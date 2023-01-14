Как западные товары попадают в Россию: длинная вереница грузовиков через Грузию

КПП КАЗБЕГИ, Грузия. Каждый день колонна грузовиков растягивается на километры по горному шоссе в Грузии, недалеко от границы с Россией. С каждым днем ​​очередь становилась все длиннее.

Грузовики ждут дни с грузом — автозапчастями, промышленными материалами, химикатами, даже бумагой для чайных пакетиков — чтобы пересечь границу в пути, который обычно начинается в Турции и заканчивается в российских городах, где западные товары пользуются большим спросом. .

Война на Украине внезапно оборвала многие торговые связи России с Европой, но экономика страны быстро приспособилась, найдя альтернативные пути для импорта. За последние 10 месяцев Грузия — бывшая советская республика с населением 3,6 миллиона человек, пережившая болезненную войну с Москвой в 2008 году, — превратилась в удобный логистический канал между Россией и внешним миром.

Рост объемов торговли стал неожиданным благом для дальнобойщиков, таких как Мурман Накашидзе, 48-летний грузин, владеющий небольшим бизнесом по перевозке грузов из Турции в Россию — от электроники до строительных материалов. После того как многие европейские компании прекратили торговлю с Москвой в знак протеста против войны или в соответствии с западными санкциями, его бизнес процветал.