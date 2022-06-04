Как Дэвид Линч вдохновил на создание коллекции «Русская кукла»

Второй сезон «Русская матрешкаОн видит Надю (Наташа Лионн, которая также является одним из создателей и ведущей шоу), когда она путешествует во времени в 80-е годы в вагоне метро Пока появляются плакаты «Кошки» и «Выбор Софи», Надя в газете намекает на 1982 год.

Мало того, что Надя путешествует во времени, так еще и оказывается в теле своей беременной матери Леноры, она же Нора, в исполнении Хлои Севиньи.

Дайан Ледерман Я стал художником-постановщиком, сменив Майкла Брейкера, чтобы построить мир 80-х, включая розовую квартиру Леноры.

Ледерман был вдохновлен фильмом 1986 года режиссера Дэвида Линча. «На появление второго сезона повлияли многие фильмы и авторы кино семидесятых и восьмидесятых годов, и Дэвид Линч — один из важных фильмов», — говорит она. «В поисках зацепки для этого набора я наткнулся на пересматриваемый «Синий бархат». Эта квартира в этом фильме из 80-х, без излишнего китча, и является идеальной отсылкой к нашему хронологическому замыслу».

Влюбленный в смелые и очень темные цвета, Ледерман нашел темно-зеленый, «почти черный» для дверей и молдингов, которые завершили классический вид. «В 1980-х мы добавили роскошный декор, например, изображение белого дельфина, черный лакированный журнальный столик со стеклянной столешницей и латунный вентилятор над кроватью, чтобы поддержать идею о том, что Нора легкомысленно тратит деньги».

Когда дом Норы был наполнен хаосом, Ледерман также наполнил его эксцентричными предметами, чтобы визуализировать плохое поведение Леноры и показать нереальность сновидца, которым она является. Эта квартира представляла собой лучшую жизнь для Норы, жизнь вне досягаемости ее матери. Ирония, конечно, в том, что ее мать оплачивала счета».

Ванная комната, выложенная розово-черной плиткой внутри квартиры, была любимой комбинацией Lederman Design. А в первом эпизоде, где взаимодействуют Надя и Ленора, Ледерман находит способ создать двойной набор, чтобы Севиньи и Леон не полагались исключительно на визуальные эффекты.

«Мы построили двойную палубу, зеркальное отражение друг друга, дыру там, где должно быть зеркало», — говорит она. «Каждый предмет был точной копией другого, включая дизайнерский постер, который был напечатан задом наперёд для зеркальной стороны набора. Когда Надя видит себя своей матерью, Наташа стоит с одной стороны, а Хлоя — с другой.

Когда Надя видит себя самой собой, зеркало помещается на отверстие между двумя группами. Это был отличный трюк, и его было очень интересно спроектировать».

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