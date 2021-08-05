Как Джоэл Кинман перешел от шведских художественных фильмов к отряду самоубийц

Во время всего этого я попал на прослушивание для Тора. Когда они впервые бросили бык Фильм они явно разошлись по миру. Скандинавия была естественным местом для … э … [grinning] Знаешь, Крис Хемсворт играет Тора – чушь собачья. Если есть случай культурного присвоения, кто – который Действительно! Значит, он живет в тропическом раю. Он не понимает холода и боли, с которой мы сталкиваемся каждый день. Это такая ерунда. Я не понимаю, почему все больше шведов и скандинавов не злятся на это Прозрачный Дело о культурном присвоении! Мол, все белые парни ростом 6 футов 3 дюйма разные! [laughs] Это нонсенс!

Так что мне пришлось подождать, пока я смогу попасть в приключение по комиксам. Тогда что я получу? Рик Флаг?!? Похоже на одного из мужчин, штурмовавших Капитолий! вы знаете? Мне все еще горько из-за Тора. Очень горько.

Так, как это должно быть! Я читал, что вы провели год в качестве проблемного студента по обмену в Дель-Вэлли, штат Техас. Как это изменило вас в том году? Как вы сформировали свой взгляд на Америку?

Мое истинное представление об Америке исходит из того факта, что мой отец – американец. Но у него уникальное путешествие. Спасаясь от войны во Вьетнаме, он пять лет скрывался в Лаосе, а затем оказался в Швеции. Он тот, кто оставил все позади и занял очень твердую политическую позицию против американской внешней политики. На этом я вырос.

Но у меня было это стремление и желание воссоединиться со своей американской стороной. Итак, я пошел по обмену, и это было действительно сложно, потому что я оказался в этой супер-странной семье, в которой не должно быть студентов по обмену. Позже меня спас тренер по американскому футболу, и я смог остаться с его семьей. Проживание в Техасе в течение года помогло мне понять разные стороны Америки.

Вы играли в футбол в средней школе Техаса? Это как раз про Америку.

Ну, я был крутым… Но я побил школьный рекорд!

ты чувствовал Огни пятничной ночи-Что?

на сто процентов! Я так люблю это шоу, что я чувствовал себя так, будто прожил его. Когда вы играете в футбол в бедной школе в Америке, вы действительно чувствуете классовую борьбу в Америке и то, насколько многое поставлено на карту. Я этого не понял, потому что там, где я родом, за колледж не платят. Это бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это академическая успеваемость, и вы будете приняты. Вы действительно получаете деньги от правительства, чтобы поступить в университет, если вас примут. Вы получаете государственную стипендию, поэтому вам не нужно устраиваться на вторую работу. Так что вы можете сосредоточиться на учебе.

О боже, как больно это слышать. Это очень ясно, как должно быть в Америке.

Так и должно быть. Америка абсолютно может себе это позволить. Что может быть лучше вложения средств в образование молодежи?

Было несколько случаев, когда, если его товарищи по команде не прошли этот тест, они не сыграют последние три игры сезона и не получат стипендию, что могло бы вывести их из плохого положения. У них больше не будет шансов разорвать порочный круг бедности в своих семьях.

Казалось, что вся их жизнь дошла до этого момента. Меня действительно удивило, насколько я уязвим и как мало было возможностей.