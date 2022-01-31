Как группа ирландских рыбаков заставила российский флот развернуться

«Я был действительно потрясен», — сказал CNN в субботу вечером, вскоре после того, как Россия объявила об изменении плана, Патрик Мерфи, президент Организации производителей рыбы Южной и Западной Ирландии, базирующейся в Каслтаунбурге. «Я не думал, что наш молодой возраст… окажет влияние на международную дипломатию».

Вооруженные силы Москвы запланировали провести учения в 150 милях от ирландского побережья, в исключительной экономической зоне Ирландии — части ирландских атлантических рыбаков говорят, что они важны для их средств к существованию.

Учения должны были включать «использование морской артиллерии и запуски ракет», согласно уведомлению, выпущенному Министерством транспорта Ирландии на прошлой неделе, в котором сообщалось о «значительных рисках для безопасности в районе операций».

В преддверии запланированных учений, которые изначально были запланированы на начало февраля, жители Каслтаунбера заявили CNN, что они «обеспокоены» и «обеспокоены» рисками. На прошлой неделе Мерфи встретился с послом России в Ирландии Юрием Филатовым, чтобы обсудить вопрос о рыбаках. Первоначально они сказали русским, что планируют ловить рыбу независимо от морской деятельности. Дипломатия, а не канонерская лодка, попала в заголовки газет по всему миру, но самые теневые попытки бросить вызов русским были бы напрасны. Первоначально Филатов призвал рыбаков «воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут поставить под угрозу всех участников», сообщил представитель посольства России. Но в субботу вечером Москва объявила, что маневры будут проведены в качестве «жеста доброй воли» после просьбы ирландского правительства и рыбаков «с целью не препятствовать рыболовству». Саймон Ковени, министр иностранных дел и обороны Ирландии, приветствовал эту новость в твиттере в субботу вечером. Официальный представитель ирландского правительства сообщил CNN в субботу, что переговоры между Дублином и Москвой были «лихорадочными 48 часов или около того» до объявления. READ Госдепартамент признает возможность того, что помощь палестинцев пойдет на финансирование арсенала ХАМАС Но именно в Каслтаунбере, вдали от Москвы и Дублина, было настоящее субботнее гулянье. Мерфи сказал, что, по его мнению, именно работа его и других рыбаков по привлечению внимания международной общественности к этому вопросу помогла Москве изменить свое мнение. «Не ждите, что российская нация будет слушать двух рыбаков», — сказал он. «Разве это не показывает, что простой-простой разговор может изменить ситуацию? Он огромен. Сила слов намного лучше, чем сила оружия. Я в депрессии». Перед объявлением рыбак Алан Карлтон сказал CNN: «Мы обеспокоены ущербом, который эти боевые патроны могут нанести рыбным запасам и морским обитателям… Мы не хотим, чтобы кто-либо использовал боевые патроны в наших водах. Это наш задний двор. мы зарабатываем себе на жизнь и зарабатываем на жизнь». И теперь он описывает русский эпос как «весёлый сон». Карлтон ловит рыбу в этих водах уже 32 года, отправляясь в море с небольшой командой на охоту на креветок, морских чертей, одинокую рыбу и другую рыбу. Он видел упадок в своей отрасли с тех пор, как начал работать с семьей в подростковом возрасте. «Все мы люди, и все, кто хочет, — это зарабатывать на жизнь», — сказал он. «У всех есть ипотечные кредиты … их нужно платить. Следуйте за рыбой и зарабатывайте на жизнь. Это все, что мы хотим делать».