Как западные товары попадают в Россию: длинная вереница грузовиков через Грузию

КПП КАЗБЕГИ, Грузия. Каждый день колонна грузовиков растягивается на километры по горному шоссе в Грузии, недалеко от границы с Россией. С каждым днем очередь становилась все длиннее.
Грузовики ждут дни с грузом — автозапчастями, промышленными материалами, химикатами, даже бумагой для чайных пакетиков — чтобы пересечь границу в пути, который обычно начинается в Турции и заканчивается в российских городах, где западные товары пользуются большим спросом. .
Война на Украине внезапно оборвала многие торговые связи России с Европой, но экономика страны быстро приспособилась, найдя альтернативные пути для импорта. За последние 10 месяцев Грузия — бывшая советская республика с населением 3,6 миллиона человек, пережившая болезненную войну с Москвой в 2008 году, — превратилась в удобный логистический канал между Россией и внешним миром.
Рост объемов торговли стал неожиданным благом для дальнобойщиков, таких как Мурман Накашидзе, 48-летний грузин, владеющий небольшим бизнесом по перевозке грузов из Турции в Россию — от электроники до строительных материалов. После того как многие европейские компании прекратили торговлю с Москвой в знак протеста против войны или в соответствии с западными санкциями, его бизнес процветал.
Его мобильный телефон теперь неустанно пищит, когда он говорит ему везти товары в Россию за плату, которая продолжает расти. «Для многих это была война, но другие получают дивиденды», — сказал г-н Накашидзе. «Это хорошо для нас и экономики, но плохо для других».
Доставка товаров через Грузию и соседние страны, такие как Армения и Азербайджан, помогла России пережить экономический шторм, вызванный ее вторжением в Украину. Хотя некоторых товаров не хватает, а многие западные компании закрывают свою деятельность, правительство говорит, что российская экономика Контракт только на 3 процента в прошлом году.
В то время как перспективы роста остаются безрадостными, у некоторых экономистов случился полный крах и ожидать Перед лицом западных санкций не выступил.
Расположенная в Кавказском регионе на крайнем юго-востоке Европы, Грузия обеспечивает самый быстрый сухопутный путь в Турцию, которая стала одним из основных торговых путей России с Западом. По данным The Guardian, за первые шесть месяцев 2022 года объем транзита товаров между Турцией и Россией увеличился в три раза, и большая их часть шла по дорогам Грузии. Исследовательская работа Проводит TBC Capital, ведущий инвестиционный банк в Грузии.
По данным Федеральной таможенной службы России, в среднем очередь грузовиков с сопровождением для пересечения границы, извивающаяся по живописным склонам северной Грузии, в декабре была более чем в два раза длиннее, чем год назад. Трафик намного больше, чем может выдержать пограничный контрольно-пропускной пункт.
«Теперь все здесь, белорусы, казахи, узбеки, раньше их здесь не было», — сказал 60-летний Алек Оганесян, чиня свой грузовик в очереди. Он рассказал, что иногда водителям приходится долго ждать, пока скоропортящиеся продукты испортятся.
Таможенная служба России увеличивает количество технологических полос, а Грузия строит 5,5 миль. Подземка По наиболее проблемному участку трассы, периодически блокируемому лавинами.
Очереди иногда тянутся до самой столицы Грузии Тбилиси, примерно в 100 милях от границы, со специальными стоянками вдоль объездной дороги, где дальнобойщики могут отдохнуть и поспать, пока ждут. (Линия не сплошная. Движение регулируется патрулями полиции, а из-за холмистой местности есть участки, где грузовикам запрещено тормозить. Как только водители грузовиков приближаются к границе, им выдается талон с номером, который занимает свое место.)
Длительное ожидание вынуждает многих водителей объезжать Россию и въезжать в Россию через соседний Азербайджан, что увеличивает время в пути на несколько дней.
Невозможно узнать, сколько европейских грузов проходит через Грузию и подпадает под санкции ЕС. Но появление страны в качестве ключевого звена в торговле с Россией указывает на потенциальную лазейку в санкционной политике ЕС.
Правительство Грузии настаивать что он строго соблюдает западные санкции и что многие поставки были отклонены. Но оппоненты правящей партии в парламенте говорят, что поток товаров и денег в основном беспрепятственный.
Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, сказала, что случай с Грузией показывает, как третьи страны позволяют странам, находящимся под санкциями, обходить торговые ограничения.
«Грузия уравновешивает свою официальную прозападную ориентацию своей экономической зависимостью от России», — сказала Шагина в телефонном интервью, добавив, что быстрорастущие объемы торговли могут препятствовать способности Грузии применять санкции. «Это очень узкое пространство, в котором оказалась Грузия».
В то время как Россия производит большую часть своей еды и получает потребительские товары из Азии, Грузинский маршрут помог России решить тревожную нехватку европейских запчастей и сырья для заводов, сказал Иван Федяков, руководитель InfoLine, российского рыночного консультанта, который консультирует компании по этому вопросу. Как жить при нынешних ограничениях.
«Основная проблема была с промышленными поставками», — сказал он.
Например, Россия производит много чая, сказал г-н Федяков, но импортирует фильтровальную бумагу, используемую в чайных пакетиках. В апреле Евросоюз запретил экспорт этой бумаги в Россию, вынудив российские фабрики искать альтернативу в Китае и Турции. По словам г-на Федякова, маршрут через Грузию помог доставить продукцию в Россию, помогая заводам оставаться на плаву и сохранять рабочие места.
С мая Россия получила товаров на сумму более 20 миллиардов долларов по так называемому процессу параллельного импорта — когда что-то ввозится в страну без согласия компании-владельца товарного знака — главы российской таможни. Он сказал В интервью государственному телевидению. Большая часть товаров состоит из автомобилей и заводского оборудования.
В целом к концу 2022 г. в России Почти восстановлен уровень его импорта до войны, по данным центрального банка страны, — с добавлением основного источника дохода: таможенных пошлин, которые он взимает с товаров, ввозимых в страну.
Александр Давитидс, президент Грузинской ассоциации экспедиторов, сказал, что члены его группы не будут доставлять грузы в Россию, на которые распространяется эмбарго, но более мелкие компании могут захотеть это сделать.
Вскоре после вторжения, по словам г-на Давидидеса, он начал получать электронные письма от российских компаний и частных лиц с просьбой помочь в доставке различных товаров в Россию.
«Теперь я их почти не получаю», — сказал он в интервью. «Это означает, что они либо создают компании, либо создают свои собственные компании».
Экономическое сотрудничество с Россией, которая после войны 2008 года взяла под свой контроль пятую часть территории Грузии, вызвало гнев многих грузин.
«Наше правительство предпочло быть посередине», — сказал Гиорги Ониани, заместитель исполнительного директора тбилисского отделения международной антикоррупционной группы Transparency International. «Но по крайней мере некоторые из них лично чувствуют себя ближе к России и Кремлю».
Экономисты говорят, что стимулирование экономики Грузии может быть слишком большим для бизнеса и правительства, чтобы сопротивляться.
«Когда у вас нет сильной политической позиции, в большинстве случаев компании всегда ищут прибыль», — сказал Гиорги Мзаванадзе, старший юрист TBC Capital, инвестиционно-банковского подразделения крупнейшего банка Грузии. Турецкие и российские компании «используют Грузию как транзитную страну, и мы их не наказываем».
Крупнейший морской порт Грузии, Поти на Черном море, работает над масштабным расширением, которое удвоит его пропускную способность и позволит принимать более крупные суда. Ян Роулинсон, коммерческий директор APM Terminals, голландского оператора порта Бьютт, сказал, что проект, начатый еще до войны, «кажется еще более правильным решением, чем раньше». «Объемы по всей Грузии выросли в геометрической прогрессии».
По словам г-на Роулинсона, после украинского вторжения APM Terminals разорвала деловые связи с Россией, но как только товары разгружаются в Грузии, компания не знает и не контролирует, куда они идут.
Он сказал: «Что происходит с товарами после того, как они покидают нас — мы этого не представляем». Он сказал, что подавляющая часть торговли, которую обрабатывает его порт, предназначена для Центральной Азии, а не для России.
Что касается г-на Накашидзе, владельца грузовика из Грузии, то он сказал, что хотел бы расширить свою компанию, но не может позволить себе больше водителей, которые пользуются большим спросом.
«Они просто хотят больше денег», — сказал он.
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