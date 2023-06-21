Как Джеймс Кэмерон обнаружил «Титаник» на российской подводной лодке «Мир»?





Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон обнаружил печально известный затонувший корабль, используя российскую подводную лодку в экспедициях, которые казались более безопасными, чем «Титан».

68-летний Кэмерон использовал списанные ныне подводные лодки «Мир», которые находились в ведении Российской академии наук.

Но, похоже, он далек от ныне потерянного Титана, который оснащен обновленной игровой консолью за 40 фунтов стерлингов.

Сэр Кэмерон использовал их для съемок крушения «Титаника», когда работал над одноименным фильмом о Леонардо ДиКаприо.

Его подводные путешествия проходили в середине 1990-х и начале 2000-х годов и достигли глубины 3821 метр.

Режиссер Джеймс Кэмерон был замечен внутри подводной лодки «Мир» во время подводных съемок.

Выведенные из эксплуатации подводные лодки «Мир» находились в ведении Российской академии наук.

Мир был разработан для научных исследований и помощи в подводных спасательных операциях.

Документальные фильмы «Призраки бездны» и «Экспедиция: Бисмарк видел, как он спустился на высоту 4700 метров».

Отличие его от Титана видимо в том, что «Мир» для него проектировался Научные исследования и помощь спасательные операции.

Командир «Мира» Анатолий Сагалевич сказал в 2021 году из них:Шары сделаны с большим запасом прочности, на глубине 5000 метров от моря.

Давление 500 атм, то есть на окно действует сила более 160 тонн, что эквивалентно весу 4 цистерн.

Сегодняшнюю безопасность «Мира» сравнивали с «Титаном» TitanGate во время исследований.

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон совершил множество миссий на российской подводной лодке «Мир».

Мансардное окно изготовлено из акрилового стекла. Однажды я нырнул на 3000 метров с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо. я ошеломил его погружная техника.

Мир в цифрах Длина: 7,8 м (26 футов) Глубина испытания: 6000 м (20 000 футов) комплимент: 3 знаменитый всадник: Джеймс Кэмерон Это все еще работает: выведен из эксплуатации

Сегодня безопасность «Мира» сравнивают с Титаном OceanGate после того, как возникли опасения по поводу его пригодности для своих миссий.

Боссы OceanGate уволили Дэвида Лохриджа, который был директором по морским операциям Project Titan, в 2018 году после того, как он не согласился с его требованием о более строгих проверках безопасности подводной лодки, включая «испытания, чтобы доказать ее безопасность».

Компания также решила не оценивать судно, что является общепринятой отраслевой практикой, согласно которой независимые инспекторы проверяют соответствие судов приемлемым техническим стандартам.

OceanGate, которая берет до 250 000 долларов за место на подводной лодке, предположила, что поиск классификации может занять годы и станет «проклятием быстрых инноваций».

Титан в настоящее время пропал без вести с пятью людьми на борту после потери связи во время погружения в обломки Титаника, который находится на глубине 12 500 футов ниже Атлантического океана. Проводится лихорадочная поисково-спасательная операция, чтобы найти и вернуть подводную лодку до того, как закончится запас кислорода.

Боссы OceanGate уволили Дэвида Лохриджа, который был директором по морским операциям проекта «Титан», в 2018 году после того, как он не согласился с его требованием о более строгих проверках безопасности на подводной лодке, которую он потерял после миссии к месту крушения «Титаника».

В настоящее время ведутся отчаянные поиски 22-футового глубоководного лайнера, который пропал без вести с пятью людьми на борту, когда направлялся к месту крушения Титаника, который теперь отрезан от мира в удушающих условиях.

Титан в настоящее время пропал без вести с пятью людьми на борту после потери связи во время погружения в обломки Титаника, который находится на глубине 12 500 футов ниже Атлантического океана.

В 2019 году OceanGate заявила, что получение рейтинга для Titan «не гарантирует, что операторы придерживаются соответствующих операционных процедур и процессов принятия решений — двух областей, наиболее важных для снижения рисков на море».

Рейтинг предполагает привлечение независимой организации для обеспечения того, чтобы такие суда, как корабли и подводные лодки, соответствовали общеотраслевым техническим стандартам. Это важный способ убедиться, что корабль находится в рабочем состоянии.

В сообщении блога под названием «Почему у Титана нет рейтинга?» , OceanGate предположил, что классификация займет слишком много времени.

В публикации говорится: «Хотя рейтинговые агентства готовы добиваться одобрения новых и инновационных проектов и идей, они часто имеют многолетний цикл утверждения из-за отсутствия ранее существовавших стандартов…

«Внедрение внешней сущности для ускорения каждой инновации перед ее испытанием в реальных условиях — это бич ускоренных инноваций».

Компания заявила, что ее «инновации» включают систему мониторинга состояния корпуса в режиме реального времени (RTM), которая «в настоящее время не охвачена никаким рейтинговым агентством».

OceanGate предположил, что его внутренних протоколов безопасности достаточно. Блог пришел к выводу, что «рейтинг сам по себе недостаточен для обеспечения безопасности».

Лохридж, чья роль заключалась в надзоре за безопасностью проекта «Титан», несколько лет назад призвал OceanGate добиваться рейтинга, прежде чем его уволили из-за скандала из-за проверок безопасности на корабле.

Вид на знаменитое крушение, сделанное с одной из подводных лодок OceanGate.

Журналист держит модифицированный игровой контроллер Logitech, используемый для управления подводной лодкой.

Дэвид Лучридж, который был директором по морским операциям Project Titan, был уволен после встречи с генеральным директором OceanGate Стоктоном Рашем, который находится на борту пропавшей подводной лодки.

Он также хотел, чтобы компания просканировала корпус Титана, «чтобы обнаружить потенциальные дефекты», вместо того, чтобы «полагаться на акустический мониторинг», который позволил бы обнаружить проблему только «за миллисекунды до взрыва».

Открытие имеет важное значение, потому что спасатели не знают, находится ли Титан на дне океана, что вызывает опасения, что он мог «взорваться» под экстремальным давлением.

В судебном документе, поданном в 2018 году, юристы компании заявили, что Лохридж был уволен с работы, потому что он «не мог принять» их исследования и планы, включая протоколы безопасности.

OceanGate также утверждал, что Лохридж «хотел быть уволенным», делился конфиденциальной информацией с другими и стер жесткий диск компании. Компания заявила, что он «отказался принять ненасытный аппетит к информации» о безопасности от ведущего инженера Титана.

Лохридж переехал из Великобритании в Вашингтон, чтобы работать над созданием «Титана», ранее называвшегося «Циклоп-2».

Бывший военно-морской инженер и водолаз Королевского флота, OceanGate описал его как «эксперта в области операций и спасения подводных лодок».

Юридические документы, полученные DaiyMail.com, показывают, что в 2018 году он написал отчет, в котором критиковал процесс исследований и разработок компании для корабля.

Лохридж также настоятельно призвал OceanGate использовать рейтинговое агентство, такое как Бюро судоходства США, для проверки и сертификации Titan.

В иске говорится, что «OceanGate отклонил обе заявки и заявил, что не желает платить рейтинговому агентству за проверку его экспериментального проекта».

Лохридж не согласился с позицией OceanGate в отношении погружения подводной лодки без каких-либо неразрушающих испытаний, подтверждающих ее безопасность, что подвергает пассажиров потенциально серьезной опасности на экспериментальной подводной лодке.

Лохридж заявил, что не может принять планы исследований и разработок OceanGate. Судя по юридическим документам, в связи с положением Лохриджа OceanGate уволил его.

Репортер CBS Дэвид Пог был замечен внутри подводной лодки, которую он описал как очень простую.

Люди внутри Титана фотографируют обломки на свои смартфоны через круглое окно на переднем плане.

На снимке: фотофайл внутри подводной лодки OceanGate Expeditions, который в настоящее время отсутствует вместе с пятью людьми на борту.

Береговая охрана Бостона ищет пропавший корабль. Обломки «Титаника» лежат на глубине 12 500 футов примерно в 370 милях от Ньюфаундленда, Канада.

Согласно иску, генеральный директор Stockton Rush попросил Лохриджа оценить риски для безопасности, потому что он был «лучшим человеком для этой работы». Раш — один из пяти человек на борту пропавшей подводной лодки, вместе с двумя известными исследователями, пакистанским бизнесменом из Великобритании и его сыном-подростком.

Но Лохридж был «проигнорирован», когда пытался выразить словесную озабоченность по поводу безопасности и контроля качества Титана.

«Поскольку «Циклоп-2» (Титан) будет доставлен из инженерной части в эксплуатацию в ближайшие недели, пришло время должным образом решить вопросы, которые могут представлять угрозу безопасности персонала», — сказал он в своем отчете.

«Устное сообщение ключевых моментов, которые я осветил в своем приложенном документе, несколько раз было отклонено, поэтому теперь я чувствую, что должен представить этот отчет до тех пор, пока не будет официальной записи».

OceanGate не прокомментировала иск Лохриджа или его отказ от запроса на классификацию, когда связалась с DailyMail.com. Компания заявила, что все ее внимание сосредоточено на благополучии [Titan] экипаж’.

В иске говорится, что Лохридж считал, что акустический анализ, на который хотел положиться OceanGate, «обнаружится только тогда, когда компонент вот-вот выйдет из строя — часто за миллисекунды до взрыва — и не обнаружит никаких существующих дефектов до того, как будет нагружена конструкция».

Лохридж утверждает, что его уволили, потому что он «выразил озабоченность по поводу безопасности экспериментального и непроверенного проекта OceanGate для Титана».

В 2018 году у него было несколько встреч, посвященных «контролю качества и безопасности Титана», в частности отказу OceanGate провести критические неразрушающие испытания экспериментальной конструкции корпуса. »

Во время одной из встреч выяснилось, что смотровая площадка рассчитана только на сертифицированное давление 1300 метров, хотя OceanGate намеревается доставлять пассажиров на глубину 4000 метров.

В юридических документах говорится: «Локридж знал, что производитель смотрового окна будет сертифицировать только на глубине 1300 метров из-за экспериментального проекта смотрового окна, представленного OceanGate, который не соответствовал стандартам сосуда под давлением для людей (PVHO).

OceanGate отказалась платить производителю за строительство смотрового окна, которое соответствовало бы необходимой глубине в 4000 метров.

Среди тех, кто летит, — миллиардер Хэмиш Хардинг (на фото), генеральный директор базирующейся в Дубае компании Action Aviation. Он взволнованно написал в социальных сетях о том, что был там в воскресенье.

48-летний Шахзада Дауд (на фото с женой Кристиной), член правления британской благотворительной организации The Prince Trust, и его сын Сулейман Дауд, 19 лет, входят в число пяти человек, пропавших без вести на подводной лодке, которая отправилась на поиски затонувшей лодки. Титаник, представленный сегодня

Платные пассажиры не будут знать и не будут проинформированы об этом экспериментальном проекте, отсутствии неразрушающих испытаний корпуса или использовании легковоспламеняющихся и опасных материалов внутри подводной лодки.

Препятствование осведомителям углубляться в вопросы контроля качества и проблемы безопасности, которые угрожают безопасности невиновных пассажиров, подрывает и ставит под угрозу государственную политику и подвергает невинных пассажиров повышенному риску.

В конце концов, в ноябре 2018 года дело было урегулировано во внесудебном порядке. Лохридж не сразу ответил на запрос DailyMail.com о комментариях.

Во время своей экспедиции 2022 года OceanGate сообщила, что у подводной лодки возникла проблема с аккумулятором при первом погружении, и ее пришлось вручную привязывать к подъемной платформе, согласно ноябрьскому судебному иску.

Лохридж собирается совершить серию погружений в мае 2018 года на Титане, прежде чем OceanGate запустит его в январе.

В то время они брали за поездку 105 129 долларов, при этом 54 человека записались на глубокое погружение, чего в конечном итоге не произошло.

Ранее Лохридж командовал подводной лодкой пассажирского лайнера Andrea Doria, который затонул у берегов Массачусетса в 1956 году, в результате чего погибло около 50 человек.