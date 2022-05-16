Как Голливуд и СМИ способствовали политическому подъему Джей Ди Вэнса

Тот факт, что восходящая звезда Республиканской партии, которая недавно подчеркивала культурные недовольства такими компаниями, как Twitter, CNN и Disney, появилась через элитные медиа-организации, не удивляет ученых и культурных критиков, которые давно понимают симбиозную связь между эти мнимые противники: консервативное движение и медийный комплекс.

Для установления популистских намерений — поскольку они представляют экономические элиты — именно культурные элиты могут сплотиться против них», — сказал Нил Гросс, профессор социологии Колби-колледжа.

Фрэнк Рич, обозреватель, телепродюсер, бывший критик и обозреватель New York Times, сказал, что некоторые из крупнейших звезд современной Республиканской партии, включая мистера Тоуста, представляют собой нечто странное, потому что это так обманчиво».

«Где был бы Вэнс без мейнстримного издательства и продвижения книг, если бы не Рон Ховард — значительная фигура в шоу-бизнесе, известная как либерал — и Гленн Клоуз и Нетфликс?» — спросил мистер Рич. Где был бы Трамп без NBC Universal, Марка Бернетта и всего мира развлечений?

Кэтрин Крамер Браунелл, адъюнкт-профессор истории Университета Пердью, поместила г-на Вэнса в династию деятелей из мира развлечений, которые стали политиками-республиканцами, включая Джорджа Мерфи, актера, ставшего сенатором от Калифорнии; Рональд Рейган, чей успех как киноактера помог ему стать губернатором и президентом Калифорнии; Арнольд Шварценеггер, еще одна кинозвезда и губернатор Калифорнии; и г-н Трамп, давний таблоид, который приобрел новую известность в 2000-х годах как ведущий реалити-шоу-викторины NBC «Ученик», созданного г-ном Бернеттом.

«Это то, за что они очень быстро критикуют левых — они так сильно полагаются на голливудскую поддержку и блеск», — сказал Браунелл.

«Но Республиканская партия добилась большего успеха в превращении художников в успешных кандидатов, чем демократы», — добавила она.