Как группа российских инженеров возродила блокчейн в Telegram

Поскольку этим летом на рынках криптовалют сохраняется неопределенность после Китая Официальный запрет финансовых учреждений От предоставления услуг криптовалюты и предстоящих Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)Напоминаем розничным инвесторам, что самым большим препятствием для внедрения криптовалюты остается глобальный нормативный климат.

В 2018 году крупномасштабные криптовалютные платежи казались вполне доступными, поскольку Павел Дуров стремился предложить мгновенные платежи 500 миллионам активных пользователей Telegram, обеспечивая мгновенные и доступные одноранговые международные транзакции. Проект был предназначен для облегчения транзакций через «граммовый» токен в Telegram Open Network (TON).

Мечта закончилась, когда SEC подала в суд на Telegram за выпуск нелегальных токенов и возбудила дело о чрезвычайной ситуации. Запретить Telegram «продавать или распространять» любым другим способом.«Токены в США. К 2020 году дело было передано на более высокий уровень, и Telegram попросили заплатить. Гражданское поселение за 18,5 миллионов долларов Он обязуется вернуть более 1,2 миллиарда долларов, вложенных в его специальную продажу.

Это последовало за спекуляциями относительно того, почему SEC будет преследовать Telegram и его тесно связанные предложения блокчейнов TON, особенно когда Специальные токены, такие как EOS После выплаты штрафа ему разрешили продолжить работу. Инвесторы получили некоторую ясность, когда Марк Цукерберг был вынужден предстать перед Финансовым комитетом Сената США, чтобы защитить блокчейн Libra Facebook. Подобно Telegram, Facebook также встраивает мгновенные криптовалютные платежи в свои приложения для обмена сообщениями, обещая предоставить новую криптовалюту в руки 1,8 миллиарда пользователей. Стало ясно, что в битве Уолл-стрит против крупных технологических компаний правительство США не было готово отказаться от денежного суверенитета. Создав собственный токен, любое приложение для обмена сообщениями с большой базой пользователей может подорвать доллар США как средство обмена по умолчанию.

Я хотел бы закончить этот пост пожеланиями всех тех, кто борется за децентрализацию, баланс и равенство в мире. Вы ведете правильный бой. Эта битва может быть самой важной битвой нашего поколения ». Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров, объявляя о закрытии блокчейн-проекта TON.

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров выступил с основным докладом во второй день мобильной рекламы. … [+] Всемирный конгресс на Fira Gran Via в Барселоне, Испания, 23 февраля 2016 года. Ежегодный Всемирный мобильный конгресс принимает у себя крупнейшие мировые операторы связи, а выставка проходит с 22 по 25 февраля. Фото Мануэля Блондо / AOP.Press / Corbis (Фото AOP.Press/Corbis через Getty Images) Корбис через Getty Images



Это был не первый бой Дурова с организаторами. Предыдущим большим успехом Дурова была российская социальная сеть «ВКонтакте», которая предлагает функции, поразительно похожие на функции Facebook. Дуров постепенно уступил контроль над компанией инвесторам, связанным с правительством России. Стремится успокоить несогласные голоса на трибуне, особенно во время российско-украинского конфликта в 2014 году.

Дуров сообщил о нескольких угрозах его жизни в квартире и офисе со стороны государственных чиновников. В 2013 году российские следователи обвинили Дурова в организованном преступлении, которое заявило, что Офицера дорожного движения сбил белый мерседес, во главе с основателем Telegram. Дуров подтвердил, что не водит машину. Впоследствии Дуров вместе с несколькими ключевыми сотрудниками осудил свои связи с Россией, сбежал по миру по паспорту Сент-Китс и Невис, который он купил за 250 тысяч долларов. После того, как он жил и работал за пределами нескольких юрисдикций, он в конце концов установил свой следующий проект, Telegram, в Дубае.

Неудивительно, что Telegram был создан с целью создания коммуникационной платформы, неподконтрольной правительству. Преследуя конечную цель децентрализации, Telegram начал разработку блокчейна TON и связанного с ним «граммового» токена. После судебного запрета Комиссии по ценным бумагам и биржам Дуров был вынужден отказаться от блокчейн-части бизнеса, оставив открытый исходный код в Интернете на усмотрение всех желающих.

Протестующие держат фотографию одного из создателей приложения Telegram Павла Дурова, сделанную в виде значка, … [+] Протестуя против запрета приложений в России, во время праздничного первомайского митинга в Санкт-Петербурге, Россия, вторник, 1 мая 2018 г. В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, россияне, недовольные попытками Кремля ограничить свободу в Интернете, присоединяются к официальному майскому митингу. Дневное ралли. Несколько сотен человек, выдержав дождливую погоду, встали в очередь, маршируя по Санкт-Петербургу, протестуя против запрета властями популярного приложения для обмена сообщениями Telegram. (AP Photo / Дмитрий Ловицкий) Агентство новостей



При нынешнем политическом климате в России и растущем прооппозиционном движении во главе с Навальным против правительства, которое часто критикуют за коррупцию и цензуру, предыдущие усилия Дурова стали символом перемен. Его видение децентрализации и политической независимости нашло отклик у многих, в частности у группы российских инженеров, выбравших открытый исходный код, который они оставили. Эта группа первоначальных членов, позже сформированная Ваш DeFi AllianceОни возродили заброшенный блокчейн Telegram, удачно переименовав его. Проект “FreeTON”.

Сегодня FreeTON полностью управляется сообществом. Даже после разговора с несколькими участниками, пытающимися получить цитату из «псевдоголова» проекта, разработчики не назвали никаких имен. «Мы принимаем решения на основе консенсуса сетевых аудиторов», – последовал общий ответ.

Проект уже привлек внимание институциональных инвесторов. сторонники ТОН. Лаборатории, крупнейший разработчик на FreeTON и TONSwapЭто децентрализованная биржа TON, в которую входят Runa Capital из Кремниевой долины, RTP Global, BR Capital, Bitscale Capital, Warp Capital и стратегические корпоративные спонсоры Minergate, Broxus, MTX Connect и Pi Capital Union. Благодаря новому набору функций DeFi FreeTON надеется стать альтернативой таким конкурентам, как Polygon и Solana от MATIC.

Представители FreeTON описывают проект как платформу с несколькими блокчейнами, которая может обрабатывать тысячи транзакций в секунду благодаря «механизму динамического хеширования», который создает новые шарды по мере необходимости. Имея более 400 узлов, сеть не имеет центрального владельца или руководства, которое решает, что делать и когда, а также какие инструменты или проекты запускать в ней. Вместо этого FreeTON поощряет и применяет принципы децентрализованного управления, позволяющие сообществу участвовать, вносить свой вклад и принимать решения.

Верные своим корням, разработчики FreeTON подчеркивают такие ценности, как конфиденциальность личных данных, свобода выражения мнений и программное обеспечение с открытым исходным кодом, и надеются предложить альтернативное решение блокчейна для случаев использования, когда конфиденциальность имеет первостепенное значение, например, голосование на выборах и в Интернете. игры. Разработчики также поделились, что одна из их целей – создать блокчейн, который решает некоторые из самых больших проблем правительства, а не мешает им, чтобы децентрализованные технологии могли быть интегрированы с меньшими трениями, что в один прекрасный день приведет к действительно децентрализованному миру.