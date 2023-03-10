Как далеко может зайти китайско-российское партнерство «без ограничений»? | политические новости

Пекин продолжает поддерживать Россию даже после ее вторжения в Украину, но он платит за эту поддержку свою цену.

Китай был «надежным» партнером России на протяжении всего конфликта на Украине. Он отказался осудить боевые действия и ведет переговоры с США о поставке оружия на передовую. А китайский президент, похоже, дружит с российским Владимиром Путиным. Но в то же время Китай выходит из карантина и пытается догнать остальной мир. Как вторая по величине экономика мира будет балансировать между своими конкурирующими интересами и какую роль она может сыграть в установлении мира в Украине?

В этой главе:

Катрина Ю (@кадмиу), корреспондент Al Jazeera в Китае

Кредиты эпизода:

Этот эпизод продюсируют Миранда Линн, Ашиш Малхотра и Халед Жолтан, а также наша ведущая Малика Билал. Халед Жолтан подтвердил подлинность этого эпизода.

Наш саунд-дизайнер — Алекс Ролдан. Мунера Аль Досари и Адам Або-Хат — наши продюсеры.

Александра Локк — исполнительный продюсер The Tag, а Ней Альварес — руководитель отдела звука Al Jazeera.

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