение транслируется по Европе и Африке. После падения Берлинской стены Eutelsat расширился по всей Восточной Европе, предоставляя услуги вещания и платные телеканалы в России.

Компания следовала тому, что ее генеральный директор назвал политикой «нейтралитета».

Он утверждал, что распространяемые им по России телепакеты в основном состоят из детских телепередач и спортивных программ. Ранее были приняты меры по блокировке некоторых телетрансляций, такие как запрет RT и удаление российского телеканала МИР из-за санкций и требований регуляторов. Компания уверяет, что всегда придерживалась всех санкций, связанных с транслируемыми ею каналами.

Ранее Eutelsat обвиняли в блокировании канала, критикующего Кремль.

В 2010 году, после войны в Южной Осетии между Россией и Грузией, канал прекратил вещание прогрузинского канала «Канал ПИК» и заменил передачи российскими телевизионными пакетами.

Eutelsat отрицает, что это решение было вызвано давлением Москвы, и выиграла судебный процесс, отвергнув обвинения ПИК.

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Но ее решение продолжить вещание для двух крупных российских клиентов в условиях войны на Украине усилило давление на французскую спутниковую компанию.

«Даже беспрецедентные санкции, введенные в 2022 году, не положили конец его сотрудничеству с россиянами, — заявил на этой неделе в Le Monde министр культуры Украины Александр Ткаченко. — Этот мощный спутниковый оператор продолжает транслировать российские пропагандистские каналы».

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