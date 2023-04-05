Как живут рыбы в глубинах океана?

Посмотрите снятый учеными фильм о рыбе-улитке, плавающей на самой глубокой из когда-либо зарегистрированных глубин. Первые 15 секунд показывают рыбу-рекордсмена, а затем в видео рыба появляется на немного меньшей глубине.

В океанских глубинах нет прямого солнечного света, поэтому организмы не могут полагаться на фотосинтез для преобразования солнечной энергии в сахара для своего топлива. Вместо этого они используют химический синтез Для производства сахара используется энергия, высвобождаемая в результате химических реакций, происходящих вокруг гидротермальных источников на дне океана. «Они живут за счет химических веществ, которые поднимаются с морского дна», — говорит Шэнк.

Глубоководные рыбы также приспособились к выживанию в среде с низким содержанием кислорода. Мексиканская пещерная рыба, например. У них большие эритроциты, которые производят более высокие концентрации гемоглобина.белок, который переносит кислород по всему телу больше, чем рыбы, живущие у поверхности, согласно исследованию 2022 года.

Все эти приспособления позволяют существам процветать в темной бездне океанских глубин, в одной из самых суровых сред нашей планеты.

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