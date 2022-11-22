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Как два австралийских солдата невольно стали мальчиками с плаката для кампании по вербовке российской группы наемников Вагнера в Украине

22 ноября, 2022
Vsevolod Egorov

Весенним днем ​​2013 года двое солдат элитного полка специальной воздушной службы Австралии сфотографировались в провинции Урузхан в центральном Афганистане.

Девять лет спустя фотография снова всплыла в сети в рамках плана по вербовке наемников для вторжения России в Украину — и все это без ведома солдат.

Фотография использовалась на рекламных щитах, принадлежащих таинственной группе Вагнера, известной на Западе как «частная армия Путина», которая до этого года не была официальной.

Бывший фотограф армии США Каган Тиман сделал оригинальную фотографию, на которой Дарин Гаут запечатлен с австралийскими солдатами на военной базе.

Он сказал, что был убит горем, увидев, как его работа превратилась в рекламу вербовки наемников.

«Меня это удивило, — сказал фотограф. «Идея того, как эти изображения используются, действительно отвратительна».

Фотография двух австралийских игроков появляется на флаерах и рекламных щитах российской группы Вагнера. (Представлено: Радио Свободная Европа/Радио Свобода)

Группа Вагнера выходит из тени

Когда Россия вторглась в Украину в феврале, десятки рекламных щитов с фотографией г-на Димана начали появляться вокруг российского города Ростова-на-Дону, в 100 километрах от границы.

Это было частью кампании по вербовке группы Вагнера, которая увеличила количество русских войск на поле боя с наемниками.

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