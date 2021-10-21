Как загружать неопубликованные приложения Android в подсистему Android Windows 11

Итак, я просто настроил Подсистема Windows для Android на вашей Windows 11 Компьютер. Вам не терпится воспроизвести файл Любимые приложения для Android прямо на вашем компьютере, но есть проблема! Microsoft сотрудничает с Amazon для интеграции Amazon Appstore с Microsoft Store, что означает, что вы не можете официально получить доступ к обширной библиотеке приложений и игр Google Play Store в собственной подсистеме Android для Windows. Чтобы втереть соль в рану, на данный момент не все приложения Amazon Appstore доступны для Windows 11 – В настоящий момент список ограничен 50 отобранными приложениями..

Практика приложений Android на Windows 11

К счастью, Microsoft поставляет подсистему Windows для среды Android с работоспособной опцией отладки. В результате вы можете получить доступ к базовому уровню Android и отладить его с хоста Windows 11, используя обычную систему. Мост отладки Android (ADB) двоичный. Из-за того, что мы можем Используйте ADB для установки любого стандартного установочного пакета приложений Android. (APK), в подсистему Windows для Android также можно загружать приложения, которых нет в Amazon Appstore.

Как загружать неопубликованные приложения в подсистему Windows для Android

Имейте в виду, что вся подсистема Windows для Android – это программное обеспечение бета-качества. Приложения, спонсируемые Amazon и Microsoft, скорее всего, будут значительно оптимизированы для данной среды, поэтому они смогли обезопасить свои места в первой партии. При этом многие другие приложения для Android должны работать нормально. Единственный способ проверить совместимость – загрузить его неопубликованно, и именно здесь вам пригодится этот учебник.

Чтобы загрузить любое приложение Android в подсистему Windows 11 Android, выполните следующие действия:

Загрузите APK-файл нужного приложения или игры из надежного источника. Если это проект, разработанный сообществом, посмотрите их ветку Форумы XDA или аналогичные платформы. Файлы APK для приложений с открытым исходным кодом часто можно найти в репозитории GitHub или в таких магазинах, как F-робот Кроме того. Наконец, есть сторонние ресурсы для размещения APK, например Зеркало APK А также APKPure, который стоит поискать. Как только вы получите APK-файл, запустите подсистему Windows для среды Android. Щелкните меню «Пуск», затем нажмите кнопку «Все приложения» и выберите ярлык «Подсистема Windows для Android ™ ️». Вы также можете ввести «подсистема» в поле поиска, чтобы ускорить поиск.

На этом этапе вы должны увидеть экран настроек подсистемы Windows для Android. Прокрутите вниз и включите переключатель режима разработчика.

Поскольку этот экземпляр Android работает вместе с основным ядром Windows, мы можем получить к нему доступ через интерфейс localhost (127.0.0.1). Фактически, уровень Android также связан со случайным IP-адресом из частной сети 172.30.0.0/24, который можно увидеть в поле IP-адреса. Если вы не видите IP-адрес как 172.30.xx, выберите параметр «Файлы» в верхней части экрана «Настройки», чтобы запустить уровень Android, открыв встроенное приложение проводника файлов. Затем нажмите кнопку «Обновить», чтобы отобразить IP-адрес в списке. Теперь вы можете скопировать его одним нажатием кнопки.

После того, как уровень Android будет запущен, мы можем подключить его с помощью ADB из ОС Windows 11. Вы можете использовать localhost (127.0.0.1) с портом 58526 или IP-адрес, показанный в окне настроек, чтобы установить соединение. Учитывая, что вы настроили ADB для Используйте его из любого места на вашем компьютере, откройте новое окно Windows Terminal и введите одно из следующего: adb connect 127.0.0.1:58526 или adb connect <IP address> (IP-адрес – это адрес, который вы скопировали на предыдущем шаге) Теперь мы можем установить необходимый APK-файл через ADB. Должно получиться так:

установить adb

Если все пойдет хорошо, ярлык для приложения Android будет создан в меню «Пуск» Windows, как и любое обычное приложение для Windows. Щелкните ярлык, чтобы запустить приложение.

Если вы не нашли ярлык приложения Android, вы можете запустить его вручную с помощью следующей команды: %LOCALAPPDATA%MicrosoftWindowsAppsMicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_8wekyb3d8bbweWsaClient.exe /launch wsa://<PACKAGENAME> Например, чтобы запустить Subway Surfers, введите в командной строке Windows следующее: %LOCALAPPDATA%MicrosoftWindowsAppsMicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_8wekyb3d8bbweWsaClient.exe /launch wsa://com.kiloo.subwaysurf

Вы также можете вызвать приложение прямо из подключенного окна оболочки ADB: adb shell monkey -p <PACKAGENAME> 1 Например, для запуска Subway Surfers команда должна быть такой: adb shell monkey -p com.kiloo.subwaysurf 1 Вот и все!

Обратите внимание, что загруженные неопубликованные приложения будут иметь доступ к сети, что означает, что вы можете установить и использовать Android-вариант популярных браузеров, таких как Firefox, в подсистеме Windows для Android, а затем сразу же использовать его для загрузки приложений. Windows 11 также позволяет применять правила брандмауэра к приложениям Android. Хотя можно загрузить неопубликованное приложение, которое зависит от служб Google, при попытке запустить его произойдет сбой из-за отсутствия служб Google, хотя вы можете попробовать использовать Micro G Как возможная альтернатива.

Что вы думаете о подсистеме Windows для Android в Windows 11? Вы уже начали использовать его, чтобы играть в свои любимые игры для Android на своем ПК? Дайте нам знать в комментариях ниже.