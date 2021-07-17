Как гимнастика стала популярным олимпийским видом спорта

скандалы

Гимнастика поощряла национальное единство и прославляла физическое совершенство. Но это дорого стоило спортсменам. Дисциплина, за которую хвалят спорт, уступает место оскорбительным методам тренировок, а спорт подвергается критике за то, что благоприятствует очень молодым участникам.

Потом скандалы. Слухи о санкционированном государством допинге уже давно ходят в Советском Союзе и России, и российские спортсмены в настоящее время ходят. запрещенный от использования названия, флага или гимна своей страны во всех олимпийских видах спорта до 2022 года из-за задокументированных случаев несоблюдения допинговых правил.

В 2016 году Ларри Нассар, врач гимнастики США, руководящего органа американских гимнасток, был обвинен в сексуальном насилии над ребенком. В последующие месяцы скандал Раскройте закулисный мир гимнастики, раскрывая культуру словесного, эмоционального, физического и сексуального насилия и угнетения. Более 150 гимнастов дали показания на слушании приговора Нассару, и в 2017 году он был приговорен к 60 годам лишения свободы в федеральной тюрьме.

наследие

Гимнастика больше не является частью более широкого политического движения, которое поддерживает национализм и социальное единство. Но ее популярность – и ее роль в национальной гордости – сохраняется. В конце концов, это цель Олимпийских игр, Пишет Дэвид Клэй Лардж, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Калифорнийского университета в Беркли, в Внешняя политика.

Он пишет: «Эти так называемые празднования единства одного мира успешны именно потому, что они потворствуют именно тому, чего хотят превзойти: простейшему племенному инстинкту в мире». «Идеологическая враждебность в эпоху холодной войны, возможно, отступила, но национализм явно не отступил».