Как два австралийских солдата невольно стали мальчиками с плаката для кампании по вербовке российской группы наемников Вагнера в Украине

Весенним днем ​​2013 года двое солдат элитного полка специальной воздушной службы Австралии сфотографировались в провинции Урузхан в центральном Афганистане.

Девять лет спустя фотография снова всплыла в сети в рамках плана по вербовке наемников для вторжения России в Украину — и все это без ведома солдат.

Фотография использовалась на рекламных щитах, принадлежащих таинственной группе Вагнера, известной на Западе как «частная армия Путина», которая до этого года не была официальной.

Бывший фотограф армии США Каган Тиман сделал оригинальную фотографию, на которой Дарин Гаут запечатлен с австралийскими солдатами на военной базе.

Он сказал, что был убит горем, увидев, как его работа превратилась в рекламу вербовки наемников.

«Меня это удивило, — сказал фотограф. «Идея того, как эти изображения используются, действительно отвратительна».

Фотография двух австралийских игроков появляется на флаерах и рекламных щитах российской группы Вагнера. ( Представлено: Радио Свободная Европа/Радио Свобода )

Группа Вагнера выходит из тени

Когда Россия вторглась в Украину в феврале, десятки рекламных щитов с фотографией г-на Димана начали появляться вокруг российского города Ростова-на-Дону, в 100 километрах от границы.

Это было частью кампании по вербовке группы Вагнера, которая увеличила количество русских войск на поле боя с наемниками.

На рекламе красуются слова «Родина – Честь – Мужество».

Сайт Independent Russian News прозвонил по номерам на рекламных щитах, чтобы подтвердить, что это была настоящая операция по вербовке наемников.

Радио «Свободная Европа», финансируемое США, также сообщило, что плакаты с таким же дизайном были расклеены вокруг университетских городков в Ростове-на-Дону, чтобы привлечь внимание молодых студентов.

Группа Вагнера была основана в 2014 году магнатом индустрии гостеприимства и доверенным лицом Путина Евгением Пригожиным.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в 2016 году. ( АП: Александр Земляниченко )

Наблюдатели говорят, что военизированная группировка дает убедительные опровержения российскому лидеру в конфликтах, где официальное участие привлекает больше внимания.

Наемников из группы Вагнера обвиняют в военных преступлениях в Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике и совсем недавно на Украине.

Эти и другие рекламные щиты — редкое публичное выступление для группы, которая тайно действовала почти десять лет. Г-н Пригожин наконец признал, что создал группу в своем заявлении в сентябре этого года.

Г-н Пригожин также был замешан во вмешательстве в выборы, признав в социальных сетях ранее в этом месяце, что он вмешивался в выборы в США и будет продолжать это делать.

В июле Государственный департамент США предложил до 10 миллионов долларов (15 миллионов долларов) за информацию о вмешательстве России в выборы в США, в том числе о Пригожине и Институте интернет-исследований, ферме троллей, в финансировании которой обвиняются его компании.

Он был оправдан Министерством финансов США за вмешательство в выборы.

Евгений Пригожин разыскивается ФБР за заговор с целью обмана США. ( ФБР через Рейтер )

Как памятник использовали не по назначению

Г-н Тиман, бывший фотограф армии США, сказал, что сделал это фото в память о солдатах.

«Они позировали, потому что, когда тебя нанимают, у тебя должна быть какая-то память», — сказал он.

«Это было одно. Я фотографировал всех солдат, даже военных США, и когда австралийцы увидели, что я фотографирую, они спросили, могу ли я их сфотографировать».

Г-н Тиман загрузил фотографию в свое онлайн-портфолио в 2014 году. Сейчас он свадебный фотограф из долины Сакраменто, штат Калифорния, и работает по всей территории США.

Оригинальное фото сделано в 2013 году в провинции Урузхан. ( Представлено: Каган Диман )

Но в начале 2017 года пользователи российских военных форумов, блогов и Telegram-каналов начали делиться фотографией Димана в тредах о группе Вагнера, которая в то время все еще была секретной операцией.

Изображение было настолько широко распространено, что теперь оно является одним из самых популярных результатов для «Группы Вагнера» на Яндексе, российской поисковой системе, более популярной, чем Google в своей стране.

Russain — это скриншот поисковой системы Яндекс, который показывает фотографию как одну из лучших результатов для группы Вагнера. ( Предоставлено: Яндекс Скриншот )

«Когда я размещал эти фотографии, я очень старался не показывать лица», — сказал Тиман.

«Поэтому я очень рад не публиковать ничего, где это показывает или раскрывает их личность.

«Никогда через 100 лет я не доверю этот культовый фильм такой группе, как эта».

Рекламные щиты подчеркивают «отчаяние» России

Нил Джеймс, исполнительный директор независимого военного наблюдателя Австралийской ассоциации обороны, сказал, что группа Вагнера, возможно, использовала фотографию, не осознавая, что они западные солдаты.

Он указал на тот факт, что Австралия предоставила Киеву военную помощь на сумму 475 миллионов долларов с момента российской оккупации.

«Идиоты из Вагнера не знают об этом из-за внешней цензуры в России», — сказал Джеймс.

Г-н Джеймс, прослуживший 46 лет, сказал, что вызывает разочарование тот факт, что изображения элитных австралийских солдат использовались для вербовки наемников для вторжения, которое Австралия неоднократно осуждала.

«В какой-то степени это свидетельствует о разочаровании российского правительства и его марионеток», — добавил он.

Это стало признаком прогресса группы Вагнера, когда она начала вербовку заключенных в июле этого года.

Несмотря на то, что у него нет официальной роли в российском правительстве или на государственной службе, появились кадры, на которых основатель Вагнера г-н Пригожин лично помиловал заключенных, которые хотели драться.

Представитель министерства обороны подтвердил ABC, что использование изображений австралийских солдат группой Вагнера было несанкционированным.

Фотографии, сделанные сотрудниками Министерства обороны США в рамках своих служебных обязанностей, автоматически становятся достоянием общественности.

Г-н Джеймс сказал, что реклама вряд ли нанесет ущерб репутации Австралийских сил обороны.

Его больше беспокоят такие инциденты, как попытки австралийских политических кандидатов вести предвыборную кампанию с использованием военной формы и символики, а также публикация китайским чиновником фотографии австралийского солдата, который держит афганского ребенка под угрозой ножа.

«Этот [incident] Это больше смущение, чем что-либо», — сказал он.

«Двое» посетовал фотограф

Использование фотографии в России лично расстраивает тех, кто в этом участвует.

Г-н Тиман сказал, что делал такие фотографии для поддержания боевого духа.

По его словам, неправильное использование его работы больше говорит о Вагнере, чем о солдатах на фотографии.

«Я нахожу ироничным то, что они используют австралийские SAS и Black Hawk армии США. [helicopter] На фотографии, сделанной американским солдатом», — сказал Тиман.

«Вербовать этих людей для борьбы — в этом нет смысла, вот в чем ирония».